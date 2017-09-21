Полгода как экстремисты: что происходит со "Свидетелями Иеговы" в России

Правообладатель иллюстрации Алексей Андронов/URA.RU/ТАСС Image caption Со здания "Свидетелей Иеговы" в Сургуте снимают вывеску после запрета организации

В мае 2017 года житель Орла датчанин Деннис Кристенсен и несколько его единоверцев собрались в здании для богослужений, чтобы, по их словам, почитать Библию. За месяц до этого Верховный суд России признал деятельность "Свидетелей Иеговы" в России экстремистской и запретил организацию. Провести собрание тем майским вечером орловской общине не удалось: в зал ворвались сотрудники ФСБ. Задержали они только Кристенсена.

К этому моменту датчанин жил в Орле последние десять лет, был женат на россиянке, работал плотником. В итоге Кристенсен стал первым "Свидетелем Иеговы", которому предъявили обвинение по экстремистской статье после запрета организации в России.

По словам адвоката датчанина Ирины Красниковой, Кристенсена обвиняют в том, что он продолжил деятельность местной религиозной организации, которая была уже запрещена.

Правообладатель иллюстрации jw-russia.org Image caption Деннис Кристенсен стал первым обвиняемым в экстремизме последователем "Свидетелей Иеговы" после запрета организации

"Они просто собрались, чтобы читать Библию. Я считаю, обвинять человека в экстремизме из-за этого абсурдно", - говорит адвокат. Ирина Красникова настаивает: Кристенсен не мог продолжать деятельность запрещенной организации, так как не был ее учредителем или руководителем.

В июне датчанина арестовали, все просьбы защиты о смягчении меры пресечения суд отклонил и оставил его под арестом.

"В СИЗО у него обострились хронические заболевания из-за отсутствия отопления и горячей воды в камере. Его также ограничили в визитах со стороны семьи", - говорит адвокат.

Свидетели Иеговы - это кто? • Иегова - одна из транскрипций имени бога, которое встречается в Ветхом Завете.

• Члены религиозной группы «Свидетели Иеговы» склонны по-своему (и отлично от традиционного христианства) трактовать Библию - чаще всего очень буквально.

• «Свидетели Иеговы» отказываются от переливания крови и не позволяют этого делать даже по медицинским показателям членам своих семей.

• Проповедь - неотъемлемая часть их религиозной практики. «Свидетели Иеговы» обязаны регулярно ходить по домам других людей, рассказывать о своей вере и раздавать брошюры.

• «Свидетели Иеговы» не принимают участие в политической жизни общества (не голосуют и не ходят на митинги) и не служат в армии (в России они проходят альтернативную службу)

• Помещения для богослужений они называют "Залами Царства", а того, кто проводит богослужения, - старейшиной. AFP

Дело Денниса Кристенсена стало одной из причин, почему "Свидетели Иеговы" больше не собираются для совместных богослужений.

"Запрет "Свидетелей Иеговы" Верховным судом поставил под удар все 175 тысяч верующих в России", - говорит бывший пресс-секретарь "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" Ярослав Сивульский. По его словам, религиозная деятельность организации в России фактически прекратилась: верующие опасаются уголовного преследования.

Если люди и собираются, то только небольшими группами в своих квартирах. "Залы Царства" стоят пустые. "Как только кто-то начнет снова собираться, это сразу будет задокументировано. Все эти люди могут попасть под административную или уголовную ответственность", - говорит Сивульский.

Не могут "Свидетели Иеговы" и совершать обязательные для своей веры проповеди на улицах, раздавать брошюры или стучаться в квартиры людей, чтобы "поговорить о боге". Запрет юридических организаций стал обозначать фактический запрет религиозной организации в России.

Как запрещали "Свидетелей Иеговы"

"Свидетели Иеговы" на протяжении всей своей истории подвергались гонениям", - говорит Вячеслав Степанов, последователь религии из Сергиева Посада. Так, напоминает он, в нацистской Германии их отправляли в концлагеря, а в Советском Союзе высылали в Сибирь по указу Сталина.

В 1998 году московскую общину "Свидетелей Иеговы" обвинили в склонении людей к суициду, разжигании розни, отказу от переливания крови и посягательству на права и свободы граждан. Судебное разбирательство длилось шесть лет и закончилось ликвидацией организации.

