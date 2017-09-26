Есть ли в России банковский кризис: 10 фактов о чистке ЦБ

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После того, как ЦБ в течение одного месяца взял на санацию "ФК Открытие" и Бинбанк, входивших в число крупнейших частных банков России, а до этого отозвал лицензию у "Югры", экономисты спорят, можно ли называть происходящее банковским кризисом.

И главное, в какую сумму для государства выльется новый этап оздоровления банковского сектора.

Чистка затронула 25% банковского рынка, сказал во вторник старший директор рейтингового агентства Fitch Алексей Данилов на ежегодной конференции агентства.

"С нашей точки зрения это не кризис, так как он не затронул ядро банковской системы", - полагает Данилов. Кризис, по его словам, не коснулся крупных игроков - государственного Сбербанка, крупнейшего частного Альфа-банка и дочки иностранных банков. По его словам, процесс оздоровления банковского сектора будет длиться еще три-четыре года.

Русская служба Би-би-си собрала 10 фактов о том, что происходит.

Поддержка банков обошлась государству в 4,7 трлн рублей с 2013 года

Из чего складывается эта сумма? 1,969 трлн рублей - это помощь банкам, в том числе государственным ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и ВЭБу, пишет Fitch.

Ее оказывали из разных источников, в том числе из бюджета и Фонда национального благосостояния, который изначально задумывался как источник поддержки софинансирования пенсионных накоплений россиян.

Непропорционально большая поддержка госбанков может быть скрытой формой их санации, полагает Александр Данилов из Fitch.

2,7 трлн рублей ушло на чистку банковской системы за тот же период. Это кредиты ЦБ для рекапитализации спасаемых банков и выплаты вкладчикам банкам, у которых отозвали лицензию. И фактически только 800 млрд рублей вернулись государству в результате продажи активов банков, лишенных лицензий, согласно данным Fitch.

2,7 трлн рублей - много это или мало? Это 3,2% ВВП за 2016 год. Это, к примеру, больше чем, доходы бюджета Москвы и Санкт-Петербурга за 2016 год вместе взятые. И больше, чем прогнозный валовый региональный продукт Татарстана на этот год.

Благодаря чистке удалось снизить отток капитала

Чистка банковского сектора помогла сократить отток капитала из страны, полагает Данилов. Он привел график, на котором видно, что с 2013 года отток капитала через сомнительные операции банковского сектора начал серьезно сокращаться. В 2015-2017 году отток почти полностью прекратился.

Чистка банков еще не завершена

Об этом предупреждают аналитики Fitch. В системе еще есть проблемные банки, в том числе из топ-30, считают они.

C 2013 года по 1 сентября 2017-го 346 банков лишились лицензии, 35 банков были санированы, напоминает агентство.

Зачистка частных банков началась после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ в 2013 году. Пик отзыва лицензий пришелся на 2015-й и 2016 годы, когда ЦБ отозвал 93 и 97 банковских лицензий соответственно.

ЦБ будет активно следить за качеством активов банков еще два-три года, подтверждает зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Мое личное мнение: герой останется один, то есть из списка системно значимых банков (всего их 11 - Би-би-си) останется один отечественный частный банк. Скорее всего, еще три "иностранца" останутся в более или менее неуязвимом виде, остальные станут государственными или квазигосударственными", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах на экономическом диспуте в МГУ. Он выражал свое личное мнение.

Сейчас в списке системно значимых банков три государственных, плюс "Открытие" и Бинбанк, не менее 75% акций которых переходят ЦБ, три дочерних иностранных банков и три частных: Альфа-банк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк.

Доля государства вырастет до 66%

Общий объем активов банковского сектора, по данным портала banki.ru, в сентябре этого года составил 78,5 трлн рублей. Из них на долю Сбербанка, ВТБ и других госбанков пришлось 47,5 трлн рублей - это 60% всех активов банковского сектора.

На долю Бинбанка и "Открытия" вместе приходится около 6% банковского сектора. После санации основным акционером этих банков станет ЦБ.

В результате доля государства в банковском секторе вырастет до 52 трлн рублей, или 66% всех активов банковской системы.

Управляет фондом спасения выходец из группы "Бин"

Центральный банк санировал "Открытие" и Бинбанк по новой схеме - с помощью Фонда консолидации банковского сектора, собственником которого является ЦБ. Его деятельностью управляет отдельная управляющая компания. Эту компанию возглавляет выходец из группы "Бин" Алексей Кузнецов. Он управлял деньгами пенсионных фондов Микаила Шишханова, основного собственника Бинбанка.

Согласно закону, фонд может купить акции проблемных банков, а также в разных формах оказывать им финансовую помощь. Фонд после завершения процесса оздоровления может продать акции банка. Закон допускает, что при продаже фонд понесет убытки.

Через два года нужно, чтобы банки были готовы к продаже, считает зампред ЦБ Поздышев. "Мы предложим активы на рынке и посмотрим, будут ли на рынке покупатели. Все будет зависеть от того, готов ли наш рынок принять такие активы", - сказал он на конференции Fitch.

