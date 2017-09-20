Пища в хрупком мире: как выживают голодающие в Африке
В странах Африки к югу от Сахары конфликты и изменение климата оказали большое влияние на продовольственную безопасность. Жители Нигера, Бурунди и Центральноафриканской республики страдают от голода и недоедания.
Крис де Бод посетил эти места, взяв с собой студийные декорации, что позволило ему создать портреты с эффектом студийной съемки документальных кадров.
Помимо изучения того, как политическая и экологическая нестабильность могут уменьшить способность людей расти или покупать продукты, де Бод также показывает, как деятельность благотворительных организаций может помочь в этой ситуации.
У 28-летнего Даниэля Нсабияреми были навыки плотника, но у него не было нужных инструментов. После серии займов, которые он потратил на молоток, гаечные ключи, пилу и наборы инструментов, он смог запустить свой ныне процветающий бизнес.
"На полученные деньги я купил инструменты, - рассказывает он. - Теперь у меня нет недостатка в средствах для пропитания. Раньше мы ели один раз в день - и часто это была плохая еда, состоявшая из листьев маниоки и зеленых бананов. Теперь мы едим два раза в день. Это позитивное изменение для здоровья моих детей и моего собственного".
Жозеф и Ньямбаронзиза - члены маргинальной общины Батва. Батва - это пигмеи, хорошо известные благодаря своему маленькому росту.
Они оба изо всех сил стараются обеспечить свои семьи, живущие в полуразрушенных домах на отдаленном лесном склоне в Кабере в Уганде. Они зарабатывают деньги случайно подвернувшимися работами, обрабатывают землю или ищут золото в близлежащей реке.
Родители 20-летней Дениз Ньямвиза два года назад умерли от малярии, и теперь она отвечает за своих младших братьев и сестер.
Она ищет разовые подработки и иногда зарабатывает деньги на продаже авокадо и семян подсолнечника, которые выращивает на своем маленьком земельном участке.
Соланж Ванибило позирует со своей большой семьей, рядом с их домом в деревне Бомандоро в Центральноафриканской Республике. Самый младший ребенок Соланж Артур и ее внук Франк страдают от недоедания.
Голден Марленю стоит у своего дома с четырьмя маленькими детьми.
Ее младшие дети - двухлетняя Наоми и годовалый Афанас - оба недоедают. Но три недели назад неподалеку был вновь открыт медицинский пост Нданга, и теперь дети смогут получить лечение и поддержку, в которых они нуждаются.
В Боганандо в Центральноафриканской Республике, Жозефин Завеле стоит в полевой школе вместе с другими членами общины. Эта полевая школа используется местными фермерами для изучения новых методов ведения сельского хозяйства, которые они могут затем воспроизвести на своей собственной земле.
15-летняя Адижату Шейу живет в нигерийской деревне Гао Мусса, локально известной как мелкий производитель арахисового масла. Адижату - одна из 30 женщин, которые прошли обучение по производству масла.
Сейчас в этой обучающей программе участвует более 90 женщин из этой деревни. Масло настолько популярно, что люди путешествуют за ним за 45 км.
В Косаме в Нигере Ассана Абдураман улыбается вместе с другими членами фермерской общины.
На землях, данных женщинам в качестве займа, выращиваются овощи, в том числе лук, помидоры, картофель, морковь, капуста и баклажаны. Начальные семена и обучение были предоставлены благотворительной организацией "Концерн", но женщины теперь самодостаточны, потому что они могут продавать часть того, что они выращивают.
70-летний фермер Салифу Амен изо всех сил пытался накормить свой скот во время сухого сезона, когда лугопастбищные угодья становятся скудными.
Теперь вместо того, чтобы покупать еду в нескольких милях от дома, он может пользоваться банком кормов для животных в нескольких минутах ходьбы от его дома. Банк, управляемый сообществом, держит ассортимент кормов круглый год и продает местным фермерам по справедливой и доступной цене.
Фотографии можно посмотреть во дворе церкви Святого Мартина в северо-восточном углу Трафальгарской площади в Лондоне с 19 сентября.
Выставка организована зарубежным агентством по оказанию помощи Concern Worldwide и Panos Pictures.