В Москве открыли памятник Калашникову. А что будет с его автоматом?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Во вторник в центре Москвы установили памятник Михаилу Калашникову

В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову - создателю автомата, который считается самым распространенным стрелковым оружием в мире. Русская служба Би-би-си решила разобраться, что сейчас, почти через четыре года после смерти конструктора, происходит с самим автоматом.

Последним автоматом, разработанным при жизни Михаила Калашникова и носящим его имя, стал АК-12. Первый прототип показали публике в январе 2012 года, но в дальнейшем по требованию российского министерства обороны он подвергся существенной переработке.

Окончательную версию АК-12, которая поступит на вооружение российской армии, впервые показали в 2016 году. Калашников ее уже не увидел: оружейник скончался в декабре 2013 года в возрасте 94 лет.

Надежный, дешевый, популярный

Первый автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм был принят на вооружение в 1949 году и назывался просто АК (хотя на Западе его обычно называют АК-47). Десять лет спустя в связи с повышением требований военных к точности оружия появился его модернизированный вариант, получивший обозначение АКМ.

В интернете популярна версия, согласно которой Калашников якобы скопировал свой автомат с немецкой штурмовой винтовки StG-44 конструкции Хуго Шмайссера, однако, несмотря на внешнее сходство, конструктивно они существенно отличаются.

АК и АКМ быстро завоевали популярность за счет своей простоты в обслуживании, неприхотливости и относительно невысокой цены. Они активно закупались другими странами, в 18 странах производились по лицензии и еще в 12 - без лицензии. В некоторых из них эти автоматы выпускаются до сих пор.

Следующий шаг в эволюции автомата Калашникова был сделан в 1974 году. Вслед за странами НАТО советское руководство решило перейти на малоимпульсный патрон меньшего калибра, который за счет более высокой скорости пули и меньшей отдачи обеспечивал более высокую точность стрельбы и лучше справлялся с бронежилетами.

Так появился автомат АК-74 под патрон калибра 5,45 мм. Несмотря на смену калибра, он, как считается, сохранил простоту и надежность первых "Калашниковых", а его модернизированная версия АК-74М, принятая на вооружение в 1991 году, до сих пор остается основным автоматом российских вооруженных сил.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Сейчас на вооружении российской армии стоит АК-74М

В дальнейшем появились автоматы Калашникова "сотой серии" (АК-101 - АК-105), представлявшие собой версии АК-74М под другие калибры и с другой длиной ствола, а также автоматы АК-107 и АК-108, отдача которых была существенно снижена за счет усложнения механизма, но успеха предшественников им повторить не удалось.

Всего, по разным данным, в мире с учетом лицензионных и нелицензионных копий насчитывается от 70 до 100 млн автоматов Калашникова различных модификаций. В 2011 году Анатолий Сердюков, бывший тогда министром обороны России, говорил, что на одних только российских складах этих автоматов скопилось 17 млн штук.

В опубликованном в 2004 году исследовании Small Arms Survey говорилось, что автоматы Калашникова составляют примерно пятую часть всего огнестрельного оружия в мире. В разные годы они стояли на вооружении десятков стран, а в некоторых из них даже попали на государственные флаги.

В силу широкой распространенности автомата его облюбовали не только государства, но и различные вооруженные группировки. Известно, что самого создателя автомата это всерьез беспокоило и огорчало. В Русской православной церкви заявляли, что Калашников даже написал покаянное письмо.

"Когда я смотрю телевизор и вижу легкое оружие семейства Калашникова в руках бандитов, я не перестаю спрашивать себя: как оно попало к этим людям?" - говорил конструктор, добавляя, что производство и экспорт должны контролировать правительства, а не изобретатели.

Хорош, но не идеален

Однако и претензий к эксплуатации автомата тоже хватало. Чаще всего говорили о недостатке точности - и действительно, по этому показателю он уступает наиболее популярным автоматическим винтовкам западного производства.

Срединное рассеивание при стрельбе на 300 метров у АК-74 составляло 18-24 см, в то время как у швейцарской SG550 с тем же принципом работы этот показатель составлял 6-7 см.

Считается, что такая разница в точности обусловлена некоторыми конструктивными особенностями автомата Калашникова - причем, как ни странно, теми же, которые обеспечивают его знаменитую безотказность: большими зазорами между деталями и особенностями работы автоматики.

