Выборы в Германии: почему они важны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кто будет следующим канцлером - Ангела Меркель или социал-демократ Мартин Шульц?

Если верить опросам избирателей, Ангела Меркель близка к тому, чтобы еще на четыре года стать главой правительства в Германии. Но выборы в бундестаг, которые назначены на 24 сентября, привлекают внимание не только этим.

Впервые с окончания Второй мировой войны в бундестаге могут оказаться депутаты от шести партий, в том числе от правых националистов.

Кроме того, это первые всеобщие выборы после миграционного кризиса 2015 года, когда правительство Меркель объявило политику открытых дверей в отношении мигрантов, в результате чего в страну прибыло почти 900 тысяч беженцев.

Тогда Меркель обещала немцам, что страна справится с этой проблемой. Так и произошло, но возглавляемый канцлером Христианско-демократический союз Германии лишился значительной доли поддержки среди избирателей - по крайней мере, на время.

Почему важны эти выборы?

В политической жизни Германии происходят крупные перемены. Она все более фрагментируется, и есть реальная опасность того, что на предстоящих выборах правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающая с антиисламскими и антииммигрантскими лозунгами, может занять третье место в бундестаге по числу депутатов.

Пока что "Альтернатива для Германии" представлена только на земельном уровне. Некоторые из ее кандидатов выступали с праворадикальными заявлениями.

По итогам прошлых выборов в парламенте заседали четыре партии - традиционно консервативный блок ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия, "Линке" (левые) и "зеленые".

На этот раз число партий в бундестаге может возрасти до шести - кроме АдГ хорошие шансы на получение депутатских мандатов имеет Свободная демократическая партия. Всего в выборах участвуют 34 партии.

Предстоящие выборы имеют и европейский аспект. Германия играет ведущую роль в Европейском союзе и вносит крупнейший финансовый вклад в его бюджет.

Что случилось с темой миграционного кризиса?

Она никуда не делась - в ходе предвыборной кампании обсуждается весь комплекс вопросов - иммиграции, предоставления убежища, интеграции и депортации.

Германский новостной сайт Focus недавно жаловался, что эта тема стала главной в ходе единственных теледебатов между Ангелой Меркель и ее главным соперником - главой СДП Мартином Шульцем. "Разве у страны нет иных проблем кроме проблемы беженцев?" - задались вопросом журналисты сайта.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мартину Шульцу не удалось уговорить Меркель на повторные теледебаты

При этом оценка Ангелы Меркель избирателями почти не меняется под воздействием споров о мигрантах. Первоначально открыв двери сирийским беженцам, правительство затем заняло более жесткую позицию, пригрозив массовыми депортациями - после того как в 2016 году в Кёльне мигранты, преимущественно выходцы из стран Северной Африки, устроили череду групповых нападений на местных женщин.

В предвыборной кампании присутствуют и другие важные темы - социальное неравенство, пособия, образование и внутренняя безопасность. Именно из-за этого социал-демократ Мартин Шульц хочет обсуждения таких тем, как справедливая оплата труда, повышение пенсий и улучшение состояния школ.

Возможно, это удивит, но затраты федерального бюджета на образование были в 2014 году в Германии ниже, чем в среднем по ЕС.

Тема "брексита" практически отсутствует и вообще не упоминалась в теледебатах.

Гарантирована ли победа Меркель?

Пока нет - потому что миллионы граждан Германии пока не определили своей позиции. Как считает Мартин Шульц, колеблющиеся могут составлять почти половину - до 46% избирателей.

Но, судя по опросам, социал-демократы отстают от ХДС/ХСС на целых 14%, и вряд ли Шульцу удастся привлечь голоса колеблющихся. Он не сумел убедительно выступить в ходе теледебатов, а его требования повторной дуэли с Меркель не получили отклика.

Проблема социал-демократов еще и в том, что в течение последних четырех лет они входили в состав правительственной коалиции.

Единственной надеждой Шульца остается внезапное изменение настроения избирателей накануне выборов.

На руку Меркель играет то, что экономика Германии переживает подъем. ВВП страны растет, правительство получает больше доходов в бюджет, чем тратит.

Как изменится расклад власти?

Мартин Шульц на словах отвергает идею участия в новой "большой коалиции" во главе с ХДС/ХСС, но у Меркель есть и другие варианты. Основных раскладов - три.

