СМИ России: губернаторов по осени снимают?

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": пакетное решение

По утверждению источников газеты "Коммерсант", близких к администрации президента, на этой неделе может начаться серия отставок глав российских регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти. Среди них "Коммерсант" называет Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края и один-два субъекта на Северном Кавказе.

По сложившейся в последние годы практике о досрочной смене власти в регионах объявляется "пакетом", напоминает "Коммерсант": глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя.

"Логику отставок пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это скажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду", - говорит глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Сами губернаторы и их пресс-секретари по традиции грядущие отставки опровергают до их объявления президентом. Газета не исключает, что одним из кандидатов на замещение губернаторского места может стать председатель совета директоров ОПК "Оборонпром" Сергей Сокол: его корпорация ликвидируется, а сам Сокол - давний участник негласного кадрового резерва.

Политолог Екатерина Курбангалеева не исключила, что освободившиеся посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств.

"Ведомости": Европа вступилась за Навального

У оппозиционера Алексея Навального нет шансов попасть в избирательные бюллетени на президентских выборах.

"Ведомости" пишут о реакции Москвы на решение Комитета министров Совета Европы, который посчитал, что Россия не выполнила решение Европейского суда по правам человека по делу "Кировлеса", и призвал принять меры для допуска Алексея Навального к выборам. Российские власти назвали это вмешательством в российский избирательный процесс.

"ЕСПЧ не отменяет и не имеет полномочий отменять наше избирательное законодательство. А мы осуществляем свою деятельность в полном соответствии с российским избирательным законодательством", - приводит газета реакцию Центризбиркома, которую озвучила секретарь Майя Гришина. Минюст же назвал решение КМСЕ попыткой "недобросовестного использования конвенционного механизма" для политического давления на власти России в предстоящий электоральный период.

Адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что решение КМСЕ носит рекомендательный характер и не является основанием для допуска Навального к выборам: "Для человека, у которого есть непогашенная судимость, существует ограничение на участие в выборах. Закон никто менять не будет, но этого Комитет министров и не требует. На мой взгляд, в своем заявлении КМСЕ вышел за рамки своей компетенции, потому что решение в отношении Навального выполнено, другое дело - что, возможно, оно выполнено не так".

Адвокат Кирилл Коротеев также считает, что решения КМСЕ являются мягкими пожеланиями и никакой возможности включить Навального в избирательные бюллетени у КМСЕ нет.

"Ведомости": ритуальная встреча

Редакционный комментарий в свежих "Ведомостях" посвящен отношениям власти и бизнеса. Поводом для материала послужила встреча представителей крупного бизнеса с президентом, которая, по мнению издания, из формата судьбоносных дискуссий начала 2000-х давно перешла в разряд околоритуальных.

Последние три года, пишет газета со ссылкой на мнение политолога Михаила Виноградова, эти встречи были похожи на сеансы психотерапии. Врач говорит, что дела были плохи, но есть намеки на улучшение. Он готов и дальше слушать и помогать, если пациент не буянит и идет навстречу администрации клиники. Это, похоже, и есть главное сообщение бизнесу от власти, считает Виноградов. Важно, чтобы все чувствовали себя равно вовлеченными и при этом были готовы действовать по первой же просьбе Кремля,

Какое-то подобие равноправия в отношениях бизнеса и государства, бытовавшее в начале 2000-х, после дела ЮКОСа так и не вернулось, а годы кризиса и стагнации, усугубленные давлением внешних санкций, только усилили противопоставление государства и его как бы "младшего партнера", пишут "Ведомости". И политолог Николай Петров отмечает, что для перестройки вертикали отношений в горизонталь фундамента нет.

"НГ": ни количества, ни качества?

Проблемам российского здравоохранения посвящен материал в "Независимой газете". Майские указы не привели к расцвету здравоохранения, констатирует издание: за четыре года зарплаты врачей в номинальном выражении выросли в РФ почти на 40%, однако, судя по опросам, россияне не заметили кардинального улучшения качества медицинских услуг.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выявил, что за четыре года доля граждан, доверяющих врачам, сократилась в полтора раза. Россияне все реже называют профессию врача престижной и высокооплачиваемой. Недовольны своим положением и медработники. Они говорят о манипуляциях с цифрами в официальных отчетах.

Опрошенные "НГ" эксперты, в свою очередь, замечают, что россияне очень хорошо видят, в какую сторону в ходе реформ меняется российская медицина - именно поэтому оценки граждан столь разительно отличаются от официальных отчетов.

Как поясняет эксперт Российского экономического университета им. Плеханова Светлана Деревянко, "несмотря на повышение зарплат в отрасли, это часто достигалось сокращением штатов и ухудшением условий труда", а "бесплатная медицинская помощь так или иначе заменяется платной".

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Работа авиакомпании "ВИМ-Авиа" оказалась под угрозой остановки, пишет газета "Коммерсант". Из-за долгов за топливо более 20 рейсов не смогли вовремя вылететь из Домодедово. Теперь работу авиакомпании возьмут на контроль Росавиация и минтранс. Прокуратура установила, что компания продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си