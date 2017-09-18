Пресса Британии: Facebook продолжает оправдываться за "российскую рекламу"

В обзоре британских газет:

Конгрессмены в ярости

Financial Times пишет, что конгрессмены США усиливают давление на Facebook на фоне растущего беспокойства о роли, которую эта компания сыграла в попытках России повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

В субботу Facebook заявила, что предоставила главе специальной комиссии Роберту Мюллеру новые данные о том, какую именно рекламу источники в России распространяли через Facebook.

Facebook лишь в общих словах описывает, какую именно рекламу купили лица из России, говоря лишь, что многие из них "подстегивали социальные и политические разногласия" Financial Times

Но, как пишет газета, Адам Шифф, главный демократ в комитете палаты представителей по вопросам разведки, говорит, что он и его коллеги по-прежнему озабочены действиями Facebook во время предвыборной кампании.

"Мы требуем от Facebook больше информации. Многие вопросы остаются без ответа", - сказал он в интервью ABC News.

С тех пор как Facebook сообщила, что фейковые российские аккаунты потратили не менее 100 тысяч долларов на рекламу в этой соцсети, компания оказалась в центре внимания расследования возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба Дональда Трампа.

Сообщения об этой российской рекламе вызвали тревогу в Вашингтоне, пишет газета, и некоторые конгрессмены спрашивают, почему Facebook сообщила об этом так поздно, спустя почти год после выборов, а также не были ли замешаны в подобном и другие крупные интернет-платформы как Twitter или Google.

"Да, есть вопросы о том, каким именно юридическим способом мы можем получить эту информацию от Facebook", - сказал Адам Шифф. "Но, честно говоря, я огорчен, что понадобилось столь много времени для того, чтобы узнать, что Россия потратила не менее 100 тысяч долларов для того, чтобы повлиять на исход наших выборов".

Facebook лишь в общих словах описывает, какую именно рекламу купили лица из России, говоря лишь, что многие рекламные сообщения давали почву для "социальных и политических разногласий".

Компания не сообщает о содержании рекламы, однако уверяет, что она не содержала конкретных призывов поддерживать кого-либо из кандидатов.

Тем временем конгрессмены продолжают расследовать возможное сотрудничество между штаб квартирой кампании Трампа и Россией, пишет Financial Times.

Европейский паспорт на продажу

Guardian пишет, что российские олигархи и представители элиты Украины, которых обвиняют в коррупции, смогли получить гражданство стран Евросоюза в рамках так называемой "программы золотых виз".

Правительство Кипра, например, заработало более 5,5 миллиардов долларов с 2013 года, предоставляя гражданство сверхбогатым, которые в обмен на инвестиции в кипрскую экономику, получают право жить и работать где угодно в Европе.

Насколько известно, пишет газета, в рамках этой программы более 400 человек получили кипрские паспорта.

До 2013 года гражданство Кипра можно было получить по решению одного из министров страны.

Теперь это делается за деньги. Среди пожелавших приобрести гражданство теплого острова, пишет Guardian, российский любитель изящных искусств, купивший виллу Дональда Трампа во Флориде, Дмитрий Рыболовлев.

Дмитрий Рыболовлев стал гражданином Кипра в 2012 году. Если верить Forbes, его состояние достигает 7,4 миллиарда долларов Guardian

Рыболовлев был замечен международной прессой в 2016 году, так как его частный самолет следовал практически тем же путем, что и самолет Дональда Трампа, во время избирательной кампании. Российский коллекционер отрицает, что лично встречался с Трампом. В 2005 году Дональд Трамп купил виллу во Флориде за 41 миллион долларов, а затем продал ее Рыболовлеву за, насколько известно, 95 миллионов.

Рыболовлев стал гражданином Кипра в 2012 году. Если верить Forbes, его состояние достигает 7,4 миллиарда долларов. "Естественно он получил гражданство, после того, как он стал инвестором Bank of Cyprus", - сказал Guardian представитель россиянина.

Также кипрское гражданство получил сирийский бизнесмен Рами Махлуф, племянник президента Сирии Башара Асада. В 2008 году он оказался под американскими санкциями по обвинениям в коррупции. Однако власти Кипра это не смутило, в 2010 году они выдали сирийцу паспорт. И лишь когда свои санкции на Махлуфа наложил и ЕС, киприотам пришлось лишить его своего гражданства.

Guardian пишет, что журналистам газеты удалось увидеть список сверхбогатых иностранцев, получивших таким образом европейское гражданство. Политики в остальных странах Европы наблюдает за этим с тревогой.

Некоторые даже говорят, что подобные схемы подрывают саму идею гражданства. Вскоре в европейском парламенте пройдут дебаты по вопросу о том, следует ли странам, продающим свое гражданство, тщательно проверять возможных кандидатов.

Согласно кипрским правилам, человек, желающий получить таким способом гражданство страны, должен инвестировать либо два миллиона евро в местную недвижимость, либо купить государственные облигации Кипра на сумму в 2,5 миллиона евро.

При этом кандидат на гражданство не обязан знать местный язык, либо проживать в стране. Он лишь должен посещать Кипр раз в семь лет.

Министерство финансов Кипра настаивает, что программа предоставления гражданства предназначена для "реальных инвесторов, которые открывают свой бизнес и живут на Кипре".

По словам чиновников, они тщательно проверяют всех подающих прошения на гражданство, в частности, на предмет отмывания денег. Минфин напоминает, что Кипр не единственная страна ЕС, предоставляющая гражданство инвесторам, пишет Guardian.

Судьба рохинджа

Times в своей редакционной статье пишет, что больше нет никаких сомнений в происходящем в Мьянме.

Более 400 тысяч этнических рохинджа бежали в Бангладеш после того, как бирманскую сторону границы охватила волна насилия. Примерно столько же мусульман рохинджа уже проживали в соседней стране.

С каждым днем все больше и больше людей пересекают реку, разделяющую страны.

Подавляющее большинство из них - женщины. Мужчины были убиты бирманской армией, сожжены в домах, подорвались на минах по дороге к границе или были застрелены. Те, кому удалось добраться до Бангладеш, видели, как бирманские солдаты насиловали женщин и девушек.

Действия бирманских военных, судя по всему, направлены на то, чтобы рохинджа никогда не вернулись домой Times

Представитель ООН уже назвал происходящее "классическим примером этнической чистки".

Действия бирманских военных, судя по всему, направлены на то, чтобы рохинджа никогда не вернулись домой. Судя по спутниковым фотографиям, почти половина деревень, где жили рохинджа, полностью сожжены.

Сейчас следует решить проблему, где будут жить беженцы, и как обеспечить их продовольствием и медикаментами.

Тем из рохинджа, кому удалось добраться до Бангладеш, вскоре станет ясно, что их проблемы не закончились. Правительство Бангладеш запрещает им перемещаться из одного места в другое. Им также запрещено снимать жилье.

Их содержат в лагерях для беженцев, где они беспомощны перед лицом эпидемий, голода и муссонных дождей.

Мировая продовольственная программа ФАО считает, что до 80 тысяч детей беженцев рохинджа страдают от недоедания. Этническая чистка в Бирме может привести к серьезному гуманитарному кризису.

Репутация де-факто лидера Бирмы Аун Сан Су Чжи уже полностью подорвана.

Да, она, может быть, пыталась спасти нарождающуюся демократию в Бирме, но этого нельзя достигнуть такой ценой, пишетTimes в своей редакционной статье.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com