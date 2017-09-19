Право на оскорбление в сетях: в Германии разгорелись споры о новом законе

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В октябре в Германии вступает в силу новый закон, который предполагает наложение огромных штрафов на соцсети, которые не удаляют посты с призывами к ненависти. При этом его потенциальное применение уже вызвало споры в обществе, где у закона нашлось много оппонентов.

Новый закон известен как Netzwerkdurchsetzungsgesetz - "охрана прав в соцсетях", сокращённо - NetzDG.

Им предусматривается, что у соцсетей будет только 24 часа после поступления жалобы, чтобы удалить посты, которые открыто нарушают немецкое законодательство.

Он обязывает крупнейшие социальные сети, у которых более 2 миллионов пользователей в Германии, удалять посты с "откровенно незаконным" разжиганием ненависти в течение 24 часов, после того, как об этом сообщили администрации сети.

Для материалов, которые менее явно нарушают закон, сети, такие как "Фейсбук" и Instagram, должны будут за семь дней решить, насколько эти посты оскорбительны, и, если надо, удалить их. Нарушение этих сроков может привести к штрафам для юридических лиц до 50 млн евро.

Критики утверждают, что короткие сроки в сочетании с потенциально большими штрафами приведут к тому, что социальные сети будут вести себя чрезмерно осторожно и заранее удалять огромное количество контента, в том числе даже абсолютно законные посты.

При этом сторонники закона и правительство Германии утверждают, что это вынудит соцмедийные компании активно бороться онлайн-подстрекательством и ненавистью.

Что считать "разжиганием ненависти"?

Закон фактически не изменяет то, что уже, согласно УК, считается в Германии разжиганием ненависти.

В законе просто приводятся разделы Уголовного кодекса, в которых подробно описывается недопустимая речь в Интернете. Эти категории варьируются от "формирования террористических организаций" до гораздо менее чётких "наветов на религии, религиозные и идеологические ассоциации".

Кроме того, немецкий закон ограничивает некоторые виды самовыражения, которые разрешены во многих других странах. Например, запрещается использование нацистских символов, равно как и символов и флагов некоторых экстремистских групп.

Более ранний проект законопроекта NetzDG предполагал запрет "диффамацию президента", но статья была снята после поднявшейся волны общественного возмущения. Закон также подвергся критике за отсутствие юридического механизма для подачи апелляции в случае, если записи в сетях были ошибочно удалены.

Кто беспокоится больше всех?

Критика исходит от широкого круга групп и политиков как левого, так и правого флангов. Сети, в частности, "Фейсбук" также четко выразили своё недовольство законом.

В спор вступила даже ООН. Дэвид Кэй, специальный представитель ООН по свободе слова, написал правительству Германии и предупредил о возможных последствиях.

"Представьте, что вы - крупная компания, и вы хотите избежать штрафов и ухудшения репутации вашей платформы. А с этими 24-часовыми и семидневными сроками получится так: будет жалоба, вы тут же "снесёте" пост. Зачем вам рисковать, оставляя его в общем доступе? Я думаю, в результате, скорее всего, это обернётся ещё большей цензурой", - опасается Кэй.

"Репортеры без границ" заявляют, что законодательство Германии уже вдохновило "драконовский" новый закон об онлайн-медиа в России.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Молодого челдовека по имени Анас Модамани в соцсетях ложно обвинили в причастности к теракту

Но в Германии есть и те, кто ревностно поддерживает закон, и утверждает, что сделать социальные сети более ответственными за язык ненависти - это хорошо.

Анас Модамани является беженцем из Сирии, который сейчас живет в Берлине. В августе 2015 года он в одночасье стал звездой соцсетей, после того как сделал селфи с Ангелой Меркель, когда она посещала убежище для мигрантов.

Но фото обернулось для него и нежелательными последствиями, поскольку его стали использовать, обвиняя молодого сирийца в нападениях в Брюсселе и Берлине. Его знаменитая фотография была обрезана и вклеена в фейковые плакаты о розыске с заведомо ложными отрывками текста.

"Когда я читал фейки в интернете, я плакал от обиды. Мне было очень плохо, ведь всё это было полной ложью", - говорит Модамани.

Он решил привлечь "Фейсбук" к суду за то, что соцсеть, по его мнению, не приложила достаточных усилий, чтобы остановить распространение ложной информации. Однако в марте этого года Анас проиграл дело.

Суд постановил, что администрация платформы и без того сделала немало, чтобы попытаться заблокировать дискредитирующие его изображения для немецких IP-адресов.

Сегодня Модамани поддерживает закон NetzDG.

"Я думаю, что этот закон хороший, потому что люди будут немного бояться. Они не смогут просто написать то, что хотят", - говорит он. - "Я не против, если какие-то ещё комментарии удаляются вместе с плохими".

Адвокат Модамани Чань Цзо Цзюнь также с оптимизмом смотрит на новый закон и планирует использовать его сразу же после вступления в силу.

