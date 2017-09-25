Крах "ВИМ-Авиа": почему компания прекратила чартерные перевозки

Правообладатель иллюстрации Dmitry Petrochenko/TASS Image caption "ВИМ-Авиа" с января задерживает в среднем около 12% рейсов

У "ВИМ-Авиа" нет денег для продолжения работы, компания прекращает чартерные перевозки и вывоз пассажиров с курортов, сообщила Росавиация. Этому предшествовали задержки рейсов и возбуждение уголовного дела.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-Авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено и приостановлено обслуживание в аэропортах", - говорится в сообщении перевозчика, распространенном вечером в понедельник.

О том, что одна из крупнейших частных авиакомпаний России отказывается от выполнения чартерных рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). В понедельник в ведомстве прошло совещание по ситуации в "ВИМ-Авиа".

Главная новость - авиакомпания приняла решение полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха и вывоз их. Так сообщение Росавиации передает агентство Интерфакс.

Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит с одной из крупнейших российских авиакомпаний.

С чего все началось

В субботу в аэропорту Домодедово было задержано 15 рейсов "ВИМ-Авиа", в воскресенье задержки продолжились. В понедельник должно было вылететь 19 рейсов "ВИМ-Авиа". Но днем было отправлено только шесть - остальные либо отменены, либо задержаны.

На момент выпуска на онлайн-табло фигурировали восемь рейсов авиакомпании, из которых были отправлены только три. Из 20 рейсов "ВИМ-Авиа", которые должен был принять московский аэропорт, прибыл лишь один.

На онлайн-табло прилетов петербургского аэропорта Пулково только один рейс "ВИМ-Авиа" значится как прибывший, еще два отложены на несколько часов.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption С субботы были задержаны десятки рейсов "ВИМ-Авиа"

И одновременно стало известно, что следователи завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере "по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами" авиакомпании.

Логика следствия такова: "ВИМ-Авиа" продолжала продавать билеты, хотя знала, что денег на оплату топлива в аэропорту уже не хватает.

Почему так получилось и как авиакомпания оказалась на грани остановки, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Что известно о компании?

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России, следует из данных Росавиации. Компания зарегистрирована в Татарстане, хотя и базируется в Домодедово, где занимает четвертое место по пассажиропотоку. Владелец компании - Рашид Мурсекаев.

Это не первый случай, когда компания массово задерживает рейсы. По данным статистики задержек регулярных и чартерных рейсов за август 2017 года, у "ВИМ Авиа" их было больше всех среди российских перевозчиков - 59.

Правда, за счет большого числа совершенных полетов процент задержек получился не самый большой - всего 12,3%. По данным генпрокуратуры, примерно такой же процент задержек сохраняется у "ВИМ-Авиа" с января 2017 года.

Сейчас чиновники решают, что делать с компанией и туристами. Днем туроператоров собирали в Ростуризме, а вечером прошло совещание в Росавиации.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего авиаотрасль, не стала комментировать возможные меры по спасению компании.

Представитель "ВИМ-Авиа" сообщила Би-би-си, что сейчас вместе с "финансовыми организациями, решившими поддержать авиаперевозчика" разрабатывается план урегулирования ситуации. Также представители "ВИМ-Авиа" ведут переговоры с партнерами, добавила она.

"В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации", - пояснила представитель "ВИМ-Авиа".

Совладелец компании позже выступил с более оптимистическим прогнозом и допустил возможность введения внешнего управления в "ВИМ-Авиа".

"Оборотные средства закончились и финансирование заморожено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления", - сказал Мурсекаев.

Общее число пассажиров "ВИМ-авиа" с проданными билетами - 140 тысяч, сообщает издание The Bell со ссылкой на источник, участвовавший в совещании в Росавиации.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа" похитило деньги пассажиров, продавая билеты на фоне проблем с оплатой топлива

Новый коллапс с "ВИМ-Авиа" произошел в конце туристического сезона и это смягчило последствия, сказал Русской службе Би-би-си гендиректор компании ICS Travel Group Дмитрий Шевченко. Его компания прекратила продавать новые турпакеты с перелетами самолетами "ВИМ-Авиа"и пытается договориться с "Уральскими авиалиниями" и компанией "Ямал".

Представитель Tez Tour Лариса Аханова сказала, что в рамках московской и региональной кампаний ее компания продала туристические пакеты с перелетами "ВИМ-Авиа" по 22 октября включительно. И в туркомпании рассчитывают на то, что все контрактные обязательства перевозчик выполнит в полном объеме "без существенных неудобств".

Почему задерживают рейсы?

Ранее Росавиация сообщила, что Домодедово отказалось обслуживать самолеты "ВИМ-Авиа" из-за долгов за топливо.

Длительные задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями, цитировал заявление Росавиации Интерфакс.

О проблемах с заправкой топливом Би-би-си рассказал источник, близкий к авиакомпании. По его словам, проблемы возникли не только в московском аэропорту Домодедово, но и в петербургском Пулково (в Пулково Би-би-си это не подтвердили).

О том, что у компании есть проблемы с соблюдением расписания, Би-би-си рассказали в холдинге "Базэл Аэро". Эта компания управляет аэропортами в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. "ВИМ-Авиа" в рамках летнего расписания ежедневно совершает один рейс из Краснодара и два из Сочи в Домодедово.

"В минувшие выходные все рейсы авиакомпании в аэропорты Краснодарского края были выполнены с задержками по причине позднего прибытия самолетов из Москвы. Максимальное время задержек рейсов составило девять часов", - сообщили в пресс-службе "Базэл Аэро".

Холдинг "Новапорт", управляющий аэропортами Новосибирска и Челябинска, комментировать ситуацию с "ВИМ-Авиа" отказался.

Проблемы с зарплатой?

У "ВИМ-Авиа" есть проблемы не только с соблюдением расписания рейсов. Татарская транспортная прокуратура в пятницу 23 сентября возбудила административные дела в отношении самой компании и ее руководителя в связи с задержками выплаты зарплаты. По данным прокуратуры, долги по выплате зарплаты в авиакомпании превысили 206 млн рублей.

Как рассказал Би-би-си источник, знакомый с ситуацией в авиакомпании, последний раз в середине августа сотрудникам выплатили половину зарплаты за июль.

При этом, по словам источника, задержки с зарплатой "в компании были всегда", и нынешняя ситуация еще не самая плохая - были ситуации, когда зарплату задерживали на полгода.

В "ВИМ-Авиа" ситуацию с зарплатами комментировать не стали.

Не сработала схема

Газета "Ведомости" пишет, что авиакомпания "много лет работает так: в зимний сезон копит долги, летом зарабатывает и отдает деньги". Об этом изданию на условиях анонимности рассказал менеджер крупного аэропорта. В этом году, по его словам, был провальный летний сезон, и схема не сработала.

В самой авиакомпании в субботу заявляли, что "временные трудности с расписанием" связаны с "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

"ВИМ-авиа" будет поддерживать татарстанский бизнес, говорил "Ведомостям" источник, близкий к одной из сторон переговоров о спасении перевозчика. Однако в Казани опровергли предположения о том, что авиакомпания может ждать помощи оттуда.

"Ни правительство Татарстана, ни компания "Татнефть" отношения к обязательствам авиакомпании "ВИМ-Авиа" не имеют", - сказал Интерфаксу глава пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.