Лондонская неделя моды-2017 в фотографиях

На Лондонскую неделю моды, открывшуюся в минувшую пятницу, съехались более 100 модельеров со всего мира. На показах кутюрье с мировым именем аншлаги. Джорджо Армани, например, привез коллекцию, которая, по мнению экспертов, стала одним из главных украшений Недели. "Очень сильная коллекция с массой игривых особенностей", - так назвала новое творение Армани известный эксперт моды, редактор раздела моды газеты Telegraph Лиза Армстронг. На этом снимке Джорджо Армани в окружении своих моделей.