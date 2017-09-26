Зачем Путину новая "чистка" губернаторов?
В ближайшее время в России могут уволить в общей сложности 10 губернаторов. Так Кремль ищет способ удовлетворить запрос общества на обновление власти накануне безальтернативных выборов президента, говорят эксперты.
В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Его место занял бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров.
Это увольнение - лишь начало более массовых перестановок во власти. В ближайшие время Кремль может отправить в отставку еще до девяти губернаторов, рассказали Русской службе Би-би-си федеральный чиновник и несколько близких к Кремлю собеседников (все они не уполномочены давать комментарии для СМИ).
О возможном увольнении еще нескольких губернаторов ранее писали несколько российских федеральных изданий со ссылкой на свои источники.
О таких планах рассказал в понедельник и уже переведенный на другую работу Меркушкин: "Наверное, последуют решения и по другим губернаторам, я так полагаю, по определенному перечню", - заявил на пресс-конференции экс-губернатор (цитата по РИА Новости).
Официально Кремль не подтверждал и не опровергал информацию о предстоящей замене других региональных глав.
Зачем нужны новые губернаторы?
Менее чем через полгода в России пройдут президентские выборы. Формально кампания еще не началась, но ожидается, что на эти выборы снова выдвинется Владимир Путин.
С учетом предсказуемости кампании и отсутствия на предстоящих выборах конкуренции Кремль пытается удовлетворить запрос общества на эту конкуренцию и на перемены за счет символической смены руководителей регионов, говорит политолог Александр Кынев.
Запрос на перемены есть более чем у двух третей населения, писал на сайте центра Карнеги социолог "Левада-центра" Денис Волков.
Обновление власти - одно из очевидных направлений курса администрации президента в ходе кампании, а обновление региональной власти - одно из очевидных ее слагаемых, говорит политолог Виталий Иванов.
"Это как в фильме "Челюсти" - нельзя же сразу показать зрителю акулу целиком. Сначала нужно показать плавник и челюсти. Так и здесь: отставки губернаторов - это пролог. Дальше будет интереснее - обновление федеральной власти", - говорит политолог.
Влияют ли перестановки на результаты выборов?
Губернаторы - не только символическая власть, но и люди, которые будут непосредственно отвечать за проведение президентских выборов в своих регионах.
"Вы же не думаете, что организацией выборов в регионах занимаются только региональные избирательные комиссии? Пусть неформально, но в задачи каждого губернатора входит организация выборов, чтобы они прошли в его регионе с соблюдением всех положенных по закону процедур", - говорит Би-би-си бывший сотрудник Кремля, не уполномоченный обсуждать вопросы организации президентских выборов.
Задача у новых губернаторов будет непростой. Прошедшие в сентябре региональные выборы пока показали, что интерес россиян к выборам падает, предыдущие думские выборы также запомнились низкой явкой. А Путин должен набрать на выборах 70% голосов при 70% явки, утверждало РБК со ссылкой на выступление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Официально список регионов, где могут произойти замены губернаторов, не объявляли. "Коммерсант" писал, что перестановки могут произойти в Нижегородской, Ивановской, Мурманской, Новосибирской и Омской областях, а также в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Красноярском крае.
Это не протестные регионы, но почти во всех из них результат "Единой России" на думских выборах 2016 года и результат Путина на президентских выборах 2012 года оказывался ниже среднего по стране (см таблицу). Исключения составила Нижегородская область, где уровень поддержки власти обычно высок.
|Регион (год назначения действующего губернатора)
|Результат "Единой России" на выборах Госдумы2016 года - 54,2% по всей стране
|Результат Путина на выборах президента 2012 года - 63,6% по всей стране
|Нижегородская область (2005)
|58,15
|63,90
|Красноярский край (2014)
|40,45
|60,16
|Омская область (2012)
|36,32
|55,55
|Ненецкий автономный округ (2014)
|41,11
|57,05
|Самарская область (2012)
|50,77
|58,56
|Ивановская область (2014)
|42,38
|61,85
|Новосибирская область (2014)
|38,26
|56,34
|Алтайский край (2005)
|35,16
|57,35
|Мурманская область (2012)
|41,98
|60,05
Однако замена губернатора не означает автоматического улучшения результатов выборов. Например, в 2016 году, за несколько месяцев до выборов Госдумы, Кремль уже менял губернаторов нескольких регионов.
Тогда в республике Коми, в Забайкальском крае и в Тульской области, где выборы проводили новые губернаторы, результат "Единой России" оказался даже ниже, чем на предыдущих думских выборах 2011 года (хотя в целом по стране партия улучшила свой результат). Лишь в Тверской области, где также был новый губернатор, результат единороссов в этот раз оказался выше, чем на прошлых выборах.
Риски и угрозы при назначении врио губернаторов накануне президентских выборов практически отсутствуют, если новый руководитель изначально не вызывает раздражение у жителей и элит, говорит политический консультант Константин Калачев.
"В любом случае, рядом с любым новым губернатором будут опытные политтехнологи. А местные главы муниципальных образований будут готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать свою компетенцию", - добавляет Калачев.
Кроме того, кадровые перестановки могут снимать локальное напряжение и недовольство в регионах, отмечает Кынев.
Например, в Самаре после отставки Меркушкина люди могут испытывать воодушевление и даже эмоциональный подъем, "потому что степень неадекватности политики зашкаливала", продолжает политолог.
Меркушкин лишь с 2012 года руководит Самарской областью, но больше всего запомнился рядом вызвавших скандал высказываний: например, в 2016 году он пообещал сотрудникам автомобильного завода, что они никогда не получат выплат по зарплатам, так как разговаривают не в подобающем тоне.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова называла Самарскую область в числе самых проблемных в соблюдении избирательного законодательства.