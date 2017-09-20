Пресса Британии: Литва боится российской энергетической иглы

В обзоре британских газет:

Вильнюс, Минск и "Росатом"

Financial Times пишет, что строительство Россией АЭС в Белоруссии пугает соседние страны, которые опасаются, что Москва тем самым хочет сохранить их зависимость от российских поставок электроэнергии.

АЭС строится близ белорусского городка Островец, неподалеку как от границы с Литвой, так и от литовской столицы Вильнюса.

В этом регионе все еще видны шрамы советского прошлого, и все помнят последствия Чернобыльской катастрофы три десятилетия тому назад.

Эта атомная электростанция на границе ЕС стала еще одной причиной раздоров между НАТО и ЕС с одной стороны, и Россией с другой.

Литва считает эту АЭС угрозой своей безопасности, здоровью населения и окружающей среде Financial Times

Литва считает эту АЭС угрозой своей безопасности, здоровью населения и окружающей среде. Заявлениям Белоруссии, что это будет одной из самых безопасных атомных электростанций в мире, в Литве мало кто верит.

Строительство финансируется за счет российского займа в размере 10 миллиардов долларов. Строит АЭС "Росатом".

Литва, которая до сих пор зависит от поставок электроэнергии из России, опасается, что строительство АЭС в Островце нацелено на углубление этой зависимости. Минск, со своей стороны, заявляет, что при строительстве в Островце применяется самая современная технология, и отвергает обвинения Литвы в том, что Белоруссия якобы скрывает информацию об авариях во время строительства.

При этом все стороны помнят о Чернобыле. До Чернобыльской аварии белорусские власти собирались построить АЭС поближе к Минску, но затем отложили эти планы в долгий ящик. Когда же их реанимировали, было принято решение построить АЭС в Островце, на границе с Литвой, подальше от густонаселенных районов Белоруссии.

"Это самый безопасный в мире дизайн", - цитирует Financial Times Анатолия Бондаря, главного инженера строительства. "Мы учли все уроки Чернобыля и Фукусимы".

Кирилл Комаров, заместитель управляющего директора "Росатома", говорит, что "то, как Литва выражает свои опасения… указывает на то, что они обеспокоены скорее вопросами политики и коммерческими интересами, а не вопросами безопасности".

Литва, среди прочего, жалуется, что советская привычка держать информацию в тайне все еще жива в Белоруссии. Минск и в самом деле до сих пор не выполнил требований конвенции ООН, принятых в Эспоо и Орхусе, требующих совместной с пограничными странами оценки влияния подобного строительства на окружающую среду.

Белоруссия заявляет, что это вскоре будет сделано.

Но у Литвы есть и другие опасения. Две трети потребляемого в стране электричества поступает из России.

В прошлом Литва полностью зависела от поставок природного газа "Газпромом", но ей удалось от этого избавиться, получая сжиженный газ из Норвегии и США.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас говорит: "Наша зависимость от "Газпрома" закончена, но теперь это "Росатом". Как только мы обезвреживаем одно оружие, Россия пытается применить другое".

Литва не может остановить строительство этой АЭС в Белоруссии, но надеется, что сможет оказать давление на Минск, чтобы тот теснее сотрудничал с Вильнюсом, пишет Financial Times.

Внешняя политика Трампа

Times в своей редакционной статье пишет, что один из иностранных представителей при ООН сказал, что во время выступления Дональда Трампа многие из присутствующих открыли рот от изумления, когда американский президент сказал Генеральной Ассамблее, что он "полностью уничтожит Северную Корею", если та будет угрожать США ядерным оружием.

Сам Трамп не ожидал никакой другой реакции, пишет газета.

Еще ни разу в истории американский президент не угрожал уничтожить страну - члена ООН Times

Он прибыл в ООН для того, чтобы пожурить эту организацию за излишний бюрократизм, но при этом хвалил идеалы ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерреша.

У Трампа были две очевидные цели: убедить международное сообщество, что у него есть собственная внешняя политика, и предупредить Пхеньян, что ему потенциально грозит полное уничтожение.

Доктрина Трампа еще не полностью сформулирована, но он, несомненно, достиг своей второй цели.

Еще ни разу в истории американский президент не угрожал уничтожить страну-члена ООН.

Но Дональд Трамп преследовал и еще одну цель: продемонстрировать, что несмотря на его заявления во время своей инаугурации, он готов и дальше сотрудничать с ООН, чтобы сохранить главенство США на международной арене.

