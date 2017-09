"Размер имеет значение": каким животным угрожает вымирание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным исследования, самые большие и самые маленькие животные в наибольшей степени подверженны угрозе вымирания

Самые крупные и самые маленькие животные наиболее подвержены угрозе исчезновения, говорится в результатах нового исследования, проведенного в США.

Когда дело касается вымирания позвоночных, размер имеет значение.

Однако животным средней величины, оказавшимся в так называемой "зоне жизни", не о чем беспокоиться - исчезновение им не грозит.

По словам исследователей, следует направить усилия на спасение позвоночных, оказавшихся на противоположных концах весовой шкалы.

В то время, как большие животные находятся под угрозой из-за ведущейся на них охоты, маленькие виды страдают от загрязнения окружающей среды и вырубки леса.

"Для самых крупных позвоночных наибольшую угрозу представляют убийства, совершаемые людьми", - рассказали участники команды исследователей под руководством профессора экологии Билла Риппла из Орегонского университета в США.

Правообладатель иллюстрации Jurgen Leckie Image caption Нелегальное рыболовство является одной из причин вымирания: молотоголовая окула, находящаяся на грани исчезновения - иное тому подтверждение

"В то же время, крошечные животные зачастую имеют ограниченную область распространения, что является одним из важных показателей риска исчезновения, и могут быть подвержены вымиранию из-за деградации среды обитания".

По данным исследователей, животные умирают в таком огромном количестве, что подобные показатели могут привести к исчезновению целых биологических видов.

Это подтолкнуло ученых к исследованию ключевых факторов, которые оказывают влияние на вымирание животных.

Ключом к разгадке является размер тела позвоночных. Исследования птиц и млекопитающих показали, что крупные животные наиболее подвержены вырождению.

Правообладатель иллюстрации Dave Young Image caption Исследователи считают, что защите маленьких животных уделяется недостаточно внимания

Огромные животные, изображения которых используются активистами экологического движения для кампаний по защите природы, - такие как слоны, носороги и львы, уже давно находятся под присмотром органов охраны окружающей среды.

Однако животным, птицам, рептилиям и самым крупным земноводным, таким как китовая акула, сомалийский страус и китайская исполинская саламандра, не придают особого значения. Не говоря уже о таких маленьких видах, как лягушки и землеройки, на которых почти не обращают внимания.

"На мой взгляд, прежде всего следует обратить внимание на маленьких животных, потому что крупные позвоночные пользуются большой популярностью, в то время как маленьким видам этого не хватает", - добавил профессор Риппл.

Правообладатель иллюстрации R Hutterer Image caption Канарская белозубка имеет ограниченное распространение и находится под угрозой исчезновения

В исследовании ученые из США, Британии, Швейцарии и Австралии сопоставили индекс массы тела с риском исчезновения у более 25 тысяч видов позвоночных.

По данным оценки Красной книги Международного союза охраны природы, более 4 тысяч исследуемых видов находятся под угрозой полного вымирания.

По результатам исследования выяснилось, что самые крупные и самые маленькие по размеру позвоночные больше всех подвержены угрозе исчезновения, независимо от того, где они обитают - на суше или в океане, в ручьях или реках.

Среди факторов, наиболее угрожающих вымиранию, выделяют:

Регулируемое и нерегулируемое рыболовство

Охота и создание капканов при производстве пищи, медикаментов и торговле

Источники угрозы с наименьшим уровнем опасности:

Загрязнение озер, ручьев и рек

Сельское хозяйство

Лесозаготовка

Разработка природных территорий

Правообладатель иллюстрации Factcatdog Image caption Баварская полевка - один из вымирающих видов грызунов

"В конечном итоге сокращение мирового потребления дикого мяса является главным шагом, необходимым для снижения последствий охотничьей деятельности, рыболовства и создания капканов для животных", - отмечается на страницах исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вымирание может рассматриваться как естественный процесс, который ежегодно приводит к исчезновению небольшого количества биологических видов.

Однако по приблизительным оценкам исследователей, текущие темпы исчезновения видов в сотни раз превышают фоновый (нормальный) уровень вымирания.

Исследователь Сиднейского университета Томас Ньюсом считает, что для спасения крупных животных, необходимо сократить охотничью деятельность, рыболовство и капканный промысел.

"В конечном итоге, замедление темпов роста населения может существенно снизить риск исчезновения некоторых видов животных в долгосрочной перспективе", - добавляет исследователь.