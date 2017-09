Ураганы над Виргинами

Image caption Сева Новгородцев

Виргинские острова - это райский уголок, который может мгновенно превратиться в кромешный ад.

Cам я в ураган, к счастью, не попадал, но слышал многочисленные рассказы знакомых, а, главное, читал подробное описание знаменитого на острове урагана 1924 года.

Его написала жена тогдашнего губернатора, капитана Отто Хэнкока (Captain Otho Hancock OBE), Агнес (друзья звали ее Cockoo - «Кукушка»).

Документ хранится в «Старом правительственном здании», построенном на месте разрушенного ураганом дома. От дома тогда осталось только две комнаты, в которых укрывалась семья губернатора. Дом заново отстроили в 1926 году, теперь это музей.

Сентябрь 2017 года. Ураган «Ирма» принес ветер скоростью под 300 километров в час. Люди, которым довелось когда-либо пережить тропический шторм пятой категории, не забудут его до конца своих дней.

От оглушительного воя ветра стынет кровь в жилах. По воздуху летают сорванные с домов крыши, автомобили швыряет, как игрушки. В гаванях, где еще недавно на бирюзовой воде рядами стояли белые яхты - устрашающая свалка.

Предмет любви и гордости любителя парусного отдыха, семейный катамаран стоимостью около миллиона долларов, лежит перевернутый и разбитый в куче ему подобных.

На улицу не выйти, электричества нет, связь не работает. Если что-то случится, сообщить некому. Атмосферное давление резко падает, только усиливая депрессию и тревогу.

Хорошо, если в доме предусмотрен особо прочный подвал или бетонный чулан. Владелец острова Неккер, британский миллиардер Ричард Брэнсон, пересидел ураган в своем винном погребе.

От «Ирмы» погибло 44 человека: 11 - на французских территориях, 10 - на Кубе, пять - на американских Виргинских островах, четыре - на Ангуиле, четыре - на о-ве Св. Маартена, три - в Пуэрто-Рико, один - на Гаити, один - на Барбуде и пять - на Британских Виргинских островах.

В целом от урагана пострадал один миллион 200 тысяч человек.

Я связан с островом Тортола больше четверти века. У меня там хорошие знакомые и друзья. Увидев в новостях, в какую преисподнюю превратилось это место, я бросился звонить, пытался узнать - как там и что.

Правообладатель иллюстрации Ministry of Defence / Crown Copyright Image caption Последствия урагана "Ирма" на острове Тортола, Британские Виргинские острова, 10 сентября 2017 года.

Связи не было. Агенства новостей сообщили, что на острове нет электричества, проблемы с питьевой водой, опасность эпидемии.

Из местной тюрьмы в городе Роуд-таун, воспользовавшись полной неразберихой, сбежали все заключенные - почти 200 человек. Многие из них тут же отправились грабить магазины и бесхозные дома.

Губернатор Британских Островов, Аугустус Джасперт (назначенец Британского МИДа), ввел комендантский час с 6 вечера.

Острова расположены близко к экватору, поэтому там продолжительность дня и ночи в течение года примерно одинакова: темнеет в шесть вечера, рассветает в шесть утра.

Британская Королева Елизавета II обратилась к жителям со словами поддержки и молитвы.

Вскоре пришел военный транспортный самолет с отрядом британской пехоты. Они начали патрулировать территории, помогать полиции ловить беглых уголовников.

Помню, лет 20 назад я спросил у своего приятеля, Клиффорда Мартина, есть ли на острове преступность. «Есть! - не задумываясь ответил Клиффорд, - Пять человек, все сидят в тюрьме. Там порядок строгий - вместо подушки под голову на ночь кладут кирпич!».

Однажды Клиффорд признался, что был сразу ко мне расположен, потому что я точь-в-точь похож на его дедушку. Мистер Мартин был шотландцем, юристом, который приехал на остров Антига в конце XIX века работать в фирме по импорту-экспорту.

Видимо, у него была мечта стать крупным землевладельцем, наподобие английских аристократов. Все свои сбережения и накопления Мистер Мартин вложил в большие участки, которые до сего дня на подробной карте Тортолы обозначены как 'Martin Land'.

Клиффорд не раз рассказывал, что часто сидел с дедушкой на его любимом холме, глядя на закат. Дед говорил внуку, что денег он завещать ему не может, но земли оставляет много - докуда видит глаз.

Это был 1933 год, Клиффорду исполнилось 11 лет. Мистер Мартин вскоре умер. Клиффорд подрос и стал заниматься экспортом говядины.

Выглядело это так. На открытый парусный баркас ставили корову и с попутным ветром (он, как правило, дует с океана - с востока на запад), за полдня достигали Пуэрто-Рико в 60 милях от Тортолы, где корову продавали.

Назад приходилось идти против ветра. Моторов не было, шли галсами, бывало, дней по пять. Так продолжалось несколько лет.

Затем американские власти ввели контроль над импортом говядины, стали требовать санитарных сертификатов и Клиффорд лишился бизнеса. Он уехал в США и много лет работал в колледжах вахтером, дворником, уборщиком.

Потом вернулся на острова, вместе с братом открыл винный магазин. Брат был алкоголиком, и магазин прогорел.

Когда я познакомился с Клиффордом осенью 1989 года на развилке незнакомой нам дороги, он вынашивал планы постройки дома, а может, и не одного, на том месте где он с дедушкой провожал закаты. И тут появился я с длинными седыми, как у Мистера Мартина, волосами и наша дружба началась.

Слово «Сева» Клиффорд выговорить никак не мог, поэтому он называл меня «Сибил». Но Сибил - имя женское, поэтому он добавлял к нему приставку, получалось «Сибил-бой».

"Sybil-boy! - кричал он мне голосом, как у иерихонской трубы - How are you this morning?"

Клиффорд ревниво относился к дедушкиному наследию, но для строительства нужны были деньги, приходилось продавать землю.

Местные выбирали своих покупателей очень придирчиво, но я, как говорится, «прошел фильтр». Клиффорд продал мне пол-акра земли, 20 советских соток, на склоне горы под названием Luck Hill ("холм удачи").

Не забудем, что Виргины были излюбленным местом британских пиратов, и многие острова до сих пор носят их имена.

После урагана у меня были двойственные чувства. Мне хотелось узнать, как дела на острове.

Я набрал номер Клиффорда.

Неведомый американец, красивым голосом несколько раз повторил фразу "This customer is unregistered".

То есть нет больше такого абонента на острове Тортола.

Предчувствие не обмануло.

Скорее всего, я не застал Клиффорда Мартина в живых.

95 лет, все-таки.