Российского видеоблогера заподозрили в клевете на Олега Тинькова

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov\tass Image caption Олег Тиньков требует от блогеров извинений

Один из создателей видеоблога "Nemagia", в котором был опубликован видеоролик об Олеге Тинькове, стал подозреваемым по делу о клевете на банкира. Дело было возбуждено по заявлению самого Тинькова, который счел ролик оскорбительным и порочащим.

Статус подозреваемого получил Алексей Псковитин, подтвердил газете "Ведомости" представитель блогера. Сам Псковитин отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении, но посоветовал другим блогерам проверять достоверность публикуемой информации, сообщает издание.

"Тинькофф-банк" утверждает, что создатели видеоролика обвинили его руководство в обмане, поставив под сомнение его отчетность. Банк и его основатель пожаловались на случившееся сразу в три разные инстанции.

Так, Олег Тиньков написал в полицию заявление о клевете. В свою очередь "Тинькофф банк" подал два иска, в которых, по данным РБК, требует взыскать с блогеров 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного его деловой репутации. Один иск подан в арбитражный суд, а второй - в Кемеровский районный суд.

В начале прошлой недели у Псковитина дома был проведен обыск, причем следственные действия проводили люди, представившиеся оперативниками из Москвы. После обыска Псковитину вручили повестку, в которой говорилось, что он должен явиться в московскую полицию на допрос в качестве свидетеля.

Как заявил 17 сентября в новом выпуске блога соавтор Псковитина - Михаил Печерский - его партнера вызвали в МВД именно по делу о клевете, возбужденному по заявлению Олега Тинькова. О подаче заявления сообщал и сам Тиньков в посте, опубликованном в "Фейсбуке" 14 сентября. Там же он потребовал от блогеров извинений.

"Во-первых, заявление о возбуждении уголовного дела я подал по месту жительства и работы - в Москве, а не в Кемерово, московская полиция с этим и работает - если что, так устроен закон," - написал банкир.

Тем не менее работа московских оперативников в Кемерово вызвала вопросы: 13 сентября депутат от ЛДПР Василий Власов потребовал у главы МВД Владимира Колокольцева провести проверку по факту обысков.

"Эффект Тинькова"

Ролик "Nemagia" об Олеге Тинькове и "Тинькофф-банке" был опубликован 8 августа. По состоянию на 20 сентября он набрал 6,4 млн просмотров. В ролике блогеры сделали несколько резких выпадов против Тинькова лично, его жены и "Тинькофф-банка".

Блогеры утверждали, что "Тинькофф-банк" специализируется на малых розничных кредитах. По их словам клиенты банка подписывают с ним соглашение, позволяющее банку взаимодействовать с третьими лицами, чтобы обеспечить возврат задолженности. Создатели "Nemagia" утверждают, что этот пункт содержится в клиентском соглашении банка и якобы позволяет банку, в частности, воздействовать на родственников должников.

Тема кредитов обыграна в ролике сценой, в которой изображающий Олега Тинькова персонаж надевает на другого человека ярмо.

Однако поводом для подачи иска о защите деловой репутации в арбитраж стали другие сделанные в ролике заявления. В частности, они утверждали, что банк якобы не всегда выплачивает сотрудникам зарплату. В самом "Тинькофф-банке" эту фразу расценили как обвинение в нарушении трудового законодательства.

Кроме того, банк возмутило, что блогеры подвергли сомнению его официальные данные о прибыли и назвали их ложью. По мнению банка, тем самым его фактически обвинили в обмане.

Третья фраза, вызвавшая недовольство банка, содержала грубое высказывание в адрес Тинькова. "Ну **** [плевал] бы Тиньков и **** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало", - говорилось в видеоблоге. Банк счел это оскорблением своего создателя.

Опубликованный в августе ролик вызвал эмоциональную реакцию банкира, который 14 сентября опубликовал собственный видеоответ.

"Есть грань, ребята, и в погоне за хайпом блогеры из "Немагии" ее перешли. Обвинять меня в том, что я не плачу зарплаты и даю взятки - это клевета. А клевета - это уголовная статья", - написал Тиньков.

"Я готов судиться и готов идти до конца, и пускай это будет эффект Тинькова", - говорит банкир в ролике. В качестве повода для иска он перечисляет те же три утверждения и обвинения во взяточничестве.

"Если я услышу извинения, если ребята уберут эти клеветнические заявления со своего канала, я готов отозвать все иски", - добавляет банкир.

Представитель Тинькова 20 сентября заявил "Ведомостям", что предложение банкира заключить мировое соглашение по-прежнему в силе. Представитель блогеров не ответил на вопрос о том, готовы ли его клиенты на это пойти.