ЦБ заберет депозиты менеджмента санируемых банков

ЦБ конфисковал депозиты менеджмента "Открытия" в рамках санации. По оценке "Ведомостей", депозиты были списаны примерно у 60 руководителей разного уровня в банке. Газете это подтвердил представитель "Открытия" Александр Дмитриев.

По данным banki.ru, средства были списаны не только у топ-менеджеров, но и у руководителей филиалов и бухгалтеров. РБК сообщает о 100 менеджерах банка, чьи средства были заблокированы.

Кроме того, Набиуллина еще в начале сентября обещала оспорить выплату бонусов руководству "Открытия" в первом полугодии.

Возможность списывать депозиты и другие обязательства банка перед кредиторами появилась благодаря поправкам в закон о банкротстве.

Раньше средства собственников арестовывались в судебном порядке. Яркий пример - история обанкротившегося Внешпромбанка. В мае этого года суд признал президента банка Ларису Маркус, ее брата, совладельца банка, Георгия Беджамова и бывшего директора департамента кредитования Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищениях из банка 114 млрд рублей. Маркус приговорили к девяти годам колонии.

ЦБ становится владельцем непрофильных активов

Шишханов в интервью "Ведомостям" рассказал, что ЦБ может получить контроль над девелоперскими компаниями "Интеко" и "А101". Он объяснил, что отдает свои доли в компаниях, которые финансировал за счет Бинбанка. По его словам, пока этот вопрос согласовывается.

Все активы, которые финансировались банком, должны быть привязаны к банку, обозначил требования зампред ЦБ Поздышев. По его словам, регулятор в случае нехватки денег на санацию будет рассматривать и другие активы группы.

Уровень доверия к банкам резко упал

В этом году уровень доверия к банковскому сектору резко упал, показали данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). В 2017 году только 60% опрошенных НАФИ заявили, что доверяют банкам, хотя в 2016 году таких было 67%.

В ходе диспута в МГУ экономист Табах и главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников объясняли, что в последние месяцы наблюдался переток средств из банков, которые выглядят в глазах клиентов менее надежными, в более "надежные" банки (Матовников, как и Табах, заявил, что выражает свое личное мнение).

В июле клиенты "Открытия" на фоне слухов вывели из банка 355 млрд рублей. Всего с 3 июля по 24 августа клиенты "Открытия" вывели из банка 520 млрд рублей, сообщали РИА Новости со ссылкой на представителя ЦБ.

В сентябре клиенты забрали из Бинбанка 56 млрд рублей, оценил Поздышев. В ЦБ заявляют, что объем снятия средств резко замедлился после того, как стало известно о санации банка.

С проблемами столкнулись банки-санаторы

Из 30 последних санаций десять закончились тем, что сами санаторы обанкротились или были санированы, пишет Fitch. С 2014 года крупные частные банки участвовали в санации мелких: на это они получали на льготных условиях кредиты от ЦБ. Табах называет санации "троянскими конями".

"Если мы посмотрим на крупных участников рынков санаций, то окажется, что почти всех санации утопили", - считает он.

Дыры в капитале банков оказались больше, чем изначально предполагалось, поясняет экономист. Факт, что проблемы во взятом на санацию Рост Банке, к примеру, оказались серьезнее, признавал и совладелец Бинбанка Шишханов.

Табах говорит: единственное, для чего "Открытие" могло использовать отданный ему на санацию банк "Траст", а Бинбанк - Рост Банк, это "для закачивания туда проблемных активов". "То есть фактически создания плохих банков внутри банковских блоков", - поясняет он.

Это же признает и Данилов из Fitch. По его словам, у санированных банков не хватало капитала и прибыли.

Политика ЦБ породила выражение "уставшие собственники"

Пару лет назад появился термин "уставшие собственники", говорит Табах. Это, по его словам, "банкиры, которые не хотят дальше продолжать свою деятельность, но банк закрыть не могут, так что ЦБ должен что-то для них делать".

В 2013-2014 годах новая политика ЦБ по зачистке рынка стала ударом для многих банков. Вторым ударом стало ужесточение регулирования. Выжившие банки сталкивались с повышенной регуляторной нагрузкой, объясняет Табах.

Матовников связывает нынешнюю ситуацию в банковском секторе с жесткой денежной политикой ЦБ. Она позволяет сдержать рост спроса в России, стимулирует население держать деньги в банках и ограничивает кредитование. Для банков же это означает сокращение маржи, им становится все сложнее заработать.

ЦБ делает все правильно, хотя его политика и оказывается болезненной для экономики и банковского сектора, считает Матовников. По его словам, банковский сектор долго был слабым местом российской экономики, а политика ЦБ, возможно, позволит это исправить.

"Банковская маржа восстанавливается очень медленно вследствие жесткой денежно-кредитной политики, - считает эксперт. - В результате многие банкиры начинают рассматривать свое положение как безнадежное, из которого только два выхода - аккуратно кому-нибудь отдать свой банк, даже государству, либо пуститься во все тяжкие, вывести из банка активы - и успеть уехать за границу".