Во время предвыборной кампании и на инаугурации он произносил лозунг "Америка превыше всего". Сейчас он дал понять, что подобный лозунг могут использовать все страны, так как защита собственных интересов, с его точки зрения, - лучший способ достичь мира.

Для союзников США, переживавших, что Америка может отказаться от своего лидерства, эти слова звучат положительно, пишет газета.

Остальной мир теперь надеется, что за его словами скрывается готовность продолжать сотрудничать с ООН, так как Объединенным Нациям нужны Соединенные Штаты Америки, пишет Times.

Демократия на помощь капитализму. И наоборот

Financial Times публикует статью своего обозревателя Мартина Вулфа, в которой тот пишет, что капитализм и демократия - необычная супружеская пара.

Демократия сейчас отступает, пишет он, после того как в 1970-х и начале 2000-х годов все больше стран становились демократическими. Также отступает и вера в либеральную глобальную экономику.

Связаны ли между собой эти два явления? Да, демократия и капитализм идут рука об руку, но союз этой пары часто бывал сложным.

Сейчас этот союз снова вошел в период турбулентности.

В своем последнем докладе неправительственная американская организация Freedom House пишет, что в 2016 году в 67 странах наблюдались ограничения политических прав и гражданских свобод, и лишь в 36 эти свободы расширились. Эта тенденция наблюдается уже 11-й год подряд.

Тем временем избрание Дональда Трампа на пост президента США демонстрирует отрицательное отношение значительной части общества к идее либерального режима международной торговли.

Также растет недовольство деятельностью Уолл-Стрит и свободными глобальными потоками финансов, как со стороны правых, так и левых. Повсеместно наблюдается оппозиция самой идее свободного передвижения людей из одной страны в другую.

Демократия и капитализм основаны на принципе равенства Мартин Вулф в Financial Times

Все это не удивительно, пишет Мартин Вулф. Как было давно отмечено, периоды растущего благосостояния укрепляют процесс демократизации общества, и наоборот.

С 1820 года реальные доходы на душу населения во всем мире выросли в 13 раз, и еще больше - в обеспеченных странах. При развитии экономики обнаруживается необходимость в хорошем образовании среди населения.

Это, в свою очередь, усиливает призывы к более широкому участию населения в политических процессах.

С другой стороны, финансовые кризисы, которые уничтожили глобализацию в 1930-е годы и подорвали ее после финансового кризиса 2008 года, ведут к растущей бедности, чувству незащищенности и гнева.

Подобные эмоции идут вразрез с чувством доверия, необходимого для полноценной демократии. Демократия как минимум подразумевает, что победители гонки не используют свою временную власть, чтобы избавиться от оппонентов.

Если доверие исчезает, то политика становится похожа на змеиное логово.

Демократия и капитализм основаны на принципе равенства. Любой человек может принимать участие в процессе принятия политических решений и добиваться наилучших возможных результатов на рынке.

Еще не так давно эти принципы считались революционными.

Но между демократией и капитализмом есть серьезные конфликты.

Демократическая политика основана на принципе солидарности, а капитализму не интересны национальные границы. Демократия - явление локальное, а капитализм по своей сути глобален. Демократическая политика основана на идее равенства всех граждан. Капитализму все равно, как разделяются богатства в обществе.

При демократии голос каждого человека важен, а при капитализме самые громкие голоса у самых богатых.

Избиратели хотят определенного уровня экономической безопасности, а капитализм регулярно проходит через стадии бума и рецессий.

Сложный баланс между демократией в одной отдельно взятой стране и глобальным капитализмом может быть подорван, и результат оказывается катастрофическим, как и было продемонстрировано в 1930-е годы.

Но история также показывает, что эти обе системы хорошо сочетаются, хотя и не обходится без сложностей.

Это не означает, что все рыночные экономики - демократии, или что все рыночные экономики глобализованы. Но стабильные демократии сопровождаются достаточно открытыми рыночными экономическими системами.

Никакой другой способ управлять развитыми обществами не оказался жизнеспособным.

Теперь следует направить капитализм в русло, в котором тот будет поддерживать демократию, а демократию сделать такой, чтобы глобальный капитализм работал на благо всех.

Пока это не получается. Нужно еще больше стараться, пишет Мартин Вулф в Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com