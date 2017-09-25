Выборы в Германии: поворотный момент в истории страны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ангела Меркель победила на выборах, но ее партия заручилась худшим в истории результатом

Ангела Меркель останется на посту канцлера Германии еще четыре года и будет по-прежнему доминирующей фигурой на политической сцене страны. Но результаты выборов оказались наихудшими для ее партии с тех пор как она ее возглавила.

За один день политический ландшафт Германии кардинально изменился.

Третье место в бундестаге теперь занимает националистическая и популистская партия Альтернатива для Германии (АдГ).

Что все это означает для Германии?

Что изменилось?

На первый взгляд - практически ничего. Но при этом изменилось все. Эти выборы стали поворотным моментом для Германии.

Да, Ангела Меркель была переизбрана на четвертый срок, но она знает, что ее партия ХДС заручилась наихудшим результатом на выборах с 1949 года.

Впервые с 1950-х годов в бундестаге будут представлены шесть партий, а обе основные партии - ХДС и Социал-демократическая партия (СДПГ) - потеряли значительное число мест в парламенте.

Мартин Шульц, возглавляющий СДПГ, сказал, что на выборах больше всего пострадала именно Ангела Меркель, несмотря на то, что результаты голосования стали наихудшими в истории для его собственной партии, и что СДПГ намерена сформировать оппозицию.

Успех националистов

Результаты выборов оказались наилучшими для крайне правой националистической партии АдГ, впервые прошедшей в бундестаг, и для центристской Свободной демократической партии (СвДП), которой удалось вернуться в бундестаг после четырех лет отсутствия.

Примерно через час после того, как стало ясно, что АдГ проходит в бундестаг, Александр Гаулянд - один из лидеров АдГ, а теперь и один из депутатов - триумфально объявил собравшимся, что его партия не будет давать спуску Ангеле Меркель.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Алиса Вайдель из АдГ заявляет, что намерена требовать создания комиссии, которая расследует решение Меркель принять в страну более миллиона мигрантов и беженцев

"Вернем контроль над страной ее народу", - заявил он, и это совершенно беспрецедентное заявление для послевоенной Германии.

Сразу после выборов Гаулянд сказал, что он и его партия хотят изменений в политике правительства Германии, и потребовал "остановить вторжение иностранцев".

"Один миллион человек, иностранцев, которых привезли в нашу страну, захватывают часть этой страны, и мы в АдГ этого не хотим", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

"Мы говорим, что не хотим потерять Германию из-за вторжения иностранцев из другой культуры. Проще не бывает".

АдГ заручилась 13% голосов, у нее будет более 90 депутатов в бундестаге. Это затруднит работу правительства Меркель. Среди прочего, АдГ утверждает, что Меркель и ее правительство нарушили целый ряд законов, согласившись принять в страну волну беженцев, и настаивает на проведении официального расследования политики в отношении беженцев.

Успех АдГ также подчеркивает раскол между западом и востоком Германии. На территориях бывшей ГДР партия вышла на второе место, получив там более 20% голосов. В земле Саксония они почти догнали ХДС, заручившись 30% голосов.

Та же АдГ оказалась самой популярной среди мужчин на востоке Германии, обогнав среди них ХДС на 3%.

На западе Германии за АдГ проголосовали 11% избирателей.

Около миллиона избирателей переметнулись от ХДС к АдГ, и около полумиллиона - от СДПГ. Более миллиона человек, никогда раньше не голосовавших, также поддержали ультраправую партию.

Почему люди голосовали за АдГ?

Партия выражает беспокойство многих избирателей наплывом мигрантов и беженцев. Проведенный в воскресенье опрос людей, проголосовавших за АдГ, указывает, что:

99% из них считают, что именно эта партия осознает, что простые люди больше не чувствуют себя в безопасности

99% согласны с требованиями АдГ ограничить рост ислама в Германии

96% поддерживают требование партии резко сократить приток мигрантов и беженцев

85% считают, что они могут выразить свой протест лишь проголосовав за эту партию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На плакате АдГ было написано: "Чадра? Мы предпочитаем бикини"

Если бы состояние экономики было главным вопросом на этих выборах, то две основные партии одержали бы сокрушительную победу.

С экономикой Германии все более чем в порядке. ВВП растет, уровень безработицы низок, а поступления в бюджет от налогов превышают расходы государства.

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Но это были первые федеральные выборы с тех пор, как в 2015 году правительство Ангелы Меркель открыла границы для мигрантов и беженцев, после чего в страну прибыло около 1,3 миллиона человек.