В 2009 году была запрещена и ликвидирована организация "Свидетелей Иеговы" в Таганроге.

В 2011 году процесс по этому делу продолжился. Он получил назнание "дело шестнадцати" - столько исповедующих веру членов религиозной группы оказались на скамье подсудимых по обвинению в продолжении экстремистской деятельности. Всех их признали виновными и приговорили к штрафам или условным срокам.

В 2014 году были признаны экстремистскими и запрещены местные религиозные организации "Свидетелей Иеговы" в Самаре, Абинске и Белгороде.

С 2009 по 2015 годы в различных регионах России шли процессы над последователями "Свидетелей Иеговы". Региональные суды признавали экстремистскими и запрещали их книги, брошюры и журналы. Сами верующие неоднократно сообщали об обысках, поджогах "залов Царств" (домов для богослужения), нападениях и срывах религиозных служб.

В марте 2016 года генпрокуратура вынесла предупреждение "Управленческому центру свидетелей Иеговы в России". В документе говорилось, что организация будет ликвидирована, если не устранит нарушения закона, которым было названо осуществление экстремистской деятельности.

23 марта 2016 года минюст приостановил деятельность "Управленческого центра" и направил в Верховный суд иск о признании его экстремистской организацией.

С 5 по 20 апреля шли слушания по делу в Верховном суде. Представители минюста заявили, что организация несет опасность здоровью граждан, так как "Свидетели Иеговы" отказываются от переливания крови. Помимо этого, по их словам, деятельность "Свидетелей Иеговы" - экстремистская, так как они пропагандируют свою исключительность.

20 апреля Верховный суд запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и всех 395 местных религиозных организаций, связанных с ним. Суд признал эти организации экстремистскими и постановил изъять все их имущество в пользу государства.

18 июля апелляция защиты свидетелей Иеговы не принесла результатов - суд оставил свое решение без изменений.

*В апреле Верховный суд России признал экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в его структуру местных религиозных организации. Все они на территории России ликвидированы, а их деятельность запрещена.

"Это часть моей жизни"

Таксист из Подмосковья Роман уехал из России вместе с семьей через месяц после запрета "Свидетелей Иеговы". Он просил не называть его фамилию и удалить номер телефона сразу после разговора - из-за соображений безопасности.

По его словам, за неделю до решения Верховного суда в дом к его матери в Курской области пришли сотрудники правоохранительных органов. "Мать и брат жили в поселке в частном доме. В этом доме проходили наши встречи, собирались местные верующие, но много людей никогда не было - человек 15", - рассказал Роман.

Он говорит, что сотрудники полиции, не предъявляя никаких документов, стали спрашивать: "Кто вы такие? Кто к вам приходит? Какой вы веры? Вы не православные?"

Media playback is unsupported on your device "Свидетели Иеговы": "Нас обвиняют в абсурдных нарушениях"

На следующее утро они снова пришли к матери Романа - уже с повесткой - в отдел "на беседу"

"Мама записала разговор на диктофон. Там весь букет угроз. Говорили, что мы сектанты, оскорбляли, запугивали тюрьмой", - утверждает мужчина.

"Мы понимали, что пока суд идет… Угрозы - это неприятно, но мы понимали, что решения суда нет. Но когда случился запрет деятельности "Свидетелей Иеговы", мы поняли, что будут искать. Просто так такие вещи не происходят. Конечно, такие решения просто так не принимаются. Конечно, будут публичные порки, посадки", - говорит Роман.

Уже через два дня после решения суда он приехал на машине в Курскую область и забрал мать с братом "с двумя сумками". Дом семья оставила на знакомых.

Сразу после этого Роман и его родственники получили туристические визы в Финляндию: "Мы с детьми, с чемоданами, с мамой пожилой уехали. У нас не было накоплений или счетов в банке, что было - с тем и уехали. Уехали буквально через пару дней, как только получили визы - в начале июня".

Они подали документы на предоставление убежища в Финляндии и сейчас живут в центре для беженцев.