С другой стороны, многие из тех, кто пользовался автоматом Калашникова в боевых условиях, отмечают, что, хотя технически он действительно менее точен, чем западные образцы, в реальном бою разница несущественна, так как он все равно позволяет достаточно уверенно поражать цели.

Не самый удобный

Точность - не единственная претензия к автомату Калашникова. Многие отмечают, что автомат во многом проигрывает более современному оружию в плане эргономики. Особенно часто эту претензию высказывают сотрудники спецподразделений.

Автомат достаточно часто критикуется за неудобную рукоять и нерегулируемый приклад. Много нареканий вызывает и переключатель режимов огня, выполняющий также роль предохранителя. Он выполнен в виде рычага, который находится на автомате справа.

Таким образом, чтобы снять оружие с предохранителя или переключиться с одиночных выстрелов на автоматический режим, стрелку-правше приходится отрывать правую руку от рукояти и спускового крючка, что плохо сказывается на скорости его готовности к бою в случае неожиданного появления угрозы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На автоматах системы Калашникова рукоять взведения находится справа, и там же - рычаг предохранителя (на фото - под указательным пальцем военнослужащего)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У современника самых первых АК - бельгийской винтовки FN FAL - рукоять взведения находится слева, а флажковый переводчик огня - прямо над большим пальцем стрелка

На многих отечественных и западных автоматах эта проблема решена за счет установки с обеих сторон оружия флажкового переключателя прямо над рукоятью. В результате снять автомат с предохранителя или переключить режим огня можно одним движением большого пальца, не снимая со спускового крючка указательный.

Еще одна претензия - отсутствие у автомата затворной задержки. Она позволяет не передергивать затвор после перезарядки: в случае, если в автомате заканчиваются патроны, затвор остается открытым, сигнализируя об этом стрелку, а после смены магазина его можно закрыть одним нажатием специальной кнопки.

Примерно из этой же категории еще одна претензия: рукоять взведения затвора у автомата также находится справа - то есть, как и в случае с предохранителем, стрелку-правше приходится отрывать от рукояти правую руку для того, чтобы передернуть затвор после смены магазина.

Самая первая версия автомата АК-12 вселяла надежду на то, что как минимум за эргономику автомат Калашникова критиковать больше не будут.

Мечты сбываются?

АК-12 был создан для участия в конкурсе на новый автомат для российской армии. Впервые его показали в январе 2012 года. Главным конкурентом АК-12 стал автомат А-545, разработанный ковровским заводом имени Дегтярева.

Ковровский автомат использует принцип сбалансированной автоматики. Он подразумевает наличие в механизме балансира, который за счет движения в противоположную отдаче сторону снижает ее влияние на стрелка.

Этот принцип был опробован на предшественнике А-545 - автомате АЕК-971, который в свое время проиграл конкурс АК-74 именно в силу своей сложной и менее надежной конструкции.

Сбалансированная автоматика применялась и на калашниковских АК-107 и АК-108 - и ожидалось, что он появится и на новом автомате. Однако в итоге на АК-12 этот принцип решили не применять, сосредоточившись в основном на улучшении эргономики.

В результате, как утверждали конструкторы, им удалось добиться от нового автомата точности, сравнимой с АК-107, не усложняя его конструкцию.

Правообладатель иллюстрации Maxim Novikov/TASS Image caption В ранних версиях АК-12 конструкторы постарались учесть все основные претензии к эргономике автомата

Новый автомат получил регулируемый складной приклад, новую рукоять, флажковый переключатель режимов огня, рукоять взведения затвора, которую можно было установить с любой стороны автомата, затворную задержку и универсальные планки для крепления прицелов и других тактических приспособлений.

В итоге оба автомата - и АК-12, и А-545 - получили положительные отзывы и были рекомендованы к принятию на вооружение. При этом ожидается, что А-545 будет поступать в основном в спецподразделения, в то время как АК-12 станет новым массовым автоматом для нужд армии.

Следующие несколько лет АК-12 дорабатывали в соответствии с требованиями российского минобороны. Его окончательный вариант показали в 2016 году - и, к удивлению многих, оказалось, что от большинства технических решений, позволявших существенно улучшить эргономику оружия, решили отказаться.

