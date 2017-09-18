Фото: звезды церемонии "Эмми-2017" на красной дорожке
Звезды лучших телесериалов и шоу постарались выглядеть на проходившей в Лос-Анджелесе церемонии вручения "Эмми-2017" максимально эффектно.
Риз Уизерспун сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", который в этот вечер был отмечен в общей сложности пятью наградами "Эмми". Однако в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" Риз обошла ее коллега по сериалу Николь Кидман.
Николь Кидман удалось успешно переквалифицироваться из актрисы кино в телеактрису.
Дочь музыканта Лени Кравица Зои Кравиц также снялась в сериале "Большая маленькая ложь".
Актер и режиссер Дональд Гловер победил в двух номинациях. Он стал первым афроамериканцем, победившим в номинации "Лучший режиссер комедийного сериала".
Телепрограмма Ру Пола (на фото с телеведущей Мишель Визаж) Drag Race была представлена в номинации на лучшую реалити-программу, но в итоге уступила проекту "Голос" канала Эн-би-си.
Лена Уэйт вошла в историю церемоний "Эмми", став первой афроамериканкой, победившей в номинации на лучший сценарий комедийного сериала. Она стала сценаристкой одной из серий шоу "Мастер не на все руки", сюжет для которого, по ее словам, был взят из ее собственной жизни.
Актеру сериала "Очень странные дела" Ною Шаппу 12 лет. В этот раз его шоу не получило ни одной награды.
Звезда фантастического сериала Эван Рэйчел Вуд номинировалась в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале", но уступила Элизабет Мосс, сыгравшей главную роль в "Рассказе служанки".
Британская актриса Клэр Фой также была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль королевы Елизаветы в сериале "Корона".
Актрисе сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун не удалось победить в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале".
Алек Болдуин победил в номинации на лучшего актера второго плана за свою работу в комедийном шоу Saturday Night Live, в котором он пародирует президента США Дональда Трампа.
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