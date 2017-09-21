Жителям Чечни запретили жаловаться омбудсмену Москальковой

Правообладатель иллюстрации Commissioner for Human Rights Press Service Image caption Москалькова пообещала оставить своего представителя в Чечне для выяснения судьбы каждого человека из списка

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на этой неделе прилетела в Грозный, чтобы попытаться разобраться в ситуации с пропавшими в конце прошлого года жителями Чечни.

Это люди из так называемого расстрельного списка, опубликованного "Новой газетой". Издание утверждает, что их убили в Чечне. Как рассказали Русской службе Би-би-си родственники пропавших, перед приездом делегации "с проверкой из Москвы" им якобы поступили угрозы от сотрудников правоохранительных органов.

Москалькова провела в Чечне три дня - ее рабочая поездка заканчивается в четверг, 21 сентября. Официально о том, что омбудсмен летит в Грозный, было объявлено в последний момент.

О планах посетить Чечню омбудсмен говорила еще в мае после публикации "Новой газеты". Отсрочку поездки Москалькова объясняла нехваткой информации: "Мне нужно поехать вооруженной какими-то данными конкретными. Они у меня появляются, эти данные. И как только сформирую пакет, необходимый для диалога с властью, я тогда поеду".

На пресс-конференции в Грозном в четверг Москалькова сказала, что "главным мотивом для приезда" в Чечню стал "список, составленный из нескольких источников": из публикации "Новой газеты", а также из индивидуальных и коллективных обращений людей.

Во время поездки омбудсмену удалось выяснить, что трое людей из списка живы, трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря. Еще двое умерли своей смертью: сотрудник аппарата Москальковой Иван Соловьев побывал в селах Гехи и Курчалой, где встретился с родственниками, которые предъявили свидетельства о смерти и просили их больше не беспокоить.

Москалькова сообщила, что встретилась с двумя людьми, продемонстрировавшими паспорта на имя Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, оба фигурировали в списке "Новой газеты".

Уголовные дела остаются в Чечне

По словам Москальковой, местные управления МВД и Следственного комитета России (СКР) возбудили 12 уголовных дел на людей из списка "Новой газеты". По некоторым делам проходят несколько человек. Все они объявлены в розыск.

Расследование уголовных дел также будет вестись следственными органами Чечни. Родственники пропавших опасаются, что если дело не уйдет на федеральный уровень, а останется в республике, правды они не узнают.

Москалькова также считает, что расследование должно вестись в Москве. "Мы ищем возможности изъятия материалов в центральный аппарат. У уполномоченного есть соответствующее право - и я им воспользуюсь", - пообещала омбудсмен.

По ее словам, сейчас управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, которая занимается расследование, не предоставляет ей полную информацию о ходе расследования. "Мы остались не удовлетворены длительностью проверки", - заявила Москалькова.

Русская служба Би-би-си также обращалась в это управление, но там отказались от комментариев, предложив направить вопросы председателю СКР Александру Бастрыкину.

"Это вам не поможет"

К приезду Москальковой в Грозный готовились не только сотрудники ее аппарата, но и чеченские правоохранительные органы. Накануне визита омбудсмена они собрали родственников пропавших людей и сообщили: "Из Москвы "едет проверка", не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо".

По словам сразу нескольких собеседников Русской службы Би-би-си в Чечне, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться неназванными, людям заявили примерно следующее: "У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет".

Кроме того, как утверждают источники Би-би-си, на многих родственников пропавших продолжают оказывать давление: "Требуют подтвердить, что их сыновья уехали в Сирию".

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал сообщения о давлении на родственников пропавших "чушью".

"Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев. Как можно на человека оказать давление? Я вам категорически заявляю: это неправда, это ложь, которую вы тиражируете, - сказал он Русской службе Би-би-си. - Москалькова приехала, имела возможность любого человека назвать, любую фамилию, любой адрес, куда угодно поехать и с кем угодно разговаривать".

Как будто уехали в Сирию

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что многие семьи заявили о давлении со стороны правоохранительных органов.

"[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал. А кого-то заставили [написать]: он [пропавший родственник] вышел из дома и не вернулся", - рассказывал один из собеседников Би-би-си в Чечне.

Также, как утверждал другой источник Би-би-си, некоторых людей заставили подписать заявление, в котором утверждается, что их родные уехали в Сирию. Об этом же впоследствии писала и "Новая газета".

Кроме того, источник Би-би-си утверждает, что семьям начали говорить: их родные находятся в международном розыске. На данный момент точно известно, что в Чечне на пропавших заведены уголовные дела по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России - участие в вооруженном формировании, не предусмотренное федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства. В распоряжении Би-би-си имеется копия документа, подтверждающего эту информацию.

Родственники пропавших полагают, что местные власти пытаются представить ситуацию так, будто их близкие уехали в Сирию воевать на стороне "Исламского государства" (организация запрещена в России), чтобы снять с себя ответственность за исчезновение людей после массовых задержаний.

По следам перестрелки в Грозном

О пропавших без вести жителях Чечни впервые сообщила "Новая газета". В материале "Это была казнь" 10 июля был опубликован список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в Грозном в ночь на 26 января.

До сих пор нет никаких точных сведений о местонахождении 27 пропавших людей, о которых писала "Новая газета". Русской службе Би-би-си удалось убедиться, что больше десяти человек, чьи имена есть в списке "Новой газеты", были задержаны в декабре прошлого года. С тех пор родные их не видели.

Несколько человек рассказали Би-би-си похожие истории: сотрудники полиции приезжали домой, забирали мужчин, объясняя это необходимостью допроса, и после этого людей никто не видел.

На вопрос, как отреагировала семья на появление полицейских, один человек из числа родственников пропавших ответил: "Нам не объяснили, зачем забирают. Мы позже узнали, что произошло нападение. Обычно сразу после подобных случаев молодежь забирают на допрос".

Речь идет об убийстве полицейского в Грозном в декабре 2016 года. Тогда группа молодых людей после нападения на сотрудника правоохранительных органов угнала его машину. После этого были проведены масштабные спецоперации, в результате которых были задержаны пропавшие.

Кадыров тогда заявил, что в ночь на 18 декабря правоохранительные органы перекрыли несколько улиц города, пытаясь задержать нападавших, но те на автомобиле сбили сотрудника ДПС и открыли стрельбу. Кадыров говорил, что нападавшие были "нейтрализованы": в результате перестрелки четверо были убиты, еще двое ранены.