Image caption Комната в центре для беженцев в Финляндии, где живет Роман и его семья

"Понимаете, я не могу прекратить поклоняться богу, это часть моей жизни. Я буду продолжать это делать. А не остановиться - это попасться как Кристенсен в Орле. Для нас отнять все это - это как отнять здоровье или самое главное, что есть", - объясняет необходимость своего отъезда Роман.

Он рассказывает, что в его центре для беженцев живут еще десятки "Свидетелей Иеговы" из России. "Слышал, что в Германии в разы больше наших", - говорит он.

В миграционной службе Финляндии Би-би-си сообщили, что с апреля с запросами о предоставлении убежища для членов российской организации "Свидетели Иеговы" обращались около 30 раз.

Представитель религиозной организации в Финляндии сообщил Би-би-си, что знает о "менее ста" случаях переезда верующих "Свидетелей Иеговы" в Финляндию.

По сведениям миграционной службы Германии, с 1 января по 30 июня 2017 года убежище запросил 81 человек с пометкой "свидетель Иеговы" в графе "религия". В 2016 году таких заявок было в два раза меньше - 43. А в 2015 и 2014 годах - не превышало 20.

"Помогаем друг другу переезжать"

В конце июля лидер российской группы "Ноль" Федор Чистяков, находясь на гастролях в США, объявил, что в Россию из-за запрета "Свидетелей Иеговы" возвращаться пока не собирается.

В разговоре с Русской службой Би-би-си он прямо заявил, что опасается уголовного преследования.

"Я боюсь, что у меня отнимут паспорт на въезде, что мне подсунут героин. Я думаю, что определенный интерес ко мне может быть ввиду моих громких заявлений о том, что я являюсь непокорным сектантом", - сказал Чистяков.

Блогер Антон Чивчалов уехал из России в Белоруссию по работе за два года до запрета религиозной организации. По его словам, прямо перед отъездом ему звонили сотрудники центра "Э" и звали на беседу.

Теперь, говорит он, буквально каждый день ему пишут люди и спрашивают, как переехать: "Все мы братья. Помогаем друг другу переезжать". Чивчалов говорит, что лично знает около десяти человек, покинувших Россию после апрельского запрета.

Он также рассказал, что после решения Верховного суда его знакомого, шеф-редактора одного из региональных телеканалов, просили уволиться - именно из-за его вероисповедания. В разговоре с Русской службой Би-би-си журналист это подтвердил, но отказался давать дальнейшие комментарии.

Еще на двух его знакомых "свидетелей Иеговы", говорит Чивчалов, напали на почве ненависти к их религии.

Террорист на время суда

В 2013-м году членов общины "Свидетелей Иеговы" Андрея Сивака и Вячеслава Степанова обвинили в организации "устойчивой преступной группы, созданной с целью разжигания межрелигиозной розни".

Двое мужчин были старейшинами в своем "Зале царства" на окраине Сергиева Посада. По их словам, регулярно в их небольшой дом для богослужений врывались сотрудники полиции и ФСБ, проводили обыски, забирали книги, брошюры и личные вещи.

Image caption Андрей Сивак и Вячеслав Степанов

Два раза, рассказывает Вячеслав Степанов, в зал приходили сотрудники в штатском: "Он сидел в самом начале с барсеткой. Я тогда не понимал, что он делает. Он оборачивался вместе с барсеткой, чтобы снять всех, кто был здесь. Потом уже я понял, что он производил видеосъемку".

В другой раз, по словам Андрея Сивака, сотрудник правоохранительных органов пришел на богослужение и сел ровно в центре зала: видеокамера его была спрятана в пуговице.

Все снятые ими видео позже легли в основу обвинения и были предъявлены в суде. Отдельные заявления, которые произносили Сивак и Степанов на богослужениях, были признаны проведенной по просьбе следователей экспертизой экстремистскими.

Тем не менее сергиево-посадский суд вынес оправдательный приговор. Решение сразу же обжаловала прокуратура, но и суд следующей инстанции заключил, что Сивак и Степанов невиновны. Прокуратора вновь оспорила вердикт.

Пока шли тяжбы в судах, Степанов и Сивак обнаружили, что их имена находятся в списке террористов и экстремистов, публикуемом Росфинмониторингом.

