Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/Getty images Image caption Первый самолет построили в Америке братья Райт

Замминистра образования Индии Сатъяпал Сингх привел страну в замешательство, заявив, что студенты инженерных факультетов должны изучать научные открытия древних индийцев - в том числе и то, что самолет якобы впервые упоминался уже в древнеиндийском эпосе "Рамаяна".

Выступая в Дели на вручении премии в области инженерного дела, Сатъяпал Сингх также сообщил собравшимся, что первый работающий самолет был изобретен за восемь лет до братьев Райт индийцем Шивакаром Бабуджи Талпаде.

Достоверных доказательств предполагаемого достижения Шивакара Бабуджи Талпаде не существует, и на замминистра образования обрушилась волна критики и насмешек в соцсетях.

Однако он далеко не первый член правительства Индии, заявляющий об удивительных научных достижениях древних индийцев.

Выступая на научной конференции в 2015 году, капитан Ананд Бодас, сам в прошлом пилот и глава центра обучения пилотов, заявил, что первый самолет был изобретен мудрецом по имени Бхарадваджа 7000 лет тому назад.

Он также рассказал, что тысячи лет тому назад у Индии были космические корабли и сложнейшие радары, работавшие лучше современных.

Мы собрали еще несколько подобных сомнительных заявлений, привлекавших к себе внимание в прошлом.

Бог пластической хирургии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У бога Ганеши тело человека и голова слона

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди на съезде врачей в Мумбае заявил, что история об индуистском боге Ганеше доказывает, что в древней Индии была известна пластическая хирургия.

"Мы поклоняемся богу Ганеше. Должен же был быть в те времена какой-то пластический хирург, специализирующийся на пластических операциях, которому удалось привить голову слона к телу человека, положив начало пластической хирургии", - сказал он.

Согласно индуистской мифологии, Ганеша был создан богом Шивой, пришившим младенцу голову слоненка.

Небесная инженерия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Построил ли бог Рама мост до Шри-Ланки?

В августе первый министр штата Гуджарат Виджай Рупани выступал в Институте исследований технологии инфраструктуры, где в ходе своей речи восхвалял "инженерные способности" Рамы, одного из самых популярных богов в индуизме.

В "Рамаяне" говорится, что бог Рама построил мост между Индией и Шри-Ланкой, чтобы спасти свою жену Ситу, которую похитил злой царь.

Индию от Шри-Ланки отделяет Полкский пролив, и есть основания полагать, что обе страны в далеком прошлом были соединены цепочкой песчаных банок. Многие индуисты уверены, что это остатки моста, построенного богом Рама.

"Только подумайте, какие инженеры были у бога Рамы, чтобы построить мост, соединяющий Индию и Шри-Ланку... Даже белки предложили свою помощь в строительстве. По сей день люди говорят, что в море можно найти остатки того моста", - заявил Виджай Рупани.

Коровий кислород

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Коровы - священное для индуистов животное

Министр образования штата Раджастан сказал в январе, что необходимо "оценить научную важность" коров, так как они, по его словам, - единственные животные, которые вдыхают и выдыхают кислород.

Васудев Девнани не представил никаких доказательств этой теории и проигнорировал тот факт, что, согласно научным данным, коровы, как и все остальные млекопитающие, выдыхают углекислый газ.