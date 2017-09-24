Из-за чего Трамп поссорился со звездами спорта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп не прочь примерить на себя спортивную униформу

На Дональда Трампа всё чаще обрушивается критика со стороны спортсменов, поскольку они считают, что президент США "лезет в их дела". И ситуация только обостряется.

В пятницу президент заявил, будто Национальная футбольная лига (НФЛ) должна исключить из своих рядов спортсменов, которые не стоят смирно во время исполнения американского гимна.

Многие игроки лиги, в том числе звезда баскетбола Леброн Джеймс, в ответ заметили, что комментарии главы государства кажутся им по меньшей мере оскорбительными.

Но тот и не думал извиняться - как и сбавлять обороты критики.

Что сказал Трамп?

На пятничном митинге в Алабаме Трамп заявил, что игроки НФЛ, которые устроили протест во время звучания государственного гимна, должны быть изгнаны самими их командами - так он прокомментировал желание игроков привлечь внимание к случаям межрасового насилия в стране.

Первым такую неоднозначную "традицию" заложил в прошлом году теперь уже бывший квотербек команды "Сан-Франциско Форти Найнерс" Колин Каперник.

"Разве вы не хотели бы, чтобы хоть один из этих боссов НФЛ, узнав, что кто-то не уважает наш флаг, не сказал: "Уведите этого сукиного сына с поля прямо сейчас... Он уволен", - сказал он под крики горячо одобряющей толпы.

Как ответила НФЛ?

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют "неуместное отсутствие уважения [к игрокам]".

Однако президент позднее контрактаковал в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Roger Goodell of NFL just put out a statement trying to justify the total disrespect certain players show to our country.Tell them to stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

"Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп.

Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто "заткнуться и сыграть".

Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были "пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего".

Кто еще солидарен к критикой в адрес Трампа?

В ночь на субботу Брюс Максвелл из команды "Окленд Атлетикс" стал первым игроком бейсбольной Высшей лиги, который встал на колени в знак протеста во время исполнения государственного гимна, подражая тому самому жесту Колина Каперника.

Максвелл - сын военного. По сообщениям СМИ, он родился на армейской базе. Бейсболист сказал репортеру, что преклонил колени ради людей, у которых нет возможности быть услышанными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Максвелл говорит, что никакого неуважения к государственным символам не проявлял

Джед Йорк - председатель правления клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс", где раньше играл Каперник, - сказал, что и впредь будет стоять на стороне своих игроков.

"Бездушные и оскорбительные комментарии нашего президента проиворечат основаниям, на которых стоит эта страна", - заявил спортивный менеджер.

От многих спортивных боссов не было никаких комментариев, в том числе от владельца "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсона - успешного бизнесмена и донора кампании Трампа, который стал послом США в Великобритании.

Зато мать Каперника - Тереза - присоединилась к критикам президента. Переосмыслив фразу Трампа о "сукином сыне", она написала: "Видимо, я в таком случае - гордая сука".

В субботу Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпионов этого сезона - калифорнийской баскетбольной команды "Голден Стэйт Уорриорз", после того как один из её игроков Стивен Карри сказал, что не хочет ехать.

Карри - лучший игрок НБА 2015 года - обтекаемо заметил, что он и другие его коллеги не поддерживают того, чего Трамп "и сказал, и не сказал вовремя".

"Поездка в Белый дом считается большой честью для команды", - написал в "Твиттере" Трамп. - Стивен Карри колеблется, поэтому приглашение отозвано"!

В ответ троекратный чемпион НБА Леброн Джеймс назвал президента "задницей".

"Стивен Карри уже сказал, что не едет. Значит, и приглашение уже не действует. Поездка в Белый дом считалась честью, пока ты там не появился", - резко ответил Джеймс Трампу в "Твиттере".

Отставная суперзвезда баскетбола, олимпиец-медалистКоби Брайант также написал твит в его поддержку.

"Президент, чьё имя вызывает сумятицу и гнев, чьи слова сеют разногласия и ненависть, по определению не может "сделать Америку великой вновь" [намёк на слоган предвыборной кампании Трампа]", - считает Брайант.

Между тем, менеджмент "Голден Стэйт Уорриорз" сообщает, что их команду "совершенно точно" не пригласили в Белый дом, зато её игроки решили поехать в Вашингтон по собственной инициативе - чтобы "отпраздновать равенство, разнообразие и инклюзивность".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Певец Стиви Уандер тоже встал на одно колено в ходе субботнего концерта в Нью-Йорке и сказал: "Сегодня я на коленях ради Америки"

Руководитель НБА Адам Сильвер сказал, что расстроен тем, как у клуба не сложилось с приездом на президентский приём, но открытость игроков при выражении своей точки зрения вызвала в нём "чувство гордости".

Интересно, что университетская баскетбольная команда "Северная Каролина Тар Хилз" тоже не поедет в Белый дом, чтобы отметить свою победу, хотя их и пригласили.

Пресс-представитель клуба объяснил отказ тем, что обе стороны не смогли найти оптимальную дату, которая бы всех устраивала.

"Трамп знает свою аудиторию"

Анализ Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Северной Америке

На пятничном митинге в Алабаме Дональд Трамп выступал почти полтора часа. Аудитория в 10 тысяч человек была в восторге, но помимо привычных нападок на Северную Корею и Хиллари Клинтон, больше всего аплодисментов сорвала гневная отповедь президента в адрес "любого сукина сына" из НФЛ, который не встаёт во время исполнения государственного гимна.

Толпа оживилась, и президент продолжил в том же духе, жалуясь на недавние изменения правил: когда было доказано влияние ударов мяча по голове на долговременные травмы мозга игроков, их стали наказывать за чрезмерно сильные броски в игре.

В субботу утром президент снова зашёл в "Твиттер", чтобы в нескольких строчках выразить своё недовольство НФЛ и спортсменами в других видах спорта, которые, возможно, резко реагировали на его более ранние комментарии.

Это бой, которым Трамп наслаждается. Он знает, что его сторонники будут приходить в восторг всякий раз, когда он подвергает сомнению патриотизм состоятельных спортсменов.

Его пассажи о сокращении налогов и реформах здравоохранения в пятницу вечером не принесли ожидаемого эффекта. Никто не реагировал особо бурно, когда он говорил о неожиданных соглашениях его партии с демократами.

Президент знает свою аудиторию. И знает, когда нужно сменить тему.