Финальная версия АК-12 была оснащена новым прикладом и новой рукоятью, а также универсальными планками для тактических приспособлений. Однако рукоять взведения затвора и переключатель режимов огня оказались практически такими же, как и на предыдущих автоматах Калашникова. Затворную задержку также убрали.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption В окончательном варианте АК-12 предохранитель и рукоять взведения вернулись на привычные места

В концерне отказ от многих первоначальных задумок объяснили требованиями министерства обороны к повышению "технологичности производства". Большинство экспертов сошлись во мнении, что новый автомат в первоначальном виде оказался слишком дорогим для российского оборонного ведомства.

Несмотря на то, что автомат носит имя Калашникова, фактически его конструктором значится Владимир Злобин, в 2011 году возглавивший конструкторско-инженерный центр концерна "Калашников". До этого он долго проектировал оружие по специальным заказам российской ФСБ.

Неожиданный конкурент

Однако совсем недавно у автомата Калашникова неожиданно появился еще один потенциальный конкурент, причем разработан он самим концерном "Калашников". Речь идет о малогабаритном автомате АМ-17, показанном концерном совсем недавно. Ожидается, что его испытания начнутся в следующем году.

Концерн утверждает, что автомат уже заинтересовал различные спецподразделения. Кроме того, не исключено, что в перспективе он заменит компактный автомат Калашникова АКС-74У, который часто можно увидеть в руках российских полицейских и выпуск которого прекратили еще в конце 1990-х годов.

АМ-17 стал первым с момента создания концерна "Калашников" новым автоматом без имени Михаила Калашникова в названии. Более того, сохраняя эргономические улучшения первой версии АК-12, он отказывается и от классического для Калашникова принципа работы автоматики.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Малогабаритный автомат АМ-17 показали совсем недавно, испытывать его начнут в 2018 году

Практически все автоматы Калашникова (за исключением экспериментальных образцов вроде неоднократно упомянутых АК-107 и АК-108) использовали систему автоматики с длинным ходом газового поршня. В новом автомате от нее решили отказаться в пользу схемы с коротким ходом поршня.

В большинстве современных автоматов в момент выстрела часть пороховых газов, толкающих пулю по каналу ствола в сторону дула, в определенный момент отводится в специальную трубку. Их энергия используется для того, чтобы, если сказать максимально просто, передернуть затвор без помощи стрелка.

При этом существуют разные способы передачи этой энергии. В автомате Калашникова (как и во многих других) к затворной группе прикреплен поршень, который под воздействием пороховых газов сначала отходит вместе с ней назад, а затем при помощи специальной пружины возвращается на место.

В системе с коротким ходом поршень не прикреплен к затворной группе, а просто под воздействием пороховых газов наносит по ней резкий удар, заставляя ее двигаться назад, но минимально меняя собственное положение. Это уменьшает общую массу подвижных частей автомата и снижает отдачу, что положительно сказывается на точности.

Такая система автоматики была применена еще на советской винтовке СВТ-40, а уже после войны - на автоматической винтовке FAL производства бельгийской национальной фабрики в Эрстале. Она была создана в начале 1950-х годов и стала одной из немногих винтовок, которая могла поспорить по популярности с АК и АКМ.

Сейчас это самая популярная у европейских оружейных компаний схема работы автоматики, практически все современные образцы оружия работают именно по ней. Считается, что она позволяет сохранить надежность автомата, но в то же время существенно повысить его точность.

Эту же схему использует и АМ-17. Он сделан на базе малогабаритного автомата МА, разработанного в 1970-х годах под руководством еще одного знаменитого оружейника - Евгения Драгунова - в тульском Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия.

Именно там начинал свою карьеру нынешний главный конструктор концерна "Калашников". И хотя в бюро Злобин пришел только через несколько лет после конкурса, на котором МА в итоге проиграл калашниковскому АКС-74У, он наверняка хорошо знает автомат Драгунова и представляет его потенциал.

Теоретически в случае успеха у спецслужб новый автомат мог бы стать конкурентом и для полноразмерных автоматов Калашникова. Однако никакой информации о боевых качествах АМ-17 пока нет и непонятно, планирует ли концерн выпуск полногабаритного автомата на его базе.