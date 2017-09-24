Из-за чего Трамп поссорился со звездами спорта
На Дональда Трампа всё чаще обрушивается критика со стороны спортсменов, поскольку они считают, что президент США "лезет в их дела". И ситуация только обостряется.
В пятницу президент заявил, будто Национальная футбольная лига (НФЛ) должна исключить из своих рядов спортсменов, которые не стоят смирно во время исполнения американского гимна.
Многие игроки лиги, в том числе звезда баскетбола Леброн Джеймс, в ответ заметили, что комментарии главы государства кажутся им по меньшей мере оскорбительными.
Но тот и не думал извиняться - как и сбавлять обороты критики.
Что сказал Трамп?
На пятничном митинге в Алабаме Трамп заявил, что игроки НФЛ, которые устроили протест во время звучания государственного гимна, должны быть изгнаны самими их командами - так он прокомментировал желание игроков привлечь внимание к случаям межрасового насилия в стране.
Первым такую неоднозначную "традицию" заложил в прошлом году теперь уже бывший квотербек команды "Сан-Франциско Форти Найнерс" Колин Каперник.
"Разве вы не хотели бы, чтобы хоть один из этих боссов НФЛ, узнав, что кто-то не уважает наш флаг, не сказал: "Уведите этого сукиного сына с поля прямо сейчас... Он уволен", - сказал он под крики горячо одобряющей толпы.
Как ответила НФЛ?
Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют "неуместное отсутствие уважения [к игрокам]".
Однако президент позднее контрактаковал в "Твиттере".
"Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп.
Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто "заткнуться и сыграть".
Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были "пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего".
Кто еще солидарен к критикой в адрес Трампа?
В ночь на субботу Брюс Максвелл из команды "Окленд Атлетикс" стал первым игроком бейсбольной Высшей лиги, который встал на колени в знак протеста во время исполнения государственного гимна, подражая тому самому жесту Колина Каперника.
Максвелл - сын военного. По сообщениям СМИ, он родился на армейской базе. Бейсболист сказал репортеру, что преклонил колени ради людей, у которых нет возможности быть услышанными.
Джед Йорк - председатель правления клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс", где раньше играл Каперник, - сказал, что и впредь будет стоять на стороне своих игроков.
"Бездушные и оскорбительные комментарии нашего президента проиворечат основаниям, на которых стоит эта страна", - заявил спортивный менеджер.
От многих спортивных боссов не было никаких комментариев, в том числе от владельца "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсона - успешного бизнесмена и донора кампании Трампа, который стал послом США в Великобритании.
Зато мать Каперника - Тереза - присоединилась к критикам президента. Переосмыслив фразу Трампа о "сукином сыне", она написала: "Видимо, я в таком случае - гордая сука".
В субботу Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпионов этого сезона - калифорнийской баскетбольной команды "Голден Стэйт Уорриорз", после того как один из её игроков Стивен Карри сказал, что не хочет ехать.
Карри - лучший игрок НБА 2015 года - обтекаемо заметил, что он и другие его коллеги не поддерживают того, чего Трамп "и сказал, и не сказал вовремя".
"Поездка в Белый дом считается большой честью для команды", - написал в "Твиттере" Трамп. - Стивен Карри колеблется, поэтому приглашение отозвано"!
В ответ троекратный чемпион НБА Леброн Джеймс назвал президента "задницей".
"Стивен Карри уже сказал, что не едет. Значит, и приглашение уже не действует. Поездка в Белый дом считалась честью, пока ты там не появился", - резко ответил Джеймс Трампу в "Твиттере".
Отставная суперзвезда баскетбола, олимпиец-медалистКоби Брайант также написал твит в его поддержку.
"Президент, чьё имя вызывает сумятицу и гнев, чьи слова сеют разногласия и ненависть, по определению не может "сделать Америку великой вновь" [намёк на слоган предвыборной кампании Трампа]", - считает Брайант.
Между тем, менеджмент "Голден Стэйт Уорриорз" сообщает, что их команду "совершенно точно" не пригласили в Белый дом, зато её игроки решили поехать в Вашингтон по собственной инициативе - чтобы "отпраздновать равенство, разнообразие и инклюзивность".
Руководитель НБА Адам Сильвер сказал, что расстроен тем, как у клуба не сложилось с приездом на президентский приём, но открытость игроков при выражении своей точки зрения вызвала в нём "чувство гордости".
Интересно, что университетская баскетбольная команда "Северная Каролина Тар Хилз" тоже не поедет в Белый дом, чтобы отметить свою победу, хотя их и пригласили.
Пресс-представитель клуба объяснил отказ тем, что обе стороны не смогли найти оптимальную дату, которая бы всех устраивала.
"Трамп знает свою аудиторию"
Анализ Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Северной Америке
На пятничном митинге в Алабаме Дональд Трамп выступал почти полтора часа. Аудитория в 10 тысяч человек была в восторге, но помимо привычных нападок на Северную Корею и Хиллари Клинтон, больше всего аплодисментов сорвала гневная отповедь президента в адрес "любого сукина сына" из НФЛ, который не встаёт во время исполнения государственного гимна.
Толпа оживилась, и президент продолжил в том же духе, жалуясь на недавние изменения правил: когда было доказано влияние ударов мяча по голове на долговременные травмы мозга игроков, их стали наказывать за чрезмерно сильные броски в игре.
В субботу утром президент снова зашёл в "Твиттер", чтобы в нескольких строчках выразить своё недовольство НФЛ и спортсменами в других видах спорта, которые, возможно, резко реагировали на его более ранние комментарии.
Это бой, которым Трамп наслаждается. Он знает, что его сторонники будут приходить в восторг всякий раз, когда он подвергает сомнению патриотизм состоятельных спортсменов.
Его пассажи о сокращении налогов и реформах здравоохранения в пятницу вечером не принесли ожидаемого эффекта. Никто не реагировал особо бурно, когда он говорил о неожиданных соглашениях его партии с демократами.
Президент знает свою аудиторию. И знает, когда нужно сменить тему.