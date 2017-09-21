СМИ России: Путин поищет в "Яндексе" молодых избирателей

В обзоре российских газет:

"Ведомости": Путин поддержит "правильный" бренд

Президент России Владимир Путин в четверг посетит московский офис компании "Яндекс", где ему покажут работу обновленного алгоритма системы самого популярного в стране поисковика, расскажут о новых разработках и даже покажут прототип беспилотного автомобиля. "Ведомости" сообщают, что инициатива посетить компанию исходит из администрации президента. Официальный повод есть - "Яндекс" 21 сентября отмечает 20-летие.

Но газета пишет, что визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории. Хотя официально избирательная кампания не началась, один из ее параметров - публичная поддержка перехода страны к цифровой экономике, говорит неназванный источник.

Об интересе Путина к высокими технологиям и цифровой экономике рассказывал в июне на Петербургском экономическом форуме вице-премьер Игорь Шувалов: "Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью "заболел" этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", - цитирует издание.

У Путина и так большая поддержка, комментирует политолог Алексей Макаркин. Но курс на цифровую экономику может помочь привлечь на выборы провластного модернистского избирателя, который, как правило, игнорирует голосование. Макаркин отмечает, что "Яндекс" - "очень правильный бренд", ориентированный как раз на прогрессивную аудиторию.

Общественность точно не знает, пользуется ли президент компьютером и интернетом, а это серьезный барьер между ним и молодым поколением, считает политолог Михаил Виноградов. Для них бренд "Яндекса" весьма позитивен и значим, и визит президента в компанию - одна из попыток по снятию этого барьера, рассуждает он.

РБК: Украина назвала цену потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" вдвое увеличил финансовые требования к России за потерю активов в Крыму, пишет РБК. Разбирательство идет в Гааге, среди национализированного имущества - "Черноморнефтегаз" и газотранспортная сеть Крыма. Убытки группы "Нафтогаз" в результате оккупации Крыма, согласно официальному сообщению, оцениваются в 5 млрд долларов.

Иск подан в рамках арбитражного производства, которое было инициировано "Нафтогазом" в октябре 2016 года. На тот момент украинская компания предварительно оценивала свои убытки в 2,6 млрд долларов. Представитель компании заявил, что размер убытков считали международные эксперты, специализирующиеся на консалтинге в нефтегазовой отрасли.

Арбитражное разбирательство было инициировано "Нафтогазом", Россия не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора. Такой же позиции Россия придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму (таких исков около десятка).

Одним из арбитров по иску "Нафтогаза" выступает швейцарский юрист Шарль Понсе, который участвовал в присуждении компенсации в 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа в деле против России.

Юристы считают арбитражные требования уникальными, поскольку имеют дело с вопросом о применимости двустороннего соглашения о защите инвестиций к ситуации, когда территория сменила свою государственную принадлежность. "Примечательно, что для признания за истцом права на защиту на основании российско-украинского соглашения арбитрам как минимум требуется признать Крым российской территорией", - указывает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

В пяти таких арбитражных процессах суды уже вынесли промежуточные решения в пользу украинских истцов (включая "Укрнафту" и Приватбанк), признав, что юрисдикция международного арбитража распространяется на эти споры. Если арбитражные трибуналы вынесут и окончательные решения, присуждающие истцам компенсации, Россия сможет оспорить их в национальных судах по месту арбитража, даже несмотря на неучастие в арбитражных разбирательствах, говорит Панич.

РБК: госкомпаниям придется отчитаться об активах в офшорах

Госкомпаниям предстоит отчитаться об активах, которыми они владеют в России через зарубежных "дочек", такую директиву им разослало правительство. Власти хотят понять, как широко распространена эта практика, говорят источники РБК.

Документ обязывает их в течение десяти дней инициировать заседания совета директоров, включив вопрос о таких активах в повестку. Свои отчеты госкомпании должны направить в минэкономразвития в течение 30 дней, то есть к концу сентября.

О том, что российские госкомпании надо выводить из офшоров, президент Владимир Путин заявил еще в 2011 году. "Никаких особых дедлайнов по деофшоризации в ближайшее время не подходит. Возможно, озабоченность госорганов связана с автоматическим обменом налоговой информацией, который должен начаться с 2018 года и по которому иностранные налоговые органы могут получить нежелательную для российских властей информацию", - напоминает старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.

С точки зрения деофшоризации запрошенная правительством информация необходима для сбора данных о наличии подконтрольных иностранных компаний, которые могут стать налогоплательщиками, говорит руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Но также, рассуждает он, это может быть связано с тем, что власти хотят понимать, какие компании могут оказаться под ударом за рубежом в связи с нестабильной политической ситуацией, и, соответственно, хотят исключить риски предъявления претензий к таким компаниям, блокировки их денежных средств или активов.

Издание пишет, что директиву получили "Газпром", "Роснефть", РЖД, "Роснефтегаз", АЛРОСА, "РусГидро", Россельхозбанк, "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Объединенная судостроительная компания и другие - всего 50 организаций. Но издание пишет, что масштаб использования госкомпаниями иностранных структур, которым принадлежат российские активы, пока неясен.

"Коммерсант": минприроды назвало города с самым загрязенным воздухом

16,4 млн человек в России дышат загрязненным воздухом, пишет "Коммерсант", ссылаясь на доклад минприроды "Об охране окружающей среды". Самыми опасными для проживания оказались Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом ранее). При этом больше всего загрязнений от промышленных объектов приходится на Красноярский край, по выбросам от автотранспорта лидирует столичный регион.

Лидерами по чистоте воздуха стали Ингушетия, Севастополь, Кабардино-Балкария, однако даже в этих регионах растет уровень загрязненности.

Лидер экологического движения ЭКА Татьяна Честина говорит, что снизить объем выбросов от автотранспорта помогли бы меры, которые уже внедряются в других странах: развитие удобного и доступного общественного транспорта, в том числе повышение его экологического класса, переход на стандарт "Евро-6", который уже действует в Европе, ограничение на въезд в центр, другие меры стимулирования отказа от пользования личным автотранспортом.

Также, по ее словам, "это могут быть решения в модели sharing economy - развитие каршеринга, услуг карпула (совместного пользования) такси, - которая показывает хороший эффект снижения выбросов". "Если говорить о промышленности, то одной из мер является ускоренный переход на принципы наилучших доступных технологий, сроки которого постоянно откладываются и пересматриваются", - добавляет Честина.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.