Имитация маневра: правительство одобрило проект бюджета

Правообладатель иллюстрации Alexey Smyshlyev/TASS Image caption Правительство собирается увеличить поддержку экономики и здравоохранения

Правительство в понедельник, 18 сентября, одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основные тенденции таковы: в следующем году власти готовы меньше тратить на национальную оборону и больше - на экономику, здравоохранение и образование.

Доходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 15,182 трлн рублей, по сравнению с действующим законом о бюджете они выше почти на 500 млрд рублей. Расходы - 16,5 трлн рублей, это меньше на 88 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

При формировании доходов бюджета минфин не планирует повышать налоги, а рассчитывает на улучшение собираемости уже существующих, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило увеличение акцизов на бензин и дизельное топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля. "Общий объем повышения акцизов на 50 копеек по дизелю и по бензину оценивается примерно в размере 40 млрд рублей", - сказал Силуанов. Деньги пойдут на финансирование строительства дорог.

Дефицит бюджета на 2018 год запланирован на уровне 1,37 % ВВП. С 2019 года он существенно сократится (см. график). Низкий дефицит поможет инфляции оставаться низкой, а ЦБ - смягчать денежную политику, сказал Силуанов. Уровень инфляции, заложенной в проекте бюджета, составляет 4% на все три года.

Расходы на национальную оборону правительство предлагает сокращать, вместе с тем траты по разделу "национальная экономика", а также на образование и здравоохранение, то есть на человеческий капитал, со следующего года предлагают увеличить.

Но Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики называет это "имитацией бюджетного маневра": доля расходов на оборону составляет около 4,3% ВВП. И даже несмотря на их сокращение, в номинальном выражении в ближайшие годы доля остается высокой - намного выше, чем в других странах.

Вложения в образование и здравоохранение являются важнейшими факторами экономического роста. Сейчас доля этих расходов составляет около 6% ВВП, хотя в других странах с аналогичным уровнем развития доля таких расходов составляет около 9%, добавляет Миронов. По его словам, расходы должны расти в несколько раз быстрее, чтобы Россия могла догнать другие страны.

"Поэтому такой бюджет в полной мере решить задачи роста экономики не может", - уверен эксперт.

Повышение расходов на здравоохранение и образование совпадает с планами правительства до 2020 года, которые были анонсированы, напоминает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. Однако до конца не ясно, временное ли это изменение траектории или же долгосрочный план правительства по поддержке человеческого капитала, например, в течение 10 лет, рассуждает она.

"Чтобы дать результаты, эти расходы должны сохраняться в течение трех-пяти лет. Не бывает так, что один год профинансировали образование - и экономика начала расти и продолжит долго расти. Цикл улучшения человеческого капитала очень долгий", - поясняет она.

Также она обращает внимание на то, что в бюджете не заложено изменение налоговой нагрузки. После выборов стоит ожидать возвращения дискуссии о повышении налогообложения.

Сегодня же правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января 2018 году размер МРОТ составит 9 489 рублей. Это 85% фактического прожиточного минимума за второй квартал этого года, а к 1 января 2019 года он сравняется с прожиточным минимумом.

Основные факты о новом проекте бюджета.

Минфин предложил потратить на программу "Национальная оборона" 944 млрд рублей в следующем году. Для сравнения - в 2017 году они превышали 1 трлн рублей. В 2019 году они составят 860,6 млрд рублей, а в 2020-м - 869 млрд рублей. Таким образом, к концу следующего трехлетнего бюджетного цикла расходы на оборону могут сократиться почти на 15 процентов.

В следующем году общегосударственные расходы (они включают, в том числе, расходы на администрацию президента, судебную систему, Госдуму и Совет Федерации) составят 1,247 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом это больше на 105 млрд рублей. Затем они будут сокращаться.

Правительство предлагает сократить расходы по разделу "Социальная политика" на следующий год почти на 390 млрд рублей, но с 2019 года ожидается их рост.

Расходы на образование и здравоохранение на следующий год увеличены на 31 и 60 млрд рублей соответственно. А в 2019 году правительство предлагает их сократить. Увеличения можно ожидать только в 2020 году.

Расходы на национальную экономику в следующем году составят 2,263 трлн рублей, а к 2020-му они увеличатся почти до 2,4 трлн рублей.

Из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета Минфин планирует потратить 1,114 трлн рублей с резким сокращением трат в 2019 и 2020 годах - до 4,5 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно.

На внешнем рынке государство может занять по 7 млрд долларов ежегодно сроком до 30 лет.

На исполнение решений Европейского суда по правам человека в следующие три года Россия планирует выделить 1,8 млрд рублей - по 600 млн рублей ежегодно. Столько же было запланировано в бюджетную трехлетку 2017-2019.

В соответствии с секретным приложением правительство может предоставлять субсидии компаниям и отдельным регионам России в следующем году на 229,48 млрд рублей, в 2019-м году на 253,378 млрд и 2020-м - 263 млрд рублей.