"Я регулярно жалуюсь на пост, который было предметом судебного разбирательства, и я вновь и вновь получаю ответ, что он не нарушает стандарты сообщества", - говорит Цзюнь. - "Поэтому он по-прежнему в сети. Но как только наступит октябрь, я подам жалобу против "Фейсбук" уже согласно NetzDG. Был бы NetzDG на момент подачи иска, дело бы вообще не дошло до суда".

Границы самовыражения

Другие аргументы поддерживает адвокат Йоахим Штайнхёфель. В то время как Чань Цзо Цзюнь привлек "Фейсбук" к суду, чтобы заставить сеть снимать сообщения, Штайнхёфель угрожал компании судебными исками о восстановлении поста.

В мае фотожурналист Маркус Хиббелер написал сообщение в сети "Фейсбук" об исламе и свободе слова.

Там была следующая фраза: "Мы не должны ограждать мусульман и уж тем более ислам, который никогда не проходил через эпоху Просвещения или через Реформацию, от критики и постоянно защищать их".

Его сообщение было удалено, а сам аккаунт был заблокирован на семь дней. Хиббелер, с помощью Штайнхёфеля, пригрозил подать в суд на сеть, если пост не будет возвращён в общий доступ в течение недели, и его аккаунт был восстановлен. Они добились успеха: "Фейсбук" восстановил сообщение и извинился.

Подобные случаи показывают, что закон NetzDG угрожает свободе самовыражения, замечает адвокат фотографа.

Он говорит, что не доверил бы сети "Фейсбук" решать, какие посты являются законными или незаконными. Адвокат считает, что наиболее вероятным результатом будет массовое удаление абсолютно законных постов, поскольку соцсеть из предосторожности не будет готова рисковать.

Image caption Хиббелеру (слева) и его адвокату Штайнхёфелю удалось добиться своего в споре с соцсетью

В своём блоге адвокат приводит в пример посты, которые сеть удаляет вопреки тому, что они ничего не нарушают. У него есть и обратные примеры - оскорбительные записи с разжиганием ненависти, которые и поныне на своих местах.

Например, в одном из последних сообщений говорится: "Евреев - в газовые камеры". Модераторы не удалили его, невзирая на жалобы.

"Это лишь показывает, насколько непрофессионально они занимаются этим контентом", - говорит Йоахим Штайнхёфель. Он с подозрением относится к мотивам голосовавших за новый закон парламентариев и говорит, что новые правила позволят СМИ и политической элите восстановить контроль над обсуждением политических вопросов в Германии.

"Этот закон не нужен", - говорит он. - "В своём нынешнем виде он делает "Фейсбук" в Германии ответственным за незаконный контент на его сайте с момента, когда они узнали о его появлении. Для исполнения закона нужно будет только желание судов и гособвинителей".

"Переблокировать не получится"?

Однако правительство Германии намерено добиваться ввода NetzDG.

Секретарь минюста страны Герд Биллен говорит, что, хотя существующие законы уже обязывают сети удалять комментарии, нарушающие закон, нет чёткого понимания, когда они должны это делать, или как им нужно организовывать работу с жалобами.

"Существует страх перед "переблокировкой", но в реальности существует проблема "недоблокировки", - утверждает Биллен. - "Блокируют достаточно. Мы не считаем, что возникнет проблема [с чрезмерной блокировкой], потому что социальные сети хотят сохранить своих пользователей".

Биллен отвергает опасения об ограничении свободы слова и отмечает, что соцсети уже цензурируют совершенно законный контент.

"Для любой частной компании в Германии или где-либо еще в мире нет никаких обязательств гарантировать свободу слова", - говорит он. "Гарантию свободе слова даёт правительство, а не частные компании. Я не нашёл в условиях пользования "Фейсбука" каких-либо уверений, что компания обязуется уважать свободу слова.

"Например, они удаляют многие вещи, которые разрешены в Германии. "Фейсбук" не хочет видеть у себя голых людей. Они могут решить, что они этого не хотят, поэтому они удаляют его", - замечает Биллен.

Image caption Герд Биллен из минюста Германии уверен, что соцсети не будут усердствовать с блокировкой контента

Соцсети выражают недовольство

В пресс-служба сети "Фейсбук" в беседе с Би-би-си заявили, что они не могут исключить возможность удаления абсолютно легального контента.

"Не таким законом нужно бороться с ненавистью в интернете", - говорят пресс-представители. - "Это даёт стимул для удаления контента, который явно не является незаконным, и перекладывает ответственность за сложные юридические решения с органов власти на частные компании".

"Несколько юристов оценили законопроект как противоречащий Конституции Германии и не согласующийся с законодательством ЕС. "Фейсбук" стремится сотрудничать с правительствами и гражданским обществом так, чтобы применять этот закон не требовалось бы в принципе", - замечают представители соцсети.

Би-би-си также удалось узнать, что, хотя в ближайшее время на работу в компании в немецком Эссене выйдут ещё 500 модераторов контента, компания не нанимала новых сотрудников именно для "расхлёбывания последствий" закона после его вступления в силу.

"Мы всё ещё прикидываем, как этот закон аукнется нам", - говорят представители соцсети.