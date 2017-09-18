Звезды лучших телесериалов и шоу постарались выглядеть на проходившей в Лос-Анджелесе церемонии вручения "Эмми-2017" максимально эффектно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Риз Уизерспун сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", который в этот вечер был отмечен в общей сложности пятью наградами "Эмми". Однако в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" Риз обошла ее коллега по сериалу Николь Кидман.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Николь Кидман удалось успешно переквалифицироваться из актрисы кино в телеактрису.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Дочь музыканта Лени Кравица Зои Кравиц также снялась в сериале "Большая маленькая ложь".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Актер и режиссер Дональд Гловер победил в двух номинациях. Он стал первым афроамериканцем, победившим в номинации "Лучший режиссер комедийного сериала".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Телепрограмма Ру Пола (на фото с телеведущей Мишель Визаж) Drag Race была представлена в номинации на лучшую реалити-программу, но в итоге уступила проекту "Голос" канала Эн-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Лена Уэйт вошла в историю церемоний "Эмми", став первой афроамериканкой, победившей в номинации на лучший сценарий комедийного сериала. Она стала сценаристкой одной из серий шоу "Мастер не на все руки", сюжет для которого, по ее словам, был взят из ее собственной жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Актеру сериала "Очень странные дела" Ною Шаппу 12 лет. В этот раз его шоу не получило ни одной награды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Звезда фантастического сериала Эван Рэйчел Вуд номинировалась в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале", но уступила Элизабет Мосс, сыгравшей главную роль в "Рассказе служанки".

Правообладатель иллюстрации EPA

Британская актриса Клэр Фой также была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль королевы Елизаветы в сериале "Корона".

Правообладатель иллюстрации EPA

Актрисе сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун не удалось победить в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале".

Правообладатель иллюстрации EPA

Алек Болдуин победил в номинации на лучшего актера второго плана за свою работу в комедийном шоу Saturday Night Live, в котором он пародирует президента США Дональда Трампа.

.