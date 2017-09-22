Не Лондоном единым: какие ещё города бросали вызов Uber?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К доставке еды UberEATS у лондонских транспортников вопросов не возникло

Транспортный регулятор Лондона отказал компании Uber, предоставляющей услуги такси, в продлении лицензии на городские перевозки. Би-би-си следит за реакцией лондонцев и вспоминает, какие сложности в отношениях с городами были у калифорнийского сервиса.

На данный момент положение вещей таково: организация Transport for London (TfL), управляющая лондонским общественным транспортом и выдающая лицензии для операторов такси, пришла к выводу, что Uber нельзя считать надлежащим держателем лицензии.

Нынешняя лицензия истекает 30 сентября, и у компании есть 21 день на обжалование, что она и намерена сделать.

TfL не понравилось в работе сервиса то же, что и другим городским муниципалитетам и ответственным лицам, а именно:

Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях.

Подход компании к получению медицинских справок.

Подход к обязательной процедуре проверки водителей.

Подход к объяснению использования программы Greyball в Лондоне, которая выявляет среди пользователей приложения сотрудников контролирующих или проверяющих органов, и не дает им возможности вызвать машину.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильно продолжать лицензировать Uber, если он хоть в чем-то угрожает безопасности лондонцев".

С Uber в Лондоне сотрудничает около 40 тысяч водителей. По данным компании, в британской столице ее услугами пользуются 3,5 миллиона человек.

Учитывая распространённость приложения, неудивительно, что лондонцы живо отреагировали на известия о разрыве контракта: Uber в одночасье стал крупнейшим трендом британского "Твиттера" в пятницу.

Некоторые горячие головы поспешили призвать к отставке градоначальника Садика Хана.

Пропустить Twitter пост , автор: @HuwTallon All Londoners need to refuse to use black cabs from this day on and call for resignation of Sadiq Khan immediately! #Uber — Huw Tallon (@HuwTallon) 22 сентября 2017 г.

"С этого дня всем лондонцам необходимо отказаться от чёрных кэбов и немедленно потребовать отставки Садика Хана", - говорит Хью Тэллон.

Другие же с большей степенью рассудительности взывают дождаться апелляции и попутно создать петицию в поддержку работы американского перевозчика.

"Божечки, Uber - достойная вещь. Поездки отслеживаются, ты видишь имя и номер водителя. Надеюсь, они [компания] выиграют апелляцию. Одно слово: петиция", - призывает в своём "Твиттере" пользовательница под ником Кеми.

Петиция на сайте Change.org не замедлила появиться: подписывающие её британцы вспомнили и о 40 тысячах водителей, перевозящих лондонцев каждый день.

А вот аналитик Кэмерон Тейт полагает, что от прецедента с американской компанией британская столица только выиграет в долгосрочной перспективе.

"В конечном итоге [транспорт станет] безопаснее для лондонцев, водители получат лучшие предложения, а цены на поездки по Лондону почти не изменятся", - уверен автор, оговариваясь, что он верит в возвращение более безопасногоUber на улицы своего города.

Французские горящие шины

Прецеденты, когда власти мегаполиса меняли гнев в отношении Uber на милость, есть: вероятно, самым известным, скандальным и травмоопасным было противостояние таксистов Парижа с пользователями "модного чёрного" приложения.

Протестовавшие и протестующие по всему миру таксисты утверждают в разных странах примерно одно и то же: они оказались в невыгодном положении, поскольку владельцы приложений не сталкиваются с теми же расходами и ограничениями, которые существуют для традиционных компаний, предоставляющиэ услуги такси.

В случае Парижа так и было: официальные таксисты, имеющие на автомобилях специальную маркировку и оборудование, обязаны платить за лицензию от 50 до 250 тысяч евро, что вызвало их мощнейшее раздражение.

Крупнейшая общенациональная акция протеста в июне 2015 года, когда водители блокировали дороги и жгли шины на подъезде к Марселю и на шоссе, связывающем Париж с крупнейшим аэропортом страны "Шарль-де-Голль".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты таксистов в Париже иногда заканчивались противостоянием с полицией

Наконец, после резонансной двухдневной забастовки в конце января прошлого года суд французской столицы обязал Uber выплатить компенсацию в размере 1,2 млн евро Национальному союзу такси.

Правда, уже после этого в июне прошлого года суд во Франции оштрафовал сервис заказа такси на 800 тыс. евро за незаконное предоставление транспортных услуг и за привлечение к работе непрофессиональных водителей.

...и непростаямосковская документация

В феврале прошлого года власти Москвы пригрозили запретить на территории города мобильный сервис вызова такси Uber, если компания не обязуется работать лишь с таксистами, имеющими разрешение на таксомоторную деятельность и не будет предоставлять властям данные по движению их автомобилей. В марте соответствующее соглашение было подписано.

"Это соглашение очень важно для всех москвичей и гостей столицы, оно позволит повысить безопасность перевозок", - заявил глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Представители московских таксопарков, как и их коллеги в других странах, не раз проводили протестные акции против оператора.

Акции протеста таксистов против Uber проходили также в Мадриде, Милане, Берлине и Санкт-Петербурге, где местные власти самоустранились от разрешения конфликта.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Москве после непростой адаптации Uber объединил усилия с "Яндекс.Такси"

Кроме того, возмущение деятельностью компании выражали на Филиппинах и в Индонезии.

Тотальный запрет и финансовое подспорье

Некоторые города и страны дошли до полного запрета на деятельность сервиса: в Европе такими государствами оказались Болгария и Дания, где приложение три года назад проработало всего неделю.

В 2016 году суд во Франкфурте отклонил апелляцию компании в отношении запрета ее дисконтной дочки UperPop. Впрочем, основной сервис компании остается доступным клиентам.

Запрет на работу Uber ввели такие крупные мегаполисы, как канадский Ванкувер и бразильский Рио-де-Жанейро.

В Японии рынок такси регулируется специфически. И в тех префектурах, где приложение работает, оно теряет свою ценовую привлекательность.

Китайский филиал компании терял огромные средства и в результате был куплен местной корпорацией Didi Chuxing.

Кто помог Uber

Но далеко не все готовы до конца защищать традиционные схемы бизнеса сферы услуг. Даже такой забюрократизированный институт как Еврокомиссия в прошлом году выпустил директиву, поддерживающую В ней отмечается, что правительства стран Евросоюза должны рассматривать запрет деятельности компаний такого типа только как крайнее средство.

Есть и случаи, когда местные транспортные организации сразу идут навстречу одному из успешнейших стартапов Силиконовой долины: прошлым летом Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложил 3,5 млрд долларов в Uber, что позволило на время заставить руководство компании перестать беспокоиться о первичном размещении её акций.

По данным компании, около 80% их клиентов в крупнейшем государстве Аравийского полуострова - женщины, которым по местным законам запрещено садиться за руль.

При этом минувшим летом Uber пережил череду скандалов, связанных с домогательствами к сотрудницам: в компании были запущены два расследования, 20 менеджеров потеряли свои посты, а основатель сервиса Трэвис Каланик подал в отставку, после чего ему два месяца искали замену.