7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Создатель смайлика Скотт Фалман: "Это самая "ботанская" штука на свете!"

Время рождения смайлика известно с точностью до минуты. 19 сентября 1982 года в 11:44 утра Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, отправил коллегам электронное сообщение, в котором предложил использовать смайлик (эмотикон) для выражения эмоций в сетевом общении.

2. "Красная Москва": как придуманные до революции духи стали символом СССР

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В год столетия русской революции эксперты по просьбе Би-би-си обсудили, кто и когда придумал духи "Красная Москва", как складывался культурный миф вокруг них и с какими запахами ассоциируется Россия сейчас.

3. В Москве открыли памятник Калашникову. А что будет с его автоматом?

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В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову - создателю автомата, который считается самым распространенным стрелковым оружием в мире. Русская служба Би-би-си решила разобраться, что сейчас, почти через четыре года после смерти конструктора, происходит с самим автоматом.

4. Жизнь с аутизмом: как сообщить людям, что твой ребенок особенный

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"Но ведь она выглядит, как совершенно обычный ребенок", "А по ней и не скажешь", "Я бы никогда не подумала" - если бы каждый раз, когда я слышала эти фразы по поводу моей дочки Лизы, я бы получала по монетке, наверно, мне хватило бы на приличную машину, - пишет журналист Анна Кук.

5. #Londonблог: каково быть моделью на Лондонской неделе моды?

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер провел пару дней с российской моделью Соней Мальцевой на Лондонской неделе моды.

6. Как школьника из ГДР посадили за письмо, которое он написал на Би-би-си

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18-лений Карл-Хайнц Борхардт любил слушать Би-би-си, но это было во времена холодной войны, и любовь эта привела школьника в тюрьму.

7. Марк Болан - мальчик ХХ века

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16 сентября исполнилось 40 лет со дня трагической гибели в автокатастрофе вокалиста и лидера британской группы T. Rex Марка Болана. А еще через две недели Болану исполнилось бы 70. О Болане вспоминает наш обозреватель Александр Кан.