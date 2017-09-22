Пресса Британии: Путин будет и дальше дестабилизировать Запад

В обзоре британских газет:

Почему Кремль не трогает Меркель?

Times публикует статью аналитика Economist Эдварда Лукаса, в которой тот рассматривает методы, при помощи которых Владимир Путин может дестабилизировать Запад.

У России, например, пишет Лукас, есть все необходимое для того, чтобы атаковать Ангелу Меркель, в том числе и электронная переписка, украденная как из Бундестага, так и из штаб-квартиры ее партии.

Кремль, судя по всему, держит порох в пороховницах. Но почему? Эдвард Люкас в Times

Единственное, что Москве остается сделать - слегка эти имейлы отредактировать, а затем слить прессе, чтобы всем было видно, как именно политические деятели занимаются политической деятельностью: их интриги, их попытки завуалировать свои действия, их поползновения на карьеру друг друга.

Избиратели были бы шокированы. Именно подобный слив информации подорвал шансы Хиллари Клинтон на американских выборах.

Но воскресные выборы в Германии приближаются, и пока что на этом информационном фронте царит полная тишина.

Кремль, судя по всему, держит порох в пороховницах. Но почему?

Одним из возможных объяснений может быть Франция, где Россия проделала тот же трюк, что и в Америке, украв тысячи электронных посланий и слив их прессе незадолго до президентских выборов.

Но, в отличие от своих американских коллег, французские журналисты не бросились сразу же публиковать все возможные примеры лицемерия политиков из этих украденных материалов.

Они пожали плечами и сказали коллективное "Ну и что?" перед лицом этой очевидной попытки вмешаться в избирательную кампанию. Пресса Германии также была готова скептически относиться к любому сливу информации, полученной неизвестным путем.

Американцы опасаются чисто русского коктейля, замешанного на деньгах, пропаганде, шпионаже и насилии Эдвард Лукас в Times

Другой причиной может быть то, что Кремль подсчитал прибыль и убытки от своей операции в Америке.

Изначально это должно было казаться хорошей идеей. Слив информации наверняка ослабил бы ястреба Клинтон или даже привел к ее поражению.

Как минимум, скандал ослабил бы Америку, а в лучшем случае президентом стал Дональд Трамп, человек, у которого нет никакого опыта в государственных делах.

Все должно было идти как по маслу. Оказалось, что это не так.

Теперь американцы опасаются чисто русского коктейля, замешанного на деньгах, пропаганде, шпионаже и насилии. Это теперь считается угрозой не только заморским союзникам, но и самим Соединенным Штатам.

В результате интересы России оказались под угрозой. Конгресс взял под свой контроль режим санкций, наложенный на Россию. Теперь, даже если бы президент Трамп захотел эти санкции отменить, он больше не может этого сделать.

Растущее присутствие американских войск в Европе поддерживается политиками всех сторон в Вашингтоне. После того как Стив Бэннон ушел со своего поста, члены администрации в Белом доме занимают жесткую позицию по отношению к России.

Кремль, очевидно, не хочет повторения этого фиаско в Германии.

Во-первых, прямая атака на Ангелу Меркель ни к чему не приведет. Она практически наверняка одержит победу. Открытым остается лишь вопрос о составе ее будущей правящей коалиции.

Более того, России на руку то, что германское общество положительно относится к России. Большинство избирателей не хотят конфронтации с Россией и считают разговоры о российском вмешательстве в избирательные процессы на Западе лишь пропагандой. Избиратели даже выступают против идеи военной помощи союзникам, если на тех нападет Россия.

Открытое вмешательство Москвы в выборы в Германии подорвало бы эти наивные взгляды.

Кремль сейчас запустил на полную мощность телепропаганду, направленную на 4 миллиона граждан Германии родом из бывшего СССР. Эти люди еще недавно стеной стояли с ХДС (партию Меркель), но сейчас все больше склоняются в сторону крайне правой антиисламской и пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Скорее всего, АдГ удастся пройти в бундестаг. Если учесть депутатов мягкотелой Социал-демократической партии, и прокремлевской Левой партии, то в бундестаге окажутся представители сразу трех партий, дружелюбно относящихся к России, которых можно будет использовать в будущем.

