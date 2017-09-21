Пресса Британии: Москва все еще использует соцсети в политических целях?

В обзоре британских газет:

"Классический российский сценарий"

Financial Times пишет, что те из конгрессменов США, у кого есть доступ к секретной информации, выражают свою обеспокоенность тем, что Россия не прекращает попытки повлиять на процесс выборов в Америке через Facebook, несмотря на то, что американские следователи продолжают расследование того, как Москва использовала соцсети в своих целях во время выборов 2016 года в США.

Заявления о том, что эта российская кампания продолжается, лишь усилят давление на Facebook, начавшееся после того, как стало известно, что некоторые лица или организации из России потратили не менее 100 тысяч долларов на рекламу в "Фейсбуке" между июнем 2015 и маем 2017 годов, чтобы распространять информацию, вносящую раскол в общество.

Москва по-прежнему намерена вносить раскол в американское общество Financial Times

Сообщения об этом вызвали острую реакцию среди конгрессменов, которые опасаются, что Facebook, Twitter, Google и другие подобные платформы не обладают достаточными средствами, чтобы не дать враждебно настроенным государствам использовать в своих - не лучших - целях принцип "открытого интернета", столь дорогой для Кремниевой долины.

Газета напоминает, что у конгрессменов, входящих в состав комитета по вопросам разведки, есть доступ к секретной информации.

Майк Куигли, представитель Демократической партии в комитете, вопрошает: "Думаю ли я, что они [Россия] продолжат это делать? Несомненно", - цитирует его газета. И хотя до следующих выборов в конгресс остается больше года, Куигли убежден, что Москва по-прежнему намерена вносить раскол в американское общество.

На вопрос FT, есть ли у него доказательства подобных заявлений, он ответил лишь: "Послушайте, это классический российский сценарий".

По его словам, этот сценарий также применяется сейчас Москвой в Европе. "Если кто-то думал, что они остановятся у границ США, то это заблуждение", - цитирует Куигли газета.

Представитель Facebook отказался подтвердить, что компания была в курсе того, что агенты России пытались использовать "Фейсбук" для того, чтобы повлиять на исход американских выборов.

Но конгрессмены требуют от Facebook более активных мер, чтобы предотвратить повторение подобных действий в будущем, пишет Financial Times.

Барселона против Мадрида: кто кого?

Times в своей редакционной статье пишет, что Испания столкнулась с самым серьезным конституционным кризисом со времен падения диктатуры Франсиско Франко.

Попытка Каталонии заручиться независимостью для этой провинции подрывает все основы испанского государства. Но правительство премьер-министра Мануэля Рахоя прибегает к мерам, которые, скорее всего, лишь усугубят ситуацию.

Он разжигает конфликт, а не успокаивает его, пишет газета.

Правительство Каталонии намерено провести референдум по вопросу о независимости к концу сентября. Мадрид утверждает, что подобное голосование нелегально.

Мануэль Рахой, вполне справедливо, отмечает, что сам факт проведения референдума противоречит конституции Испании, в которой упоминаются "неделимость Испании", "нерушимое единство народа Испании", а также что страна - "общая и неделимая родина всех испанцев".

Но премьер-министр звучал бы более убедительно, если бы он не вел себя столь грубо, пишет газета.

Правительство Испании должно позволить каталонцам провести свой референдум, даже если он и противоречит конституции Times

Он настаивает на том, что правительство Каталонии должно предоставлять Мадриду еженедельные отчеты о своих расходах, чтобы убедиться, что ни цента из местный казны не ушло на подготовку референдума. Каталонские политики уже допрашивались полицией в рамках расследования их возможной роли в антиправительственной агитации.

Полиция уже обыскивала бюро президента Каталонии, а также министров экономики и иностранных дел этой провинции. Все отпуска полицейских отменены.

Каталонские сепаратисты заявляют, что если идея независимости будет поддержана на референдуме, то они ее объявят через двое суток. Действия Мануэля Рахоя указывают на то, что в таком случае он, скорее всего, объявит чрезвычайное положение и отменит каталонскую автономию.