Черно-желтая коалиция: ХДС/ХСС в союзе со свободными демократами. Такая коалиция находилась в Германии у власти с 2009 года до сокрушительного поражения либералов на выборах 2013 года. Возрождение такой коалиции вполне реально при условии, что обе партии получат достаточно мест в бундестаге;

Черно-красная коалиция в составе ХДС/ХСС и СДП, которая правила в Германии в период 2005-2009 годов и с 2013 года;

"Ямайка" - по цветам ямайского флага - в составе ХДС/ХСС, свободных демократов и зеленых. Такая коалиция существует в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Если социал-демократы во главе с Мартином Шульцем выступят успешно:

Им понадобится поддержка со стороны зеленых и "Линке", хотя отношения социал-демократов с левыми довольно сложные;

Наиболее живописной, но маловероятной коалицией станет "светофор" в составе СДП, свободных демократов и зеленых;

Вполне благоприятным раскладом для Шульца станет вхождение в новую коалицию с ХДС/ХСС на условиях серьезных политических уступок со стороны правящего большинства.

Новые лица

Появились ли на политическом горизонте новые лица, которые могут изменить его?

Свободные демократы, или либералы, как их еще называют, вернулись из забвения под руководством нового харизматичного лидера 38-летнего Кристиана Линднера, который в ходе кампании говорит в основном об образовании и о новой цифровой экономике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свободные демократы во главе с Кристианом Линднером надеются вернуться в бундестаг, в котором партия отсутствовала с 2013 года

Еще в трех партиях царит двоевластие.

Партию "зеленых" возглавляют центристы Катрин Геринг-Эккардт и Джем Оздемир. Катрин связана с лютеранской церковью, а Оздемир призывает Ангелу Меркель занять более жесткую позицию по отношению к Турции.

Во главе "Линке" стоят Сара Вагенкнехт и Дитмар Бартш, а во главе националистической АдГ - Алиса Вайдель и Александр Гауланд. По последним опросам, АдГ может получить на выборах до 12% голосов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые лица - Сара Вагенкнехт от левых и Джем Оздемир от "зеленых"

Насколько правой является АдГ?

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль говорил, что перед страной встала перспектива заполучить "настоящих нацистов в бундестаге впервые с окончания Второй мировой войны".

Так ли это или это просто предвыборная риторика?

АдГ занимает жесткую антииммигрантскую и особенно антиисламскую позицию. Она выступает за запрет минаретов и считает ислам несовместимым с немецкой культурой.

Сопредседатель партии Александр Гауланд призывал немцев вспомнить о своей истории: "Мы имеем право гордиться достижениями германских солдат в ходе двух мировых войн". Он также выступил с требованием выслать министра и комиссара по делам иммиграции и беженцев Айдан Озогус на родину ее родителей, в Турцию. В прошлом году он заявил, что не хотел бы иметь соседом чернокожего футболиста.

В ходе избирательной кампании было предано огласке электронное письмо, якобы за авторством Алисы Вайдель, в котором она оскорбительно высказывалась в адрес арабов и цыган. Сама Вайдель отвергает подлинность этого документа.

Другой активист этой партии Фрауке Петри в 2016 году заявила, что полиция в случае необходимости должна открывать огонь по мигрантам, пытающимся нелегально проникнуть в Германию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Алиса Вайдель и Александр Гауланд возглавляют правую АгД

Как организованы выборы

В Германии правом голоса обладают граждане старше 18 лет. Парламентские выборы проводятся каждые четыре года по смешанной пропорциональной и мажоритарной системе.

Каждый из примерно 61,5 млн избирателей обладает двумя голосами, а голосование на выборах проходит по двум спискам.

ФРГ поделена на 299 избирательных округов, от каждого из которых в бундестаг избирается по одному депутату.

Голосование по партийным спискам проходит в 16 многомандатных округах. Каждая федеральная земля представляет собой отдельный многомандатный округ, от которого избирается определенное число депутатов в соответствии с численностью населения.

В каждом многомандатном округе партии представляют отдельные партийные списки. Другими словами, партия представляет 16 партийных списков - по одному в каждом округе (федеральной земле).

В выборах участвуют 4828 кандидатов, из них 29% - женщины. Только среди "зеленых" и левых число кандидатов-женщин составляет примерно половину. Самому старому кандидату 89 лет, самому юному - 18.