Российская кампания также полагается на старые, укоренившиеся, установленные еще в коммунистические времена связи.

На руку России играет и то, что она помнит о долгосрочной перспективе и меняет свою тактику в зависимости от успехов или провалов, в то время как защитные меры Запада недостаточно гибки и основываются на уроках прошлого.

И это в том случае, если Запад применяет какие-либо защитные меры, пишет Эдвард Лукас в Times.

Барселона не права, но и Мадрид тоже не прав

Daily Telegraph в своей редакционной статье пишет, что легко забыть, что всего четыре десятилетия тому назад в Испании царила диктатура Франсиско Франко.

Сейчас это успешная, современная демократическая страна, ставшая таковой благодаря тщательным усилиям многих политических деятелей после смерти генерала.

Теперешняя конституция была написана, среди прочего, именно для того, чтобы повернуть остановить преследования меньшинств, что практиковалось при режиме Франко.

Каталонцы хотят, чтобы их голос был услышан Daily Telegraph

Но сейчас это компромиссное решение оказалось под угрозой. Первого октября правительство Каталонии намерено провести референдум по вопросу о независимости провинции.

Глядя со стороны, пишет газета, кажется, что главную роль здесь играют экономические, а не культурные вопросы: Каталония платит в центральную казну больше денег, чем получает от нее. Но страсти накаляются.

Мадрид прав, заявляя, что референдум о независимости противоречит действующей конституции. Но он не прав, применяя политику силы против сторонников референдума.

Идея проведения референдума пользуется значительной поддержкой среди жителей Каталонии, хотя, судя по опросам, менее половины из них поддерживают идею независимости.

Каталонцы хотят, чтобы их голос был услышан, но для многих из них это означает, что они хотят, чтобы было услышано их желание остаться в составе Испании.

Этот кризис все еще может быть разрешен мирным путем.

Но для этого обе стороны должны помнить, что отвергать законные опасения других сограждан, объявлять оппонентов предателями и прибегать к насилию - не признаки нового справедливого порядка, а методы, применяемые диктатурами. А до сих пор страна думала, что диктатура ушла в прошлое, пишет Daily Telegraph.

Швабра и пылесос обеспечат долголетие

Daily Mail пишет, что, согласно последним научным исследованиям, люди, проводящие не менее получаса в день за уборкой дома, сокращают шанс преждевременной кончины больше чем на 25%.

Речь идет не только о работе по дому. Хождение пешком или любая другая деятельность, которая в течение получаса повышает сердцебиение, сокращает риск преждевременной смерти в одном из 12 случаев, и заболевания сердца - в 5% случаев.

Исследователи изучали здоровье более 130 тысяч людей в 17 странах. Выяснилось, что чем выше физическая активность, тем ниже риск преждевременной смерти.

Ученые подчеркивают, что речь идет о любой физической активности - от уборки дома до садоводства, от хождения на работу пешком до работы, требующей определенных физических усилий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Авторы исследования, проводившегося под руководством ученых из университета Макмастер в Канаде, следили за состоянием здоровья людей в возрасте от 35 до 70 лет в богатых, среднеразвитых и бедных странах, например, в Канаде, Бразилии, Китае и Пакистане.

Участники исследования сообщали подробные данные о своем здоровье и о том, какими физическими упражнениями они занимаются. Они также проходили регулярный осмотр на предмет проблем с сердцем.

За семь лет исследования 5334 человека скончались, из них 1294 - из-за сердечно-сосудистых заболеваний. 1987 умерли в результате инфаркта, 2086 - инсульта, а 386 - из-за сердечной недостаточности.

Исследователи обнаружили, что среди тех, кто занимался какой-то физической активностью, в том числе работой по дому, уровень смертности был на 28% ниже, чем среди тех, кто себя не утруждал физическими упражнениями.

Риск сердечных заболеваний среди активной части населения также был ниже на 20%.

Результаты были одними и теми же, вне зависимости от страны проживания, социального достатка или рода физических упражнений.

Daily Mail цитирует доктора Скотта Лира, главного автора доклада: "Ходить в физкультурный зал замечательно, но у нас не так много на это времени. Если вы просто ходите на работу пешком или занимаетесь уборкой, это тоже помогает".

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com