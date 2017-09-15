Масштабная волна телефонного терроризма в России: что это было?

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/Interpress/TASS Image caption Эвакуация посетителей торгового центра "Галерея" в Петербурге 14 сентября

На этой неделе по российским городам, включая Москву и Санкт-Петербург, прокатилась волна телефонного терроризма. Из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки учреждений, торговых центров, школ и вузов.

При этом официальные ведомства довольно редко комментировали происходящее. Новости о массовом минировании в основном передавали информационные агентства, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах.

Пресс-службы МЧС, МВД и других ведомств не сообщают о происходящем по указанию ФСБ, которая занимается расследованием, рассказал "Ведомостям" анонимный сотрудник одной их этих пресс-служб.

Отвечая на вопрос, почему государственные телеканалы замалчивают тему, представитель Кремля Дмитрий Песков отчасти подтвердил эту версию. Инструкций на этот счет никаких не было, просто "специальная служба работает в данном случае и абсолютно выполняет свои функции", сказал пресс-секретарь президента России.

"Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население", - обещал Песков.

Не дожидаясь оповещения, Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в происходящем с помощью экспертов: ветеранов КГБ, бывшего следователя и социолога.

География "минирования": от Владивостока до Калининграда

Первые звонки с предупреждением о заложенных взрывных устройствах поступили 11 сентября. В Уфе эвакуировали посетителей пяти торговых центров и студентов Башкирского университета.

Во вторник, 12 сентября, волна телефонного терроризма накрыла Ставрополь (сразу 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств), Южно-Сахалинск (эвакуировали несколько торговых центров), Магадан (два кинотеатра, школы, рынок), Пермь (пришлось отменить занятия во всех школах города), Красноярск (эвакуация проводилась в том числе в аэропорту), Омск, Петрозаводск, Владивосток и Калининград.

Лишь в редких случаях о том, как звучали эти угрозы, рассказывали чиновники. Например, агентству Интерфакс удалось разговорить сотрудницу пресс-службы законодательного собрания Карелии Жанну Андросову.

"Неизвестный позвонил в одну из приемных и сказал секретарю: слушай внимательно, ваше здание заминировано, а также аэропорт, вокзал и торговый центр", - рассказала она. Голос звонившего, уточнила Андросова, был мужским и не был похож на смоделированный роботом.

Image caption На Ярославском вокзале в Москве 13 сентября пассажирам объявили, что вокзал закрыт по "техническим причинам"

На следующий день, 13 сентября, список городов, охваченный волной "минирования", пополнили Иркутск (аэропорт, торговые центры, школы), Якутск (аэропорт и городская администрация), Хабаровск (здания правительства края и администрации города, автовокзал, торговые центры, школы), Петропавловск-Камчатский (аэропорт, краевое правительство, мэрия), Кемерово (мэрия, вокзал, торговые центры), Саратов (мэрия и школы).

И тогда же, 13 сентября, волна добралась до Москвы, где, по разным сообщениям, из-за звонков о минировании пришлось эвакуировать от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Объекты были те же, что и в других регионах - торговые центры, в том числе ГУМ, вузы (МГИМО и академия Сеченова), вокзалы. Интерфакс сообщал об угрозах пассажирам Шереметьево, а также пришедшим на Красную площадь.

Еще день спустя, 14 сентября, то же самое повторилось в Санкт-Петербурге, а в Москве эвакуировали несколько школ. В пятницу волна схлынула - так же неожиданно, как и возникла.

Неофициальные версии

Еще во вторник государственное агентство РИА Новости, ссылаясь на источник, выдвинуло версию, что звонки с угрозами минирования поступают с территории Украины.

На следующий день предположение об украинском следе подхватил Интерфакс, зато РИА Новости опубликовало новую информацию от источника: якобы небывалая по масштабам атака телефонных террористов - дело рук людей, связанных с запрещенной в России экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России международной террористической организацией ИГИЛ, а также другими организациями", - сказал собеседник агентства.

В пятницу об зарубежном следе публично заговорил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Однако он объяснил происходящее не политическими, а коммерческими причинами. Говорунов вспомнил события 2015 года, когда в торгово-развлекательные комплексы компании Fort Group регулярно поступали сообщения о минировании, после чего злоумышленники предложили владельцам заплатить выкуп за прекращение звонков.

По словам вице-губернатора, два года назад звонки поступали с территории Украины. "Но коллеги тогда нам не помогли", - посетовал он, имея в виду украинские правоохранительные органы.

Мнение экспертов

Верит в "украинский след" и ветеран группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел" Валерий Киселев. "Это нужно противнику России, который хочет дестабилизировать обстановку в обществе. Самый ближний злопыхатель - Украина", - сказал он Русской службе Би-би-си.

"Это организованная, продуманная, технологически выверенная телефонная атака, которая приводит в действие огромные ресурсы правоохранительных и административных органов", - считает бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, который служил в органах госбезопасности СССР.

Гудков не согласен с подозрениями в адрес Украины. "Как мне кажется, есть две основных версии. Первая - это группа преступников, которая решила таким образом парализовать деятельность государства в своих преступных целях", - сказал он.

Image caption К зданию Курского вокзала в Москве 13 сентября приехали пожарные машины и скорая помощь

"Вторая версия - власть готовит мощнейшую атаку на интернет, - продолжил Гудков. - На все сервисы, которые зашифрованы и не контролируются властью. Это может закончиться тем, что придумают новый законопроект и скажут, что для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, нам нужно это все контролировать".

Газета "Коммерсант" сообщала, что к расследованию волны звонков о минировании подключилось ФСБ и может быть возбуждено уголовное дело не только по статье о заведомо ложных угрозах, но и по статье "террористический акт". Под терроризмом в этом статье подразумеваются не только взрывы, но и "иные действия, устрашающие население", а также "дестабилизация деятельности органов власти".

"За этим может стоять как один человек, так и группа людей, - рассказал Русской службе Би-би-си адвокат Павел Зайцев, который раньше работал следователем. - Мое предположение - этим занимается небольшая группа людей".

"С какой целью это происходит - может быть, кто-то хочет посеять волну недовольства, может быть, хотят приурочить к каким-то событиям", - рассуждает эксперт.

"Расшевелить российское общество очень сложно, - говорит социолог Яков Костюковский. - Когда были московские взрывы, дома взрывались, тогда было реально страшно. Все говорили об этом. Но на эти звонки никто не реагирует. Ни ужаса, ни страха, ничего не случилось".

Техническая сторона дела также остается неясной. "Не так просто отследить звонки через интернет. К тому же есть программы, которые изменяют голос", - напоминает бывший следователь Зайцев.

По данным "Коммерсанта", следователи полагают, что атака была осуществлена с применением средств IP-телефонии, которые "позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть реальный номер абонента".

А дальше, как считают эксперты, мог сработать эффект снежного кома. "Все началось - и понеслось дальше. Я уверен, что половина звонков между собой не связаны. Началась волна", - считает социолог Костюковский.

К этой волне могли присоединиться и случайные люди, в том числе психически неуравновешенные, которые обычно и звонят в полицию с сообщением о бомбе. И уже в четверг "Коммерсант" (снова ссылаясь на анонимные источники) сообщил, что первыми задержанными оказались не организаторы атаки, а подростки-подражатели.

Сходятся эксперты в том, что подобных атак в России еще не было. "В таким масштабе такого еще не было. Обычно происходит один-два звонка для отвлечения сил и средств, чтобы совершить какие-то действия. Наверное, главная цель - замучить наши спецслужбы", - сказал ветеран "Вымпела" Киселев.