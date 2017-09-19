Лондонская неделя моды-2017 в фотографиях
Неделя высокой моды в Лондоне постепенно приближается к концу. В этом году представленные коллекции как никогда разнообразны и неожиданны. Впервые за последние 10 лет в Лондон приехал Джорджо Армани. Чем еще запомнится Лондонская неделя-2017?
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AFP
На Лондонскую неделю моды, открывшуюся в минувшую пятницу, съехались более 100 модельеров со всего мира. На показах кутюрье с мировым именем аншлаги. Джорджо Армани, например, привез коллекцию, которая, по мнению экспертов, стала одним из главных украшений Недели. "Очень сильная коллекция с массой игривых особенностей", - так назвала новое творение Армани известный эксперт моды, редактор раздела моды газеты Telegraph Лиза Армстронг. На этом снимке Джорджо Армани в окружении своих моделей.
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Niklas Helle'n/AFP/Getty
Армани не проводил показы в Лондоне более 10 лет. 83-летний модельер сказал, что в этом году выбрал Лондоне за его "динамичность, энергию и космополитизм". Новая коллекция мастера создавалась с прицелом на очень молодую публику, и показ был срежиссирован соответственно – весело и легко.
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Reuters
Донателла Версаче также привезла коллекцию из своей молодежной линии Versus, изобилующую бикини, ковбойскими элементами и нарядами в клетку.
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AFP
Во главе угла на Лондонской неделе моды 2017 года – многообразие и способы подачи. Модель и активная участница кампаний в поддержку людей с ограниченными возможностями Келли Нокс вернулась на подиум в качестве модели лондонского брэнда женской одежды Teatum Jones.
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Ian West/PA
60-летняя Алекс Бруни доказала, что для моделей не должно быть возрастных ограничений. Она поделилась опытом и рассказала свою историю на специальном модном семинаре, организованном в рамках Лондонской недели моды.
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Stuart C Wilson/Getty
Певица и лидер известной группы Blondie Дебби Харри приехала поддержать дуэт модельеров Vin&Omi, создавших большую часть костюмов для Джейн Хоррокс в ее роли Бабл в популярной прошлогодней комедии "Еще по одной" (Absolutely Fabulous).
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AFP
Лондонская неделя моды просто не может обойтись без доли авангарда. Модели Хуссейна Чалаяна вышли на подиум в крайне смелых головных уборах. Хуссейн Чалаян - известный британский модельер. За свою карьеру он дважды становился модельером года в Великобритании и в 2006 году получил Орден Британской империи (MBE).
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Tim P Whitby/Getty
Известная шведская Школа текстиля удивила своей необычной коллекцией пуховиков немыслимых форм с огромными молниями и застежками.
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EPA
Британская супермодель Джордан Данн закрывала показ коллекции Topshop демонстрацией легчайшего платья-макси из шифона, вышитого бисером, который вообще стал хитом нынешней недели моды.
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Ricky Vigil/Getty
Как обычно, Лондонская неделя моды привлекает богатых, знаменитых и, конечно, красивых. Модель Дэйзи Лоу прибыла на мероприятие в голубом кимоно и в сопровождении своего беспородного любимца.
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Reuters
Атмосфера гламура Лондонской недели моды была несколько разбавлена противниками ношения натурального меха. Десятки активистов выходят протестовать в дни показов модных домов, использующих в своих коллекциях мех животных, в частности, Burberry.
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