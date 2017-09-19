СМИ России: "Роснефть" попросит "Газпром" подвинуться?

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": "Роснефть" обостряет конкуренцию

"Роснефть" предприняла новую неожиданную попытку стать мировым игроком на рынке газа. Сделала он это, по замечанию газеты "Коммерсант", в довольно неоднозначных геополитических условиях. Компания планирует построить газопровод мощностью 30 миллиардов кубометров газа в год из Иракского Курдистана через Турцию в Европу.

Попытки сделать это уже были, отмечает газета, и эксперты скептически оценивают перспективы проекта. И в немалой степени потому, что политическая ситуация в Иракском Курдистане непростая: 25 сентября здесь будет референдум о независимости, который не признается Багдадом.

И Тегеран, в случае отделения Курдистана, пообещал закрыть погранпереходы на границе с Ираком. Но научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов убежден, что риски не слишком велики. "Роснефть" имеет хорошие перспективы независимо от того, выйдет Курдистан из состава Ирака или нет, - сказал "Коммерсанту" эксперт по региону. - Но если будет самостоятельное государство, будет проще. Ни Багдад, ни Иран не решатся воевать".

Проект чреват и более локальными рисками: по мнению Валерия Нестерова из Sberbank CIB, проект вызовет острую реакцию "Газпрома" вплоть до "решения вопросов в Кремле". Газета отмечает, что компании давно спорят о поставках газа как в РФ, так и на внешние рынки: "Роснефть" добивается отмены монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа.

Эксперт допускает, что переговоры с курдами будут инструментом давления на "Газпром", причем достаточно болезненным.

"Ведомости": политтехнологи отработали на "пять"

Прошедшие выборы губернаторов Кремль оценил как успешные. Это, по мнению газеты "Ведомости", подтверждает тот факт, что первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко наградил благодарственными письмами политтехнологов, работавших на губернаторских выборах. В письмах указано, что они вручены "за профессионализм и активное участие в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования".

По словам собеседника "Ведомостей" во внутриполитическом блоке Кремля, встреча организована, чтобы поздравить участников кампании и выразить им уважение. Административный ресурс в ходе кампании, по его мнению, использовался гораздо реже, а результаты выборов все равно оказались очень хорошими.

С точки зрения Кремля, видимо, выборы оценены успешно, где-то цифры блестящие, что подтвердило избранную модель - назначение губернаторов-технократов, их тестирование на выборах и дальнейшая работа в команде Путина, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Такая же технократичная команда формируется в администрации президента, а дальше, возможно, в правительстве. Эта картинка идеализированная, но это, видимо, то, что хотел бы видеть Путин после 2018 года. Видимо, этим и объясняется оценка произошедшего как успех".

Хотя никаких поводов для радости нет, добавляет он: "Кругом бесконечные проявления самоуправления народа трубами и пиротехникой - надо говорить о президентской кампании, а люди занимаются акциями прямого действия. Поэтому сейчас это нормальная компенсаторная реакция на то, что в стране в предвыборную кампанию все идет наперекосяк".

"НГ": против воли Путина

"Независимая газета" обсуждает новость о сверхновом истребителе шестого поколения "Огненный дракон", который появился в Китае благодаря эмигрантам из России, но против воли президента Путина. Газета, со ссылкой на информацию в китайской прессе пишет, что Путин неоднократно требовал возвращения на родину ученых, помогавших китайцам проектировать суперистребитель.

Но в России эксперты считают новость об "Огненном драконе", созданном против воли Путина, во многом преувеличенной. "Чтобы вернуть в Россию авиационных специалистов, президенту РФ достаточно было одного телефонного звонка в Пекин. Нынешний уровень сотрудничества Москвы и Пекина исключает подобные противоречия", - уверен глава правления Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергей Санакоев.

Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение КнААПО действительно много лет сотрудничает с производителем самых современных китайских истребителей - Шэньянской самолетостроительной компанией. На китайском предприятии побывали сотни сотрудников российского предприятия, говорит Санакоев.

"Но это всегда происходило с одобрения российских властей. А противопоставление этого сотрудничества указаниям Владимира Путина - это инсинуация, в которой заинтересованы противники российско-китайского сближения", - считает Санакоев.

"Рассказы о "неоднократных требованиях Путина" больше похожи на пропагандистский ход, - считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. - Вся история кажется очень сильно приукрашенной, в ней больше вымысла, чем правды. То, что отдельные ученые уезжают, - увы, факт нашей современной российской жизни. Но трудно поверить, чтобы в Китай уехали сразу "несколько десятков" первоклассных специалистов".

"Ведомости": россияне работают больше всех?

По сравнению с советским периодом в России выросло число праздников и дополнительных выходных дней. По мнению газеты "Ведомости", это говорит о том, что государство иногда вспоминает о своем социальном статусе и увеличивает продолжительность времени, которое работающие россияне могут провести с семьей.

Согласно утвержденному правительством графику выходных и праздничных дней на 2018 год в дополнение к отпуску россияне будут отдыхать еще 28 дней. К 12 официальным праздникам прибавятся еще 16 нерабочих дней за счет переноса праздников, приходящихся на субботу и воскресенье.

Дополнительные выходные дни, прибавляющиеся к праздникам, меняют баланс времени работы и отдыха. По данным Международной организации труда, россияне работали в среднем 39 часов в неделю при официальной продолжительности ежегодного отпуска 28 дней и 12 официальных праздниках. По данным ОЭСР, продолжительность рабочего времени в России в году больше, чем в большинстве стран Европы, США, Канаде и Японии. Больше, чем россияне, работают чилийцы, мексиканцы, жители Южной Кореи, Сингапура.

Дополнительные выходные смягчают усталость от переработок, считает Петр Бизюков из Центра социально-трудовых прав, а также компенсируют недостаточный надзор государства за соблюдением трудового законодательства.

Неудивительно, пишет издание, что попытки уменьшить число выходных не нравятся россиянам. По данным Superjob.ru, законопроект, предлагающий отменить новогодние каникулы, негативно оценили 71% опрошенных, одобряют его всего 20%.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.