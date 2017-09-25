Другое голосование: Берлин решает судьбу аэропорта Тегель

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тегель - один из четырех аэропортов немецкой столицы

Если, находясь в Берлине, вам вдруг захочется устроить склоку за обеденным столом, то упомяните аэропорт Тегель.

"Нам пришлось сменить тему в конце концов", - признался мой приятель после того, как его задушевная беседа через забор с соседями стала перерастать во что-то менее приятное.

Все потому, что вопрос о том, что делать с Тегелем - единственным пассажирским аэропортом, работавшим в Западном Берлине во время холодной войны - разделил берлинцев.

В то время как избиратели по всей Германии в воскресенье голосовали на выборах в бундестаг, берлинцы голосуют на более скромном и не имеющем обязательной силы референдуме по вопросу о том, закрывать ли аэропорт.

Опросы не дают однозначной картины, хотя есть указания на то, что имеется незначительный перевес в сторону того, чтобы сохранить Тегель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцог и герцогиня Кембрижские в июле 2017 года прилетели как раз в Тегель

Сторонники Тегеля говорят, что его центральное месторасположение делает его идеальным для тех, кто часто ездит в командировки.

Цельнометаллические, как в космическом корабле, оконные рамы, взмывающие вверх бетонные пандусы - так воплотилась мечта провинциального Западного Берлина о шикарном будущем.

Это, конечно, прекрасно для тех пассажиров, у кого мало времени, но очень затратно для работников аэропорта. Что совершенно очевидно, так это то, что архитекторы 1970-х весьма оптимистично смотрели в экономическое будущее.

Сторонники Тегеля также говорят, что работающий аэропорт будет служить сигналом того, что Берлин - регион, по традиции отстающий в экономическом плане от других районов Германии, - открыт для бизнеса.

Те, кто поддерживает выступающую за свободный рынок Социал-демократическую партию, а также "Христианско-демократический союз" Ангелы Меркель", в основном хотят сохранить Тегель.

Сторонники левого фланга и "Зеленых" требуют его закрытия, поскольку есть опасения, что находящийся в центре города аэропорт представляет риск как для безопасности граждан, так и для окружающей среды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закрыть или оставить?

Новый, но закрытый

Разумеется, шум от него раздражает местных жителей, а закрытие Тегеля - указывает левоцентристский берлинский сенат - позволит перераспределить средства и перенаправить авиалинии в новый аэропорт - Берлин-Бранденбург, а Тегель, как и прилегающая к нему территория, будет использоваться для строительства новых жилых домов, офисов и спортивных центров.

Проблема, однако, в том, что многие берлинцы потеряли веру в способность сената выполнять обещания в том, что касается аэропортов. Единственное, с чем все согласны, так это с тем, что в этом вопросе царит полная неразбериха.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Центральный зал аэропорта Берлин-Бранденбург в мае 2017 года

Берлин-Бранденбург должен был открыться в 2011 году. На сегодняшний день перерасход на его строительство составил миллиарды евро, а точной даты открытия все равно пока нет.

За это время число пассажиров, прибывающих в Берлин, выросло настолько, что новый, еще не открытый аэропорт, уже оказался мал для нужд города.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Терминал аэропорта Темпельхоф был перестроен в 1930-е годы, чтобы отвечать духу нацистской власти

Краткая история аэропортов Берлина

1923 - выделено место для аэропорта Темпельхоф

1936 - начинается строительство Темпельхофа архитектором Эрнстом Загибелем

1960 - коммерческие авиарейсы начинают летать из аэропорта Тегель, изначально бывшего ракетным полигоном, а затем военной базой союзников

1974 - открыт новый терминал Тегель-Юг

2006 - начинается строительство аэропорта Берлин-Бранденбург

2008 - после референдума закрывается аэропорт Темпельхоф

2011 - изначальный срок открытия аэропорта Берлин-Бранденбург

Одновременно с этим Тегель трещит по швам. Он был построен с расчетом на менее 3 млн пассажиров в год. В 2016 году пассажиропоток составил олее 20 млн человек. Еще один аэропорт Берлина - расположенный рядом с Берлин-Бранденбург Шёнефельд - также еле справляется с потоком пассажиров.

Стоит только заговорить на эту тему, и разговор сразу переходит на тему столпотворений в перегруженных людьми коридорах, плохое транспортное сообщение и туристах, определенно озадаченных тем, почему у столицы богатейшей в Европе страны такие плохие аэропорты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Очереди пассажиров Air Berlin в Тегеле в сентябре 2017 года

Сказка о четырех аэропортах

Хаос с берлинскими аэропортами начинает оказывать более широкое воздействие на всю экономику города.

В августе местный авиаперевозчик Air Berlin заявил о своем банкротстве, хотя он до сих пор функционирует благодаря поручительству властей.

Эта авиакомпания в течение многих лет с трудом выдерживала конкуренцию с лоукостерами с одной стороны и крупнейшей немецкой авиакомпанией Lufthansa с другой.

Задержка с открытием аэропорта Берлин-Бранденбург, который должен был стать новым хабом для Air Berlin, только ухудшила ситуацию.

Однако всего каких-то 15 лет назад все было иначе. В Берлине было три аэропорта, включая построенный в 1920-е годы Темпельхоф - один из самых старых в мире, откуда пролегал берлинский воздушный мост [по которому западная авиация доставляла в Западный Берлин снабжение во время блокады, осуществленной СССР в 1948-1949 годах].

Каждый раз, проходя по помпезному терминалу, а затем выходя на мглистое летное поле Темпельхофа, трудно было не чувствовать себя статистом в заключительной сцене "Касабланки".

Не было ни толп, ни очередей и никаких склок по поводу воздушного транспорта. Как не было и рабочих мест, туристов и средств, и нынешнее берлинское столпотворение - это результат его привлекательности и экономического успеха. Темпельхоф был закрыт в 2008 году.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Теперь на территории Темпельхоф проходят танцевальные фестивали

Городские власти решили построить по периметру Темпельхофа жилые кварталы, однако этот план встретил сопротивление, и был проведен референдум, признанный впоследствии недействительным. Однако нового долгосрочного плана в отношении этого места пока не возникло.

Сегодня этот построенный нацистами терминал и ангары размещают в своих стенах беженцев, а постепенно разрушающиеся взлетно-посадочные полосы облюбовали велосипедисты, скейтбордисты и простые горожане. Берлинцы любят это место.

Фактически в Берлине четыре аэропорта: два должны быть закрыты, один уже закрыт, и еще один еще не открылся.

С чем же в результате останется город, неясно. Так что, пока весь мир обсуждает результаты выборов в бундестаг, многие берлинцы гораздо более обеспокоены тем, что будет с Тегелем.