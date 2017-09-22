Как Киргизия и Казахстан поссорились из-за одной встречи в Астане

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption МИД Киргизии передал представителю Казахстана ноту протеста после встречи одного из кандидатов с Нурсултаном Назарбаевым

19 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с одним из кандидатов в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым, после чего Бишкек выпустил ноту протеста, посчитав это попыткой оказать влияние на исход выборов.

Поездка в Казахстан еще сильнее обострила борьбу между Бабановым и преемником нынешнего киргизского президента Сооронбаем Жээнбековым, отодвинув остальных кандидатов на второй план.

Выборы в Киргизии должны пройти 15 октября. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время выступления на сессии Генассамблеи ООН обратился к своему народу с призывом на киргизском: "Не дайте лидерам других народов себя обмануть! Пусть сладкие речи и лукавые взгляды не вводят вас в заблуждение!"

Возможным поводом для этого обращения стала встреча Нурсултана Назарбаева, самого влиятельного политического лидера в Средней Азии, с Омурбеком Бабановым.

Министерство иностранных дел Киргизии посчитало встречу одного из кандидатов в президенты с лидером другого государства прямым вмешательством во внутренние дела Киргизии и "попыткой повлиять на выбор народа Кыргызстана".

"Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Киргизии, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Киргизской Республики", - говорится в заявлении МИД.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алмазбек Атамбаев во время выступления на Генассамблее ООН обратился к киргизскому народу

В ответ на это Назарбаев заявил, что регулярно встречается с официальными лицами других стран. С основным конкурентом Бабанова Сооронбаем Жээнбековым казахстанский лидер встречался 14 августа.

До 22 августа 2017 года Жээнбеков занимал пост премьер-министра Киргизии. На выборы он идет как кандидат от Социально-демократической партии и считается официальным преемником президента Атамбаева.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов, как и его главный противник, занимал пост премьер-министра страны

Бабанов - один из богатейших киргизских бизнесменов, тоже занимал пост премьер-министра в 2011-2012 годах. Он возглавляет парламентскую фракцию и партию "Республика-Ата Журт" ("Республика-Отечество").

Кому выгодно?

Став независимой после распада СССР, Киргизия пережила две революции.

Аналитики отмечают, что Казахстан и Россия часто вмешиваются во внутренние политические процессы страны под предлогом сохранения стабильности.

За последний год российский президент Владимир Путин несколько раз встречался с президентом Киргизии. В июне Бишкек посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а в сентябре Атамбаев побывал в Сочи для встречи с Путиным.

Политолог и эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов считает, что "Россия не может быть не заинтересована в выборах в Киргизии хотя бы потому, что ей нужно иметь в Бишкеке власть, лояльную по отношению к Москве".

Кроме того, учитывая усиление влияния исламистов на юге Киргизии, Москве нужна гарантия стабильности в регионе при новой власти, добавляет он.

Тем не менее, по словам Дубнова, ни один из кандидатов не является ни фаворитом, ни аутсайдером с точки зрения Москвы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После обретения независимости Киргизия пережила две революции

Глава Киргизской службы Би-би-си Гульнара Касмамбетова объясняет, что взаимные визиты зарубежных политиков и эпизод с поездкой Бабанова в Казахстан вряд ли повлияют на результаты голосования в октябре.

"Сейчас такой период в стране, что избиратели уже ни на что не обращают внимания. После большого количества выборов в стране люди испытывают скорее апатию и недоверие и к власти, и к оппозиции", - говорит она.

"Людям все равно. Выигрывает харизма, убедительность кандидатов. Если бы СДПК [Социал-демократическая партия Киргизии] догадалась выдвинуть харизматичного политика, они, возможно, пошли бы за ним. Вместо этого они выдвинули хозяйственника".

Атамбаев был избран президентом на выборах в 2011 году. Его предшественник Курманбек Бакиев был свергнут во время революции.

В 2016 году в Киргизии прошел референдум, в результате которого в конституцию страны были внесены некоторые изменения. Премьер-министр получил больше полномочий, а роль парламента и судебной системы значительно сократилась.