"У меня были 200 долларов, и я решил их обменять в коммерческом банке. Девушка в банке проверила что-то в системе, так испугано на меня посмотрела и сказала, что я нахожусь в списке террористов", - говорит Сивак.

Теперь ни тот, ни другой не могут официально устроиться на работу, не имеют право завести счет в банке.

"Мы думаем, что за этим был наш следователь. Не знаю, зачем нас туда включили. Мы потеряли работу и теперь приходится жить в очень стесненных обстоятельствах", - говорит Сивак.

В августе 2017 года Московский окружной суд вынес окончательное решение: Сивак и Степанов невиновны и имеют право на реабилитацию.

Библия против Конституции

В августе суд Выборга признал экстремистской книгу "Перевод нового мира" - современный перевод Библии на английский язык. Перевод был выполнен "Свидетелями Иеговы", и книга стала одной из основных, используемых в религиозной практике.

"Перевод нового мира" выпущен тиражом более 200 миллионов экземпляров и опубликован на более чем 120 языках.

По российскому закону, священные тексты (Библия, Коран, Танах и Ганджур) являются неприкосновенными и не могут быть признаны экстремистскими. Однако суд постановил, что "Перевод нового мира" не является Библией, а потому - может быть запрещен.

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption С 2009 по 2016 год в России запретили около 100 книг и брошюр "Свидетелей Иеговы". На фото - книга "Перевод нового мира", запрещенная в России как экстремистская

В своем решение выборгский суд основывался на экспертизе Натальи Крюковой, которая возглавляет "Центр социокультурных экспертиз". Она и ее центр выполняли большинство экспертиз, на основании которых суды запретили многие печатные материалы "Свидетелей Иеговы".

Именно Крюкова признала содержащим экстремизм высказывание "Православие или смерть!"

В своей экспертизе "Перевода нового мира" специалисты сравнивали текст с синодальным переводом Библии, который использует Русская православная церковь. Одной из главных причин, почему эксперты сочли, что "Перевод" - это не Библия, было использование имени "Иегова" вместо слова "Бог".

Кроме того, эксперты ЦСЭ обнаружили в "Переводе" призывы к насильственной смене конституционного строя России и нарушению её территориальной целостности, а также заключили, что "Свидетели Иеговы" пропагандируют превосходство своей религии над другимии создают "образ врага" в лице других религий и системы государства.

"...они считают, что они управляются правителями Царства , во главе которого находится Иисус Христос, а от его имени правит на земле "его верный и благонадежный раб" (то есть управляющий центр в Бруклине). В приведенном рассуждении <...> утверждается о неминуемой смене имеющихся в Российской Федерации системы социальных, экономических и политико-правовых отношений, <...> утверждается ее насильственная форма - все погибнут, кроме свидетелей Иеговы - божественным провидением (желанием Иеговы)", - говорится в экспертизе, которая есть в распоряжении Би-би-си.

В проведении повторной экспертизы "Перевода Нового мира" суд отказал, рассказал Би-би-си адвокат Антон Богданов. И несмотря на свидетельства религиоведа и лингвиста, заявивших о сходстве между этим переводом и Библией, суд признал текст экстремистским и запретил.

"Я считаю, что есть основания полагать, что ситуация с "Переводом нового мира" укладывается в русло общих событий, связанных с ограничением прав свидетелей Иеговы", - уверен Богданов.

"Тяжело жить в таких обстоятельствах"

Юристы запрещенной в России организации продолжают борьбу в судах.

В сентябре они подали апелляционную жалобу в президиум Верховного суда с просьбой отменить решение о запрете, вынесенное 20 апреля. "Особых надежд мы на это не возлагаем, - говорит Сивульский. - Рассматривать жалобу будет один судья и без присутствия сторон. Мы подаем, чтобы исчерпать все доступные этапы обжалования".

Правообладатель иллюстрации Виктория Одиссонова / «Новая газета» Image caption В "залах Царства" больше не собираются иеговисты

Параллельно защита "Свидетелей Иеговы" готовит иск в Европейский суд по правам человека: они собираются оспорить в ЕСПЧ как запрет юридических организаций, так и другие случаи преследования со стороны российских властей.

