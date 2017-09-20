СМИ России: за выдуманного преемника Путина готовы голосовать 18% россиян

В обзоре российских газет:

"Ведомости": "кандидат Семенов" популярнее оппозиции

За несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал президент России Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на эксперимент "Левада-центра".

3% о Семенове слышали и готовы за него голосовать. 15% опрошенных готовы поддержать несуществующего кандидата, даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали. Эксперимент решили провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина, объяснила социолог "Левада-центра" Карина Пипия: "Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян".

Те 11%, которые говорят, что слышали о поддержке Семенова Путиным, не обязательно намеренно врут - "возможно, они не интересуются политикой либо дают социально одобряемый ответ", говорит социолог. За самого Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% - от намеренных участвовать в выборах-2018 (точно придут на участки 27% россиян, скорее всего - 30%). Лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали 3% респондентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального - по 2% соответственно.

"Ответы на вопрос-ловушку показывают уровень социально одобряемых ответов, в данном случае это 11%, которые слышали о несуществующем кандидате. Кроме того, проявляется ядро безусловной поддержки позиции Путина и автоматической "трансляции" его рейтинга", - считает политолог Дмитрий Бадовский.

Он считает, что поддержка Путина хорошо работает на губернаторских выборах, она позволила привести в регионы около 70% новых фигур. Правда, итоги эксперимента вряд ли можно как-то использовать, поскольку, скорее всего, Путин сам пойдет на выборы. "Запрос на перемены во власти не касается самого президента, поскольку большинство хотело бы и дальше видеть его во главе государства. Однако граждане приветствуют политику президента по обновлению кадров во власти", - делает вывод эксперт.

Политолог Андрей Колядин согласен, что эксперимент социологов свидетельствует об электоральном влиянии президента: "То же было на президентских выборах-2008, когда Путин поддержал Медведева, и он получил высокий процент".

Путина действительно поддерживает существенная часть населения, фактор безальтернативности приводит к повторению его установок, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Не зря фотографируются с Путиным те, кто хочет избраться в региональные органы власти, или "Единая Россия" идет на выборы при его поддержке".

"Коммерсант": жертвы Беслана выиграли в ЕСПЧ

России не удалось добиться отмены решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о теракте в Беслане, и во вторник оно вступило в силу. "Коммерсант" пишет, что власти должны выплатить заявителям более 3 млн евро компенсации и принять меры для устранения и предотвращения нарушений.

Газета рассказывает, что самое резонансное решение - по жалобам 409 пострадавших и родственников погибших в Беслане (во время теракта в школе погибли более 330 человек). Издание напоминает: Страсбургский суд потребовал признания властями России ответственности за непредотвращение теракта, обвинив Россию в нарушении права на жизнь жертв теракта и его неэффективном расследовании. ЕСПЧ, в частности, установил, что в российском законодательстве не был четко отрегулирован вопрос ограничений при применении силы в ходе спецопераций, а следственные органы не расследовали, насколько пропорционально силовики применили силу.

Минюст уже обвинил ЕСПЧ в "двойных стандартах" при оценке "эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников".

Представитель заявителей, юридический директор правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев считает, что решение было прогнозируемым. ЕСПЧ применил свои давние подходы и к неэффективности расследования, и к предотвращению терактов. При этом, как отметил Коротеев, ЕСПЧ ссылался на переписку силовиков, которая была предоставлена российским судам самими следователями и прокурорами. На ее основании были осуждены, но амнистированы полицейские.

В минюсте заявили, что выплатят присужденные заявителям суммы компенсации, что должно быть сделано в течение трех месяцев. России также предписано устранить серьезные недостатки в планировании и руководстве операцией по спасению заложников.

"Ведомости": "Бинбанк" готовят к санации

Вслед за "ФК Открытие" Центробанк готовится ввести временную администрацию в "Бинбанке" и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ряд источников, в том числе на человека, близкого к ЦБ, трех государственных и одного частного банкира.

Вместе с "Бинбанком" в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал". Источники издания говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.

За август пассивы "Бинбанка" сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков - до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения - на 22 млрд руб. до 534 млрд.

О санации "ФК Открытие", "Траста", "Росгосстраха" и трех НПФ было объявлено 29 августа. У них схожие недостатки, считает старший директор АКРА Кирилл Лукашук.

"Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, - комментирует Лукашук. - В случае "Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества - прежде всего "Рост банка" и МДМ", - говорит эксперт.

"Самый непрозрачный компонент активов "Бинбанка" - кредиты "Рост банку", полагает ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов: больше половины активов "Бинбанка" - 670 млрд руб. - это межбанковские кредиты, по большей части "Рост банку".

Помимо вложений в ценные бумаги, активы "Рост банка" представлены корпоративными кредитами, указывает Беликов, в основном это долгосрочные кредиты с низкой оборачиваемостью. С учетом того, что ликвидные активы "Рост банка" не покрывают его обязательства перед "Бинбанком", получается, что финансовое состояние последнего находится в критической зависимости от качества активов "Роста" (требования к нему многократно превышают капитал "Бинбанка"), а они, как обычно бывает у санируемых банков, непрозрачны, заключает Беликов.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.