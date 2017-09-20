Почему Мексика страдает от частых землетрясений?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мексика входит в Техоокеанский огенный пояс - зону высокой сейсмической активности

Мощное землетресение магнитудой 7,1 в Мексике, которое совпало с годовщиной разрушительного землетресения 1985 года, вызвало панику среди 20-миллионного населения мексиканской столицы.

Нынешнее землетрясение произошло менее чем через неделю после другого землетрясения магнитудой 8,2, потрясшего юго-восток Мексики и унесшего жизни не менее 100 человек.

Почему Мексика настолько подвержена столь сильным землетрясениям? Ответ кроется в географическом положении страны.

Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья обеих Северной и Латинской Америк.

"Порядка 90% всех землетрясений в мире (и 80% самых сильных из них) происходит в пределах Огненного пояса" - сказал в беседе с BBC Mundo Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.

Помимо Месики в восточной части Огненного пояса расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.

Западная сторона "подковы" тянется от Алеутских островов в северной части Тихого океана между Аляской и Камчаткой, захватывая побережье и острова России, Японии, Тайваня, Филиппин, Индонезии, Папуа Новой Гвинеи и Новой Зеландии.

На дне Тихого океана располагается несколько тектонических плит и "высокая сейсмическая активность в районе Огненного пояса обусловлена их смещением и давлением друг на друга, в результате чего аккумулируется энергия, требующая высвобождения" - говорит Тавера.

Кроме того, в районе Огненного пояса расположено более 75% всех мировых вулканов - как действующих, так и потухших. Всего здесь насчитывается 452 кратера.

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Эпицентр землетрясения двухнедельной давности располагался в 137 км к юго-востоку от города Тонала в штате Чьяпас.

Согласно докладу Национальной сейсмологической службы Мексики, Чьяпас - наиболее подверженный землятресеням штат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прямо под штатом Чьяпас сходятся тектонические плиты - Карибская и Кокос

"Такая высокая сейсмическая активность - результат смещения двух тектонических плит: Карибской и плиты Кокос, - говорит Тавера. - Место столкновения этих плит находится в непосредственной близости от побережья штата".

Начиная с 1970 года, Чьяпас уже трижды испытал на себе последствия подземных толчков, мощность которых превышала 7 баллов, включая землетрясение в ноябре 2012 года магнитудой 7,3.