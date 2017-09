Премия "Эмми-2017": ваш гид по лучшей американской теледраме

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В этом году церемонию вручения "Эмми" будет вести комик Стивен Кольбер

Что греха таить, уж если сейчас где-то и хорошо, так это в телевизоре. Как нам регулярно напоминают критики, мы переживаем сейчас золотые времена телевидения, и лучшие из лучших шоу в воскресенье вечером получат свои заслуженные награды "Эмми", которые будут вручаться в Лос-Анджелесе.

Пять из семи номинантов в наиболее престижной категории - за лучший драматический сериал - это новинки.

"Игра престолов" - сериал, который получал эту премию дважды за последние годы, на этот раз не прошел в номинанты.

Поскольку новых сериалов, которые заставили критиков и публику о себе говорить, за последний год появилось довольно много, то вполне извинительно, что вы обо всех могли и не слышать.

Вот недлинный список лучших американских теледраматических сериалов, согласно количеству номинаций "Эмми".

"Мир Дикого Запада" (Westworld)

Правообладатель иллюстрации Bad Robot/Kobal/REX/Shutterstock

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон

Вкратце: Тематический парк развлечений в недалеком будущем "Мир Дикого Запада" населен андроидами, запрограммированными так, чтобы исполнять каждую прихоть туристов.

Поскольку прихоти бывают разные, и постояльцы пытаются непременно воплотить свои фантазии, то и хозяева-андроиды начинают вести себя непредсказуемо, а сам сериал заставляет зрителя задуматься о том, что такое сознание, мышление и человечность.

В общем, ни покоя тебе, ни воли.

Номинаций "Эмми": 22

Компания: HBO

"Очень странные дела" (Stranger Things)

Правообладатель иллюстрации Jackson Davis/Netflix

В главных ролях: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор

Вкратце: Тоже фантастика, только стилизованная под 1980-е годы, рассказывающая о том, как группа подростков, раскатывающих на великах по провинциальному американскому городишке, пытается расследовать исчезновение своего товарища и попутно сталкивается с паранормальными явлениями.

Здесь и тайные правительственные агенты, и монстры, и порталы в паралелльную реальность.

В общем, Тимур и его команда приехали в американскую глушь.

Номинаций "Эмми": 18

Компания: Netflix

"Корона" (The Crown)

Правообладатель иллюстрации Netflix

В главных ролях: Клэр Фой, Мэтт Смит, Джон Литгоу

Вкратце: Что лучше подходит для продолжительной мыльной оперы, как не королевская семья? "Корона" - это именно это, но только классно сделанная и потрясающе сыгранная.

В центре сюжета - личные и конституционные перипетии совсем молодой еще поначалу принцессы, а затем королевы Елизаветы II (Фой), и то, как ее восхождение на трон повлияло на личную жизнь близких ей людей.

В общем, богатые и красивые тоже плачут. Но без слез.

Номинаций "Эмми": 13

Компания: Netflix

Правообладатель иллюстрации MGM

"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

В главных ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Энн Дауд

Вкратце: Это тоже фантастика, но антиутопическая. Дело происходит в некоем тоталитарном обществе, где наблюдается резкий кризис с воспроизводством потомства.

У власти стоят военные, а все способные к деторождению женщины - рабыни, чья единственная функция - рожать детей для принявших их офицерских семей. По роману Маргарет Этвуд 1985 года.

В общем, "Вызовите акушерку" и "1984" Оруэлла в одном флаконе.

Номинаций "Эмми": 13

Компания: Hulu

"Это мы" (This Is Us)

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В главных ролях: Стерлинг K. Браун, Майло Вентимилья, Крисси Мец

Вкратце: На более привычную тему, чем прочие номинанты, но не менее захватывающий.

Действие скачет между 1980 и 2016 годами. В центре сюжета - судьбы нескольких человек, празднующих в один и тот же день свой 36-й день рождения: это молодой отец, которому исполняется 36 в 1980 году, когда у его жены начинаются преждевременные роды, и их двойняшки, плюс еще усыновленный ребенок.

В общем, "Ирония судьбы" в рамках одной семьи.

Номинаций "Эмми": 10

Компания: NBC

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В главных ролях: Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн

Вкратце: В то время как всё вышеперечисленное - новые сериалы, этому уже три сезона от роду и родился он как спин-офф другого суперкрутого сериала - "Во все тяжкие" (Breaking Bad).

Это как бы приквел, в котором мелкий мошенник и махинатор Джимми Макгилл еще не встретился со своими будущими клиентами из знаменитого сериала, но уже выходит на финишную прямую мутных делишек, которые в конце концов и "выкуют" из него Сола Гудмана из "Во все тяжкие".

В общем, не звоните Солу.

Номинаций "Эмми": 9

Компания: AMC

"Карточный домик" (House of Cards)

Правообладатель иллюстрации Netflix

В главных ролях: Кевин Спейси, Робин Райт, Майкл Келли

Вкратце: Это сериал-ветеран, бывший в списке номинантов на лучший драматический телесериал пять лет подряд.

В пятом сезоне президент, которого играет, естественно, Спейси, а также его жена и политический союзник/противник Клэр (Райт) переживают сначала выборы, а затем и их результаты.

В общем, все смешалось в Овальном кабинете...

Номинаций "Эмми": 7

Компания: Netflix

69-я церемония вручения американской телевизионной премий "Эмми"начнется в ночь с воскресенья на понедельник в 24.00 по Гринвичу.