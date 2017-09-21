Члены "Христианского государства" сознались в поджогах из-за "Матильды"

Правообладатель иллюстрации Maksim Grigoryev\tass Image caption Юрий Калинин - родной брат лидера организации "Православное государство"

Хамовнический суд арестовал члена организации "Христианское государство - Святая Русь" Юрия Калинина по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина. Калинин признал вину в поджогах и объяснил их "оскорблением своего чувства верующего".

Ранее был арестован другой член организации, Александр Баянов. Баянов также не отрицал своей вины, но просил суд его не арестовывать.

Калинин арестован до 11 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия, которое считает, что находясь на свободе Калинин может скрыться или угрожать свидетелям.

Сам Калинин в суде признал вину в поджоге автомобилей у здания адвокатской конторы, где работает представляющий интересы Алексея Учителя адвокат Добрынин. "Мои чувства верующего были оскорблены", - объяснил он свой поступок в суде.

Поджог машин произошел 11 сентября. Рядом с автомобилями по земле были разбросаны кусочки бумаги с надписью "За "Матильду" гореть". По словам представителя следствия, сейчас Калинина проверяют на причастность к поджогам в других регионах.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что Баянов сознался в двух поджогах: якобы 31 августа в Петербурге они с Юрием Калининым попытались поджечь петербургский офис студии Алексея Учителя "Рок", а неделю спустя - ярославский кинотеатр "Нефть". Официально это не подтверждено.

Глава организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, родной брат арестованного Юрия Калинина, также проходит по делу в качестве подозреваемого. В среду Александра Калинина задержали для опроса в рамках уголовного дела. Затем его отпустили, но вскоре задержали повторно.

Ранее адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин подал жалобу в ФСБ с просьбой проверить действия Калинина на экстремизм.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая активно требует запрета показа фильма "Матильда", утверждает, что подозреваемых по делу задержали по ее обращению. Она заявила, что все еще добивается признания фильма экстремистским материалом, однако насильственные методы при достижении этой цели недопустимы.

При этом в правоохранительных органах заявили, что действовали не на основании обращения Поклонской, а на основании заявлений, поданных в полицию потерпевшими.

"Христианское государство - Святая Русь" - организация, о которой широкой публике стало известно в начале этого года, когда она разослала в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката "Матильды" во избежание нападений.

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В письмах с призывами не допустить показа фильма Учителя о юности российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской, которые стали поступать еще в январе, было сказано: "Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану.

Кремль осудил эти заявления, а членов самой организации назвал "анонимными экстремистами". Уголовное дело об экстремизме заведено не было.

"Мы рождены, что бы Россию сделать Русью! Святой Русью!" - сказано в описании сообщества "Святой Руси" во "ВКонтакте". Модераторы уже закрыли это сообщество для сторонних пользователей. Всего в нем состоит около 300 человек "Христианского государства".