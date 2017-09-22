СМИ России: сколько стоит спасение крупнейших банков?

В обзоре российских газет:

Газета РБК: операция "Санация"

На спасение "Открытия" и Бинбанка придется потратить до 500-750 млрд рублей (примерно $8,6 млрд - $12,9 млрд), пишет РБК со ссылкой на предварительную оценку ЦБ. Газета напоминает, что меньше чем за месяц Банк России объявил о санации двух крупных банков через новый механизм оздоровления - Фонд консолидации банковского сектора.

Обеспокоенность у экспертов РБК вызывает масштаб вскрывшихся проблем: "Такая же картина может оказаться и в других банках. ЦБ каждый год принимает ряд мер по ужесточению надзора за банками, но пока проблемы сохраняются".

Санация банков без изъятия активов собственников породила разговоры о денежной эмиссии ЦБ и ее возможном влиянии на параметры реальной экономики, например, инфляцию или обменные курсы, отмечает газета.

Частная банковская система в России испытывает очень серьезные проблемы с капиталом и ликвидностью, причем пока решено значительно меньше половины из них, говорит руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. "Сейчас речь идет о вложении государством в банковскую систему 1,5 трлн рублей (около $25,8 млрд), еще 3-4 трлн рублей придется вложить в будущем, пока вся система в каком-то смысле не будет санирована, за исключением очень небольшого количества частных банков. Понятно, что чем дальше мы двигаемся, тем больше приходится тратить", - заключает собеседник издания.

"Ведомости": "Меньше функций - меньше чиновников"

Новый вариант оптимизации госаппарата предложили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), пишут "Ведомости". В его основе - сокращение функций органов власти. Газета отмечает, что предложения подготовлены для Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, уже представлены президенту и теперь подробно прорабатываются.

Последние 10 лет, отмечают эксперты ВШЭ, все попытки снизить число чиновников и расходы на их содержание приводят только к тому, что госаппарат растет. Увеличивается и число функций министерств и ведомств: с 2003 года оно выросло почти вдвое - с 5300 до 10 425. В 2015 году предложения наделить разные органы власти новыми функциями были в каждом третьем законопроекте, уточняют "Ведомости".

Обычно ставится целевой показатель - например, сократить госсектор на 10%, но увольняют сотрудников, а не снижают функционал, пояснила вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук, хуже от такого решения всем: нагрузка увеличивается на оставшихся работников. Сокращение функций, оценка бюджетных ресурсов и сокращение госслужащих должны идти параллельно, чтобы сэкономленные деньги шли в том числе на повышение зарплат оставшимся сотрудникам.

Единственный выход, как следует из предложений ВШЭ, - сокращать не только штат чиновников, но и функции министерств и ведомств. Такая мера есть и в стратегии на 2018-2024 годы, подготовленной Центром стратегических разработок.

Газета РБК: бесплатная медицина подорожала на треть

Рост стоимости услуг в системе ОМС в прошлом году составил 26-39%, а физический объем оказанной медпомощи сократился на 38 млн случаев. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет Фонда обязательного медицинского страхования, сообщает РБК.

Параллельно с этим объем платных медицинских услуг, оказываемых населению государственными медорганизациями, вырос на 40 млрд рублей (28,8%) и достиг 180,9 млрд рублей (около $3,1 млрд).

Основной причиной роста стоимости медуслуг эксперты РБК называют переход на одноканальное финансирование. При двухканальном - как из фондов ОМС, так и из бюджета - тарифы зачастую были символическими, а больницы "накручивали" себе визиты пациентов и койко-дни.

"После ухода на одноканальное финансирование стало ясно, что вся прошлая статистика была мертвой. И в последние годы происходит выравнивание тарифов в соответствии с жизненными реалиями. Но все стараются делать это медленно и негласно", - говорит директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления "Сколково" Юрий Крестинский. По его словам, следствием новых стандартов отчасти стало и сокращение объема оказанных услуг.

"Коммерсант": "Крым войдет в состав "Россетей"

В аннексированном Россией Крыму готовят новую реформу энергетики: в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль федеральных "Россетей". Как пишет "Коммерсант", с долей до 75% они станут ключевым акционером нового "Крымэнерго", получив на развитие из бюджета до девяти млрд рублей в 2018-2020 годах (примерно $154,6 млн).

Источник газеты поясняет, что в рамках федеральной целевой поддержки (ФЦП) в первую очередь реконструируют "южный транзит" - ЛЭП 110 кВ вдоль южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику. По ФЦП до 2020 года на полуострове запланировано строительство 1,5 тыс. километров сетей.

По мнению одного из экспертов издания, в следующую пятилетку в Крыму прогнозируется рост потребления около 15%, и инвестиции в сети необходимы.

Одна из проблем, отмечает газета, состоит в том, что новая схема создает для "Россетей" реальный риск попасть под западные санкции. Могут возникнуть и трудности с закупками импортной техники, с которыми уже столкнулись структуры "Ростеха", строящие на полуострове большую генерацию.

Газета РБК: "бесконтактный Сбербанк"

Сбербанк приступил к выпуску бесконтактных карт "Мир". Как сообщает РБК, их активная эмиссия позволит банку к концу года полностью перевести эмиссию пластиковых карт на бесконтактную технологию. С весны на нее были переведены все классические дебетовые карты банка.

Сейчас в портфеле Сбербанка сосредоточено 58% всех карт "Мир". В целом же, согласно данным Frank Research Group, на Сбербанк приходится 41% всех кредитных и овердрафтных карт на рынке.

Издание уточняет, что кроме двух госбанков - Сбербанка и ВТБ (здесь выпуск начался в июле) - бесконтактные карты "Мир" эмитируют и другие крупные розничные игроки - Тинькофф банк, Московский индустриальный банк, Промсвязьбанк (пока в рамках зарплатных проектов), банк "Центр-инвест", АБ "Россия", банк "Санкт-Петербург", СМП банк и другие.

Эксперты РБК отмечают, что решение о переходе крупнейшего российского эмитента пластиковых карт полностью на бесконтактную систему свидетельствует о том, что рынок постепенно будет отказываться от пластиковых карт, используя такие технологии, как Apple Pay, Android Pay и прочее.

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Обзор подготовилаМарина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.