Но, считает Times, правительство Испании должно позволить каталонцам провести свой референдум, даже если он и противоречит конституции.

К референдуму стоит относиться точно так же, как и к подобному голосованию в 2014 году: объявить его неформальным и юридически никого ни к чему не обязывающим.

Мадрид может выиграть эту битву, не прибегая ни к силе, ни к угрозам, а рассчитывая на рассудительность самих каталонцев, которые в основном понимают, насколько важно для Каталонии оставаться в составе Испании.

Согласно опросам общественного мнения, большинство каталонцев выступает за проведение референдума, но менее половины из них выступают за независимость.

Более того, эти раздоры отвлекают Испанию от гораздо более серьезных проблем - от уровня безработицы среди молодежи до коррупции.

Сейчас не время Мадриду и Барселоне идти в рукопашный бой, пишет Times.

И снова Меркель

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что всем известны результаты предстоящих воскресных выборов в Германии.

Если не произойдет никаких политических катаклизмов, то Ангела Меркель в четвертый раз окажется на посту канцлера. Гораздо менее ясен состав правящей коалиции, которую ей придется организовать после выборов.

Предвыборная компания шла вяло, без всяких сюрпризов. Именно этого и хотела Ангела Меркель, пишет газета.

Саму идею стабильного правительства и опытного руководства страны в самой могущественной державе Европы уже можно рассматривать как луч света на довольно мрачном глобальном геополитическом пейзаже Financial Times

Экономика страны растет, уровень безработицы упал до 4%, а профицит федерального бюджета уверенно увеличивается. Канцлер Меркель хочет, чтобы избиратели одобрили статус-кво.

Тут следует заметить, пишет Financial Times, что саму идею стабильного правительства и опытного руководства страны в самой могущественной державе Европы уже можно рассматривать как луч света на довольно мрачном глобальном геополитическом пейзаже.

Твердая защита принципов и ценностей либерализма, интернационализма и демократии резко контрастируют с узким национализмом сегодняшнего Вашингтона.

Избрание Эммануэля Макрона президентом Франции дает шанс восстановить единство ЕС.

Германские избиратели еще не окончательно убеждены, что безопасность и благоденствие их страны зависят от порядка в других странах.

Убедить их в этом - главная задача четвертого срока Меркель на посту канцлера. И она должна быть готовой пойти на риск, пишет Financial Times.

Куда пропадают чемоданы?

Times пишет, что авиаперелеты в XXI веке окутаны одной тайной: как в наше время повсеместных штриховых кодов и компьютерного отслеживания перемещения багажа авиакомпаниям все равно удается терять чемоданы пассажиров?

Возможный ответ на эту загадку можно найти в зале суда в Сингапуре, где рассматривается дело грузчика аэропорта, который в течение трех месяцев намеренно менял багажные бирки на сотнях чемоданов.

63-летнему Тай Бун Кэ грозит тюремный срок - он обвиняется в том, что по своему усмотрению поменял багажные бирки на 286 чемоданах в аэропорту Чанги в Сингапуре, измемнив им место назначения.

Согласно обвинению, он приступил к своей преступной деятельности в ноябре 2016 года, когда поменял бирки на двух чемоданах, отправлявшихся рейсом Singapore Airlines в малайзийский город Пенанг.

После этого он произвольно менял бирки на чемоданах почти каждый день, пока не был пойман с поличным в феврале.

Благодаря его усилиям чемоданы отправлялись во многие неправильные аэропорты, в том числе в Лондон, Гонконг, Манилу и австралийский Перт.

Сам Тай Бун Кэ сознается в содеянном, но отказывается объяснить причины своего поведения. Ему грозит год заключения за каждый перенаправленный чемодан, но, скорее всего, он сможет отбывать эти сроки одновременно.

Чанги - один из самых крупных аэропортов мира, ежегодно через него проходят около 59 миллионов пассажиров.

Администрация аэропорта настаивает, что это изолированный инцидент, и что система безопасности в аэропорту уже была модернизирована, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com