Меркель обещала избирателям, что страна справится с этим наплывом, и она сдержала свое слово. Кроме того, за последний год число людей, просящих убежища в Германии, резко сократилось, а правительство в Берлине стало чаще прибегать к депортациям.

Но вопрос о миграции, беженцах и их интеграции оказался одним из основных во время предвыборной кампании, причем настолько определяющим, что во время единственных теледебатов между Меркель и Шульцем они не обсуждали ничего другого.

Больше всего это сыграло на руку АдГ, хотя ее представители в дебатах не участвовали.

Такого накала страстей во время предвыборной кампании страна не видела давно.

Насколько крайне правой можно считать АдГ?

Если верить опросам тех, кто проголосовал за АдГ, 55% из них считают, что партия недостаточно дистанцируется от крайне правых позиций. Другими словами, более половины из тех, кто проголосовал за эту партию, считают ее слишком экстремистской, что не помешало им отдать ей свои голоса.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Алиса Вайдель и Александр Гаулянд ранее делали заявления крайне правого толка

Партия занимает антииммигрантские и антиисламские позиции, и некоторые ее лидеры неоднократно делали заявления, которые многие сочли экстремистскими. Программа партии требует запретить строительство минаретов, а также заявляет, что ислам несовместим с немецкой культурой. "Исламу нет места в Германии", говорится в программе.

Во время предвыборной кампании министр иностранных дел Зигмар Габриэль предупреждал избирателей об опасности присутствия "настоящих нацистов в рейхстаге впервые после Второй мировой войны". Центральный еврейский совет Германии заявил, что результат выборов подтвердил самые серьезные опасения.

Заявления АдГ:

Александр Гаулянд, один из лидеров АдГ, призвал немцев гордиться своей историей. "У нас есть право гордиться достижениями немецких солдат во время обеих мировых войн", - сказал он. Он также сказал, что комиссара по вопросам интеграции Айдан Озогуз следует "выбросить" на родину ее родителей, то есть в Турцию. В прошлом году он сказал, что не хотел бы жить рядом с чернокожим немецким футболистом

Во время предвыборной кампании было обнаружено электронное послание, отправленное в 2013 году главным кандидатом партии Алисой Вайдель, в котором та пренебрежительно высказывалась в адрес арабов и цыган. Сама Вайдель назвала это "фейковой новостью"

Кандидат АдГ Фрауке Петри в 2016 году заявила, что "при необходимости" мигрантов следует застреливать, чтобы не дать им возможности проникнуть на территорию Германии

Кто теперь будет править Германией?

После того как Мартин Шульц заявил, что его партия уйдет в оппозицию и не войдет в состав "большой коалиции" с ХДС, именно СДПГ, а не АдГ станет основной оппозиционной партией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангеле Меркель, скорее всего, придется создавать "ямайскую" коалицию

Это означает, что у Меркель есть лишь один вариант создания новой правящей коалиции.

Речь идет от так называемой "ямайской" коалиции, по цветам логотипов трех партий - черного (ХДС), желтого (Свободных демократов) и зеленого - партии "зеленых". Именно эти цвета присутствуют на флаге Ямайки.

Это необычная комбинация партий. Подобная коалиция только что пришла к власти в земле Шлезвиг-Гольштейн, на севере страны, но между либеральными Свободными демократами и "зелеными" есть серьезные разногласия.

"Зеленые" хотят закрыть 20 электростанций, работающих на угле, с чем не согласна СвДП. Но Мартин Шульц, хотя и возглавляет оппозицию, считает, что подобная коалиция может оказаться дееспособной. "Я думаю, это именно то, в чем сейчас нуждается страна", - сказал он в воскресенье вечером. "Левые и правые партии в составе коалиции - это вызовет необходимые для страны дебаты".

Новые лица

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер Свободных демократов Кристиан Линднер надеется войти в состав кабинета министров

Если СвДП войдет в состав правящей коалиции, то стоит следить за карьерой ее харизматичного 38-летнего лидера Кристиана Линднера, который во время предвыборной кампании подчеркивал необходимость реформ в системе образования. Его коллега Александр Граф Ламбсдорф также может войти в кабинет министров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Катрин Гёринг-Эккардт, одна из лидеров "зеленых", продвигает идеи защиты окружающей среды

Левую партию Зеленых возглавляют центристы Катрин Гёринг-Эккардт и Джем Оздемир. Оздемир призывал Ангелу Меркель проводить более жесткую политику по отношению к Турции. "Зеленые" будут требовать от Меркель гарантий в том, что касается защиты окружающей среды, а также исполнения обязательств в рамках Парижского договора по изменению климата.