Вячеслав Степанов и Андрей Сивак собираются подавать заявление на реабилитацию и обжаловать появление своих имен в списке экстремистов и террористов. Но уезжать из России они не планируют.

"Мне хорошо здесь. Только тяжело жить в таких обстоятельствах. Я бы очень хотел продолжить свою педагогическую деятельность", - говорит Сивак, который до уголовной тяжбы работал учителем физкультуры.

Роман, который уехал в Финляндию с семьей, наоборот, готовится к тому, что больше на родину не вернется.

"Мы здесь ходим на богослужения, проповедуем среди русскоговорящего населения. В этом плане тут свобода. Если бы все вернулось в свое русло, то я бы вернулся в Россию, это моя страна. Но я несу ответственность за себя и свою семью, поэтому я и принял такое решение", - объясняет он.

Эксперты прогнозируют, что уголовных дел против "Свидетелей" будет только больше. "Это прямое следствие запрета", - говорит Александр Верховский из информационно-аналитического центра "Сова".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конгресс "Свидетелей Иеговы" в Киеве в 2003 году

По словам Верховского, помимо давления со стороны властей "Свидетели Иеговы" сталкиваются и с агрессией со стороны обычных граждан.

По данным "Левада-центра", почти 80% россиян поддержали запрет деятельности организации. "Люди знают о "Свидетелях Иеговы" только то, что они слышали о них по телевизору. Возможно кто-то когда-то встречался с ними во время их миссионерской деятельности, но не более", - говорит Верховский.

При этом пока российские власти не спешат конфисковывать имущество "Свидетелей Иеговы", говорит Сивульский. По его словам, было всего несколько случаев, "когда в реестре появилась запись, что имущество перешло в пользу государства".

По данным "Центра управления расследованиями", юридические лица "Свидетелей Иеговы" до запрета владели 211 объектами недвижимости в 57 регионах России. Общая стоимость этих объектов оценивается в почти 2 млрд рублей.

"За имя мое..."

То, что "Свидетели Иеговы" были запрещены в России, часть экспертов связывает с усиливающимся влиянием Русской православной церкви. Некоторые говорят о том, что это могло быть частью кампании по борьбе с "иностранными агентами".

РПЦ решение Верховного суда приветствовала, однако глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион публично заявил, что церковь не имела отношения к запрету.

Роман, уехавший в Финляндию, считает, что "спецслужбы России увидели мнимую угрозу в том", что "Свидетели Иеговы" отвергают контроль со стороны государства - не участвуют в политической жизни и не несут военную службу.

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Богослужение "Свидетелей Иеговы" в Таганроге, 2015 год

"Кампания такой длительности и такого масштаба - беспрецедентна. Формально инициатива исходила от генпрокуратуры. Не знаю, относятся ли к делу какие-то личные пристрастия господина Чайки. Финальный аккорд в виде запрета всех организаций, который поставил более 100 тысяч человек под угрозу уголовного преследования, я подозреваю, имел какое-то политическое обоснование. Скорее всего кто-то наверху видит какую-то конспирологическую теорию, в которой "Свидетели Иеговы" играют существенную роль", - говорит Верховский.

Член СПЧ Владимир Ряховский полагает, что с помощью запрета и преследования "Свидетелей" российские силовые ведомства пытаются "создать видимость борьбы с экстремизмом". "Палочная система - от нее никуда не денешься. Гораздо проще выявить свидетелей Иеговы, чем бороться с настоящими экстремистами и террористами", - говорит он.

Религиовед Роман Лункин, считает, что преследования были нужны государству, чтобы "запугать представителей других миссионерски активных религиозных движений". По словам Лункина, запрет свидетелей Иеговы стал частью "патриотической волны по защите российских традиционных ценностей".

"Конкуренты РПЦ - протестанты - они как раз представляют наибольшую угрозу с точки зрения правоохранительных органов. Они являются носителями идей демократии и прав человека и воспитывают гражданский активизм в своих последователях", - говорит Лункин.

Сами "Свидетели Иеговы", говоря о запрете, цитируют библейские слова о гонениях на учеников Иисуса Христа: "...будете ненавидимы всеми народами за имя Мое".

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