Пища в хрупком мире: как выживают голодающие в Африке

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

В странах Африки к югу от Сахары конфликты и изменение климата оказали большое влияние на продовольственную безопасность. Жители Нигера, Бурунди и Центральноафриканской республики страдают от голода и недоедания.

Крис де Бод посетил эти места, взяв с собой студийные декорации, что позволило ему создать портреты с эффектом студийной съемки документальных кадров.

Помимо изучения того, как политическая и экологическая нестабильность могут уменьшить способность людей расти или покупать продукты, де Бод также показывает, как деятельность благотворительных организаций может помочь в этой ситуации.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

У 28-летнего Даниэля Нсабияреми были навыки плотника, но у него не было нужных инструментов. После серии займов, которые он потратил на молоток, гаечные ключи, пилу и наборы инструментов, он смог запустить свой ныне процветающий бизнес.

"На полученные деньги я купил инструменты, - рассказывает он. - Теперь у меня нет недостатка в средствах для пропитания. Раньше мы ели один раз в день - и часто это была плохая еда, состоявшая из листьев маниоки и зеленых бананов. Теперь мы едим два раза в день. Это позитивное изменение для здоровья моих детей и моего собственного".

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Жозеф и Ньямбаронзиза - члены маргинальной общины Батва. Батва - это пигмеи, хорошо известные благодаря своему маленькому росту.

Они оба изо всех сил стараются обеспечить свои семьи, живущие в полуразрушенных домах на отдаленном лесном склоне в Кабере в Уганде. Они зарабатывают деньги случайно подвернувшимися работами, обрабатывают землю или ищут золото в близлежащей реке.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Родители 20-летней Дениз Ньямвиза два года назад умерли от малярии, и теперь она отвечает за своих младших братьев и сестер.

Она ищет разовые подработки и иногда зарабатывает деньги на продаже авокадо и семян подсолнечника, которые выращивает на своем маленьком земельном участке.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Соланж Ванибило позирует со своей большой семьей, рядом с их домом в деревне Бомандоро в Центральноафриканской Республике. Самый младший ребенок Соланж Артур и ее внук Франк страдают от недоедания.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Голден Марленю стоит у своего дома с четырьмя маленькими детьми.

Ее младшие дети - двухлетняя Наоми и годовалый Афанас - оба недоедают. Но три недели назад неподалеку был вновь открыт медицинский пост Нданга, и теперь дети смогут получить лечение и поддержку, в которых они нуждаются.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

В Боганандо в Центральноафриканской Республике, Жозефин Завеле стоит в полевой школе вместе с другими членами общины. Эта полевая школа используется местными фермерами для изучения новых методов ведения сельского хозяйства, которые они могут затем воспроизвести на своей собственной земле.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

15-летняя Адижату Шейу живет в нигерийской деревне Гао Мусса, локально известной как мелкий производитель арахисового масла. Адижату - одна из 30 женщин, которые прошли обучение по производству масла.

Сейчас в этой обучающей программе участвует более 90 женщин из этой деревни. Масло настолько популярно, что люди путешествуют за ним за 45 км.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

В Косаме в Нигере Ассана Абдураман улыбается вместе с другими членами фермерской общины.

На землях, данных женщинам в качестве займа, выращиваются овощи, в том числе лук, помидоры, картофель, морковь, капуста и баклажаны. Начальные семена и обучение были предоставлены благотворительной организацией "Концерн", но женщины теперь самодостаточны, потому что они могут продавать часть того, что они выращивают.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

70-летний фермер Салифу Амен изо всех сил пытался накормить свой скот во время сухого сезона, когда лугопастбищные угодья становятся скудными.

Теперь вместо того, чтобы покупать еду в нескольких милях от дома, он может пользоваться банком кормов для животных в нескольких минутах ходьбы от его дома. Банк, управляемый сообществом, держит ассортимент кормов круглый год и продает местным фермерам по справедливой и доступной цене.

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Правообладатель иллюстрации Chris de Bode

Фотографии можно посмотреть во дворе церкви Святого Мартина в северо-восточном углу Трафальгарской площади в Лондоне с 19 сентября.

Выставка организована зарубежным агентством по оказанию помощи Concern Worldwide и Panos Pictures.