Хочет ли Каталония отделиться от Испании?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным опросов, каталонцы не так единодушны в своем отношении к независимости

1 октября правительство Каталонии намерено провести референдум о выходе региона из состава Испании, по итогам которого надеется на провозглашение независимости. Однако насколько сильно каталонцы стремятся к независимому статусу?

Власти Испании называют голосование незаконным, федеральные суды выпустили распоряжения о запрете референдума. Накануне испанская полиция арестовала ряд высокопоставленных каталонских чиновников и провела обыски в ряде региональных ведомств.

В ответ на это тысячи каталонцев вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста.

Каков был путь Каталонии к независимости?

Каталонский национализм жестко подавлялся властями Испании во времена диктатуры Франсиско Франко, однако эти тенденции резко усилились после его смерти в 1975 году.

В 2006 году власти Испании и Каталонии подписали договор, который предоставлял региону значительную административную и финансовую независимость, однако в 2010 году Конституционный суд Испании отменил некоторые положения этого документа, вызвав резкое недовольство каталонцев.

В ноябре 2014 года сепаратистски настроенное правительство Каталонии провело референдум, 80% участников которого проголосовали за отделение от Испании. Однако эти результаты не были признаны властями Испании.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Мадриде прошла акция противников отделения Каталонии от Испании

В начале сентября Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, должен был создать юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.

По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении нового референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Какова реакция Мадрида?

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал категоричное заявление. "Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится", - отметил он.

Конституционный суд страны по требованию Рахоя остановил действие закона о переходном периоде, принятого Каталонией. С тех пор правительство Испании пытается взять под контроль финансовые потоки в регионе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мариано Рахой не намерен разрешать референдум в Каталонии

Кроме того, под следствие попали более 700 каталонских градоначальников, поддержавших референдум.

"Испания фактически запретила самоуправление в Каталонии и фактически ввела чрезвычайное положение", - заявил 20 сентября Карлес Пучдемон.

Какая часть каталонцев хочет независимости?

Лишь 2,2 миллиона человек (из потенциальных 5,4 миллионов избирателей в Каталонии) пришли на голосование в 2014 году.

В 2015 году коалиция сепаратистски настроенных партий победила на региональных выборах. Однако по итогам соцопроса, проведенного в июле этого года, только 41% граждан высказались за проведение референдума, а 49% выступили против него.

Срочность, с которой власти Каталонии стремятся провести голосование, может отчасти объясняться пониманием того, что поддержка независимости постепенно падает.

Однако жесткие действия со стороны Мадрида могут снова побудить каталонцев к активной поддержке сепаратизма.

Есть ли у Каталонии основания для сепаратизма?

Каталонцы говорят на своем языке, история региона насчитывает более тысячи лет, а численность населения (7,5 миллионов человек) сопоставима со Швейцарией.

С XV века Каталония является важной частью Испании, однако сторонники получения независимости утверждают, что регион периодически страдает от попыток Мадрида сделать его "более испанским".

Столица Каталонии Барселона сегодня является вторым во величине городом Испании. В 1992 году в Барселоне прошли летние Олимпийские игры, что способствовало быстрому развитию города и притоку инвестиций.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участники акции против арестов и обысков в Каталонии дарили полицейским цветы

Однако экономический кризис 2008 года сильно ударил и по Каталонии: безработица в регионе достигла 19%.

Сегодня в Каталонии проживает 16% населения Испании, и этот регион генерирует почти 19% ВВП страны. Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают.

Правда ли, что Мадрид обирает Каталонию?

В 2011 году правительство Испании сообщало, что Каталония заплатила в госбюджет на 8,5 млрд евро больше, чем получила из него. По данным каталонских властей, разница составила около 11,1 млрд евро.

При этом государственные инвестиции в бюджет Каталонии продолжают снижаться: в 2015 году в регион было направлено 9,5% бюджетных средств, а в 2003 году - около 16%.

Однако эксперты отмечают, что такая ситуация нормальна для страны со столь значительным экономическим дисбалансом между регионами.

Есть опасения, что политический кризис может сильно повлиять на экономическое развитие как Каталонии, так и Испании в целом.

Конфедерация бизнес-организаций Испании (CEOE) призвала все стороны установить "конструктивные отношения, чтобы избежать негативного влияния на социальное взаимодействие и экономическое благополучие".