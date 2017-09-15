"Контракт века": норвежские миражи Азербайджана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption От добычи нефти зависит практически вся экономика Азербайджана

"Контракт века" по добыче нефти на Каспии обрел новую трактовку. Такое помпезное название ему дали в Азербайджане, который, став независимым государством, подписал в 1994 году соглашение с 11 международными компаниями по эксплуатации трех морских нефтяных месторождений - Азери,Чираг и Гюнешли (АЧГ), с разведанными на тот момент запасами в 511 млн тонн.

Сделка эта была заключена на период до 2024 года, однако поскольку доказанные объемы разведанных запасов фактически удвоились, зарубежные участники консорциума выступили с предложением досрочной пролонгации контракта, чтобы обновить юридическую базу под предстоящие инвестиции.

Однако Азербайджан стал настаивать на некотором изменении условий соглашения - и добился своего. 14 сентября состоялось подписание нового контракта по тем же месторождениям, срок которого истекает теперь в 2050 году.

Доля азербайджанской госнефтекомпании теперь составляет 25% вместо 11,6%. Иностранные партнеры обязались также выплатить в течение восьми лет солидный бонус в размере 3,6 млрд долларов в Госнефтефонд страны.

В последние три года этот фонд, куда направляется прибыль страны от проектов по добыче нефти и газа, а также золота, не только не рос, но даже несколько сократился в прошлом году из-за падения мировых цен на углеводородное сырье.

Разработка АЧГ действительно имела огромную важность для страны. Азербайджан демонстрировал высокие темпы роста ВВП, резко сократил бедность. Благодаря нефтяным деньгам строились дороги и мосты, открывались рабочие места, закупались новые самолеты. Бурно развивался строительный сектор, причем не только жилья.

Футуристическое сооружение архитектора Захи Хадид (где и состоялось подписание нового контракта) и возвышающиеся над городом три башни Flame Towers уже стали новыми символами столицы Азербайджана наряду с привычной Девичьей башней.

Холодный душ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три башни Flame Towers уже стали новыми символами столицы Азербайджана

Для экономики Азербайджана, с удовольствием расходующей на дорогостоящие проекты сверхдоходы от нефти, резкое сокращение потока нефтедолларов стало холодным душем. Сократились доходы правительства, рухнула национальная валюта, на грани краха оказалась банковская система. Зависимость от "нефтяной иглы" не надо было даже доказывать.

Второй год подряд экономика находится в рецессии. Ее рост правительство обещает восстановить только в будущем году. Несмотря на попытки азербайджанского руководства уйти от однобокой экономики, добиться этого в короткие сроки не удается, так что на помощь опять придут нефть и газ.

Развитие второго крупного проекта ВР в Азербайджане - газового месторождения "Шах Дениз" и новые существенные вливания в АЧГ станут серьезной поддержкой для роста ВВП. По словам главы ВР Боба Дадли, которому в день подписания президент Алиев вручил орден Дружбы, новый контракт вполне оправданно можно назвать соглашением нового столетия.

В АЧГ потенциально могут быть вложены около 40 млрд долларов США инвестиций вдобавок к освоенным 33 млрд долларов. При этом по нынешним ценам стоимость нефти, которую предстоит извлечь, составляет чуть ли не 180 млрд долларов. Правительству, согласно условиям новой сделки, достанется 75% от прибыльной нефти.

Правда, время такого распределения нефти между инвесторами и Азербайджаном наступит только после 2028 года, считает экономист, глава движения за демократию и благосостояние Губад Ибадоглы.

Острые обсуждения

Подписание нового соглашения стало предметом острых обсуждений в социальных сетях. Диапазон мнений - от ярых сторонников до радикальных противников. Последние утверждают, что есть нефть или нет - для простых граждан это ничего не меняет, они остаются наедине со своими проблемами и бедами. А пропасть между бедным большинством и малочисленной преуспевшей элитой у власти стала еще более непреодолимой.

Исполнительный секретарь оппозиционного движения REAL Натик Джафарли так не считает. "Из 10 манат в кармане наших соотечественников как минимум 8,5 заработаны благодаря нефти, прямо или опосредованно", - написал он в "Фейсбуке", правда, добавив, что при более справедливом распределении качество жизни обычных граждан улучшилось бы более существенно.

Как заявил Джафарли, собственно в самом подписании нового соглашения ничего плохого нет. ВР несомненно привезет в страну новые технологии, продолжит готовить местные кадры, прививать современные формы управления. Да и добыча нефти на этих месторождениях, падающая несколько лет подряд, стабилизируется.

Но в условиях "карманного" парламента, отсутствия свободных медиа и профсоюзов вопросы выгодности нового соглашения для страны подниматься едва ли станут, а транснациональным компаниям вроде BP и ее партнерам это только на руку.

На заре нефтяной эры некоторые мечтали видеть Азербайджан вторым Кувейтом, а главный переговорщик от Азербайджана с иностранцами Валех Алескеров заявил, что хотел бы большего - стать второй Норвегией. Но пока ход событий показывает, что не сбылось ни первое, ни второе.