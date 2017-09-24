Как хакеры не смогли взломать компьютеры американских избиркомов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хакеры активизировались в прошлом году в преддверии выборов в США

Министерство внутренней безопасности США официально известило власти 21 американского штата о том, что в преддверии прошлогодних выборов хакеры покушались на информацию, содержавшуюся в компьютерах их избирательных комиссий.

МВБ не объявило, какие именно штаты получили такие извещения, но агентство АР, позвонив в избирательные комиссии, выявило их список. Он включает штаты, в которых в ноябре 2016 года развернулись решающие баталии, такие как Флорида, Огайо, Пенсильвания, Вирджиния и Висконсин.

Федералы, как сообщают, не сказали, кто именно стоял за попытками предвыборного взлома, но сотрудники нескольких избирательных комиссий заявили журналистам, что речь определенно шла о российских хакерах.

Например, директор аляскинской комиссии Джозеф Бэнки сказал АР, что его системы были сканированы в поисках уязвимых мест с компьютеров, находившихся в России.

МВБ в первый раз заявило о том, что примерно год назад избирательные системы ряда штатов были предметом интереса хакеров, возможно, связанных с Россией.

В июне его представители заявили, что лица, связанные с российскими властями, пытались взломать компьютеры 21 штата, но министерство известило об этом их власти лишь в пятницу.

То, что оно сделало это только сейчас, вызвало нарекания со стороны местных властей и конгрессменов, которые много месяцев требовали от Вашингтона ясности в этом вопросе.

"Несмотря на то, что мы неоднократно просили у министерства информацию, у МВБ ушло больше года на то, чтобы известить нас о том, что русские сканировали наши системы, - заявил статс-секретарь Калифорнии демократ Алекс Падилья. - Это совершенно неприемлемо! Практика сокрытия важной информации от выборных должностных лиц пагубна для безопасности наших выборов и нашей демократии".

Сенатор-демократ Марк Уорнер, входящий в комитет, который расследует версию о предвыборном сговоре штаба Дональда Трампа с Москвой, несколько месяцев подряд требовал, чтобы МВБ, наконец, огласило список штатов, вызвавших интерес хакеров.

"Покушения отразили"

В мае пресса сообщила о содержании закрытого доклада Агентства национальной безопасности США, в котором отмечалось, что хакеры похитили информацию у компании, поставлявшей программное обеспечение системам регистрации избирателей в восьми штатах страны.

В докладе также говорилось, что накануне ноябрьских выборов хакеры послали фишинговые электронные письма 122 сотрудникам местных избирательных комиссий, намереваясь взломать их компьютеры.

По словам неназванных чиновников, хакеры готовились атаковать системы регистрации избирателей, но не ПО, ведущее подсчет голосов, и не машины для голосования.

Об успешной попытке взлома компьютеров его избирательной комиссии сообщил только штат Иллинойс.

По данным Washington Post, в Аризоне "российские хакеры не смогли вломиться в систему регистрации избирателей штата или отдельных графств, но, правда, похитили имя пользователя и пароль одного-единственного члена избирательной комиссии графства Хила".

Чиновники других штатов заявили, что их средства киберзащиты успешно отразили атаки хакеров.

"Все это свелось к тому, что кто-то повернул ручку двери, а она оказалось заперта", - суммировал произошедшее представитель комиссии Висконсина Рид Мэгни.

"На самом деле это была рекогносцировка злоумышленников, которые пытались узнать, как вломиться в ваш компьютер, - заявил представитель статс-секретаря Колорадо Тревор Тиммонс. - Это была не атака. Это не взлом, это не проникновение".