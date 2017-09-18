СМИ России: Кремль не уверен в рейтинге Путина

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"Ведомости": Москва что-то скрывает?

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен реакции западных соседей России на российско-белорусские учения "Запад-2017". Газета называет эту реакцию очень острой и считает, что она отражает глубину кризиса доверия между Россией и Западом.

Об отсутствии доверия, пишет газета, говорит и заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия в последние годы скрывает масштабы своей военной активности, в частности, занижает численность участвующих в маневрах войск, чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. А прибалтийские государства и Польша опасаются, что они повышают вероятность российского вторжения.

Такая реакция на учения неудивительна, считает директор Центра АСТ Руслан Пухов. Любые учения - это повод для беспокойства, что под их видом потенциальный противник перебрасывает войска, тем более что до сих пор Россия была весьма пассивна в этом регионе. А в Брюсселе хорошо помнят, что переброску российских войск в Крым в марте 2014 года провели под видом внезапной проверки боевой готовности.

Эксперт по международной политике Владимир Фролов не исключает, что нервозность отчасти могла быть купирована присутствием наблюдателей, которых полагается приглашать на масштабные учения по условиям Венского документа 2011 года, а их отсутствие, наоборот, усугубляет подозрения, что Москва что-то скрывает.

Газета.Ru: "Плохо должно быть всем"

Для предвыборной кампании Владимира Путина уже готовят пакет реформ, которые президент РФ может предложить на свой четвертый срок. Они затронут многие сферы, волнующие массовый электорат, в том числе здравоохранение, образование и борьбу с коррупцией. По данным "Газеты.Ru", различные ведомства и близкие к Кремлю институты уже готовят конкретные предложения.

Основной темой грядущей кампании Кремль избрал образ будущего для России, пишет издание, и многие кремлевские мероприятия ориентированы именно на эту проблематику.

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что Путин не может не пообещать электорату реформы в ходе своей кампании. Разумеется, все хотят жить лучше, и ни один кандидат не может игнорировать эти естественные ожидания граждан, считает эксперт. "Чего действительно сейчас хочет простой народ - это справедливости, - рассуждает Смирнов. - Причем понимают люди ее просто: "Если сейчас плохо, то плохо должно быть всем".

Также политолог добавил, что от президента сейчас ждут "демонстративных посадок" чиновников, которые выставляют напоказ свой роскошных образ жизни. Между тем, в этой ситуации надо соблюсти баланс, чтобы не запугать элиту, добавил Смирнов.

"НГ": Кремль сомневается в рейтинге Путина?

"Левада-Центр" попросил Минюст провести в октябре очередную проверку, чтобы снять с себя статус иностранного агента и получить право проводить опросы в ходе предстоящих президентских выборов. По данным "Независимой газеты", организация не получает деньги из-за границы уже на протяжении года. Однако, по признанию директора "Левада-Центра" Льва Гудкова, надежд на исключение Центра из реестра до начала президентских выборов мало.

Лев Гудков считает, что власть опасается публикаций нелестных или нелояльных для себя исследований - например, о падении рейтинга Путина. "Далеко не все безоговорочно одобряют его деятельность. Поддержка держится на одобрении внешней политики, а по внутриполитическим решениям много недовольных. Мы диагностируем сложное и неоднозначное отношение к власти, диагностируем отношение к госинститутам. И когда мы фиксируем негативную тенденцию, власть относится к этому болезненно, считая, что мы формируем недружественное отношение к ней", - прокомментировал Гудков.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что решение в отношении Центра было политическое - "если бы власть действовала по закону, то их должны уже исключить из реестра". По его мнению, нахождение Левада-Центра в реестре уже чревато для властей имиджевыми потерями. "Ведь если Кремль не дает социологам публиковать исследования, то он, может быть, сомневается в высоком рейтинге президента".

Rbc.ru: вероятность банковского кризиса

Всероссийский центр изучения общественного мнения проанализировал, как политика Банка России по расчистке банковского сектора влияет на опасения россиян потерять свои сбережения. О результатах исследования рассказывает портал rbc.ru.

Так вот, по данным центра, 44% опрошенных граждан допускают возможность возникновения банковского кризиса в России в ближайшие два-три года. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что россияне, допускающие возможность банковского кризиса, исходят из своего прежнего опыта.

"Начиная с 1991 года наша страна пережила несколько финансовых кризисов, последний произошел в 2014 году. Таким образом, практически все поколения имели возможность на себе ощутить, что такое российский финансовый рынок, начиная от МММ, заканчивая обвалами национальной валюты и заморозкой сбережений", — говорит Янин. По мнению эксперта, процент граждан, высоко оценивающих вероятность наступления кризиса, должен быть на уровне 80%.

Начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков не разделяет такой позиции и более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, результаты опросов относительно угрозы банковского кризиса сильно зависят от того, как давно были отзывы лицензий у крупных банков. Поскольку в августе продолжалось достаточно активное освещение истории с "Югрой", результаты исследования получились соответствующими.

"Известия": эффективная мера

На первое сентября количество "невыездных" граждан в России составило 1,6 миллиона человек. Это люди, которым в связи с задолженностями Федеральная служба судебных приставов ограничивает право на выезд из страны. По данным газеты "Известия", в летний период отпусков на границе развернули обратно почти 12 тысяч россиян. По данным же ФСПП, благодаря ограничениям на выезд, в 2017 году им удалось взыскать долгов на 41,1 миллиарда рублей.

При этом газета отмечает, что с 1 октября этого года порог для невыезда повышается с 10 до 30 тысяч рублей. Депутат Госдумы Зариф Байгускаров, ранее занимавший пост главы управления ФССП по Республике Башкортостан, заявил "Известиям", что ограничительная мера на выезд доказала свою эффективность. Так, порядка 20% взысканных средств - это алименты, которые не выплачивались, несмотря на неоднократные предупреждения.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.