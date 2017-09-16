Лидер ультраправых призвал гордиться вермахтом. Немцы не согласны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солдаты вермахта входят в Чехословакию в 1938 году

Кандидат от правой националистической партии "Альтернатива для Германии" сказал, что страна должна гордиться своими солдатами, участвовавшими в обеих мировых войнах, а люди должны перестать попрекать немцев Второй мировой войной. Эти слова Александра Гауланда были встречены с презрением. Готовы ли немцы хоть сколько-нибудь гордиться вермахтом?

"Я не видел другой страны, столь приверженной откровенной и болезненной дискуссии о собственной истории, как Германия", - говорит Эндрю Коэн, канадский журналист и профессор.

За такие вещи, как нацистское приветствие или отрицание Холокоста, в Германии можно сесть в тюрьму. Свастика и другая нацистская символика запрещены законом.

Страна также прикладывает все усилия, чтобы ужасы Второй мировой не были забыты, с тем чтобы не допустить их повторения. Во многих городах есть мемориалы в память о жертвах холокоста - от крупных музеев и мест, где были расположены концлагеря, до крохотных табличек на земле размером с булыжник, на которые можно наткнуться совершенно случайно.

Некоторые в Германии считают, что это перебор; лет десять назад журнал Spiegel опубликовал статью, порицающую "манию памятных событий", приведя цитату эссеиста Вульфа Йобста Зидлера, сказавшего: "Если немцы и были когда-то великими грешниками, то теперь, по всей видимости, они хотят стать величайшими кающимися".

Сознательное орудие?

Вооруженные силы Германии - вермахт - не управляли концентрационными лагерями, это была задача войск СС, однако они тоже совершали бесчинства, такие как массовые расстрелы поляков.

"Общепринятый подход заключается в том, что вермахт, как институт, был сознательным орудием нацистских преступников, - полагает Михаэль Вульфсон, немецко-израильский историк из Университета Вооруженных сил в Мюнхене. - Многое достойно памяти - сопротивление нацистам, жертвы, такие как евреи, цыгане, гомосексуалы, но только не вермахт".

Не думает ли он, что Германия должна восстановить национальную гордость за свою армию в те годы?

"Любое обобщение неумно", - отвечает историк.

Что спровоцировало эту дискуссию?

Все началось с того, что в интернете появилась видеозапись выступления Александра Гауланда, кандидата от правой националистической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая, как ожидается, впервые на грядущих выборах получит места в бундестаге,.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Александр Гауланд - один из основных кандидатов партии АдГ

Он говорил, что "никакой другой народ" в Европе не справился со своим "плохим" прошлым так, как это сделали немцы, и что те 12 лет, когда нацистская партия руководила Германией (в 1933-45 гг), "больше не определяют наше самосознание".

"У нас есть право вернуть себе свою страну и свою историю, - заявил Гауланд.- Если французы по праву гордятся своим императором, а британцы Нельсоном и Черчиллем, то у нас есть все основания гордиться достижениями немецких солдат в двух войнах".

Как написал в "Твиттере" министр юстиции Германии, это заявление демонстрирует, что АдГ действительно находится на самом крайне-правом политическом фланге.

Газеты назвали это заявление Гауланда провокацией, сказав, что от него перехватывает в горле.

"Не думаю, что кто-либо воспринимает что-либо сделанное немецкой армией в те годы как что-то позитивное", - отметил немецкий писатель Марсель Крюгер, назвав заявление Гауланда, "несколько странным".

Многие дети послевоенного поколения остро ощущали чувство вины за то, что сделали их родители.

Однако, по мнению Крюгера, это изменилось, так как его поколение смотрит на этот период с нейтральной точки зрения.

"Уроки прошлого, как бы ужасны они ни были, должны быть оценены и поняты".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Таблички на земле с именами жертв Холокоста

Никогда не забывать

Однако Эми Иман Зайед, никак не затронутая этой двойственностью отношения к прошлому, поскольку ее родители - египтяне, отмечает, что у некоторых ее одноклассников есть чувство вины. Во время обязательных уроков по изучению Второй мировой войны она заметила, что многие ее друзья "звучат и выглядят смущенными, как будто это они или их родители совершали все эти жуткие вещи".

"Иногда кто-нибудь скажет: "Но я-то какое к этому имею отношение?" Учителей такие слова очень огорчают, и они пускаются в разъяснения, что-нибудь вроде: "Вы никогда не должны забывать о том, что случилось, чтобы этого никогда больше не повторилось, и несмотря на то, что вы сами к этому отношения не имеете, мы должны напоминать себе о том, что может случиться", - рассказывает она.

Канадец Эндрю Коэн, которого восхищает готовность Германии преодолевать свое прошлое, говорит: "История послевоенной Германии - это одно сплошное чувство вины и поиски искупления".

Некоторые даже усматривают в решении канцлера Ангелы Меркель впустить в страну сотни тысяч беженцев тот же акт искупления грехов. Однако это ее решение уже само по себе разожгло страсти в рядах ультраправых.

В немецком языке много длинных ёмких слов и, конечно, и на этот случай такое слово имеется: Vergangenheitsbewältigung [популяризированное первым президентом ФРГ Теодором Хойсом], что обозначает процесс преодоления (Bewältigung) исторического прошлого (Vergangenheit) времен национал-социализма - слово, как нельзя лучше описывающее психологическую битву нации с собственной непростой историей.