В Баку прошли массовые полицейские облавы на геев

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"Я здесь еще не жил нормальной жизнью, у меня ничего нет, кроме больной матери", - говорит один из пострадавших во время рейда мужчина по имени Руфат. Свое настоящее имя он называть прессе отказался - по понятным причинам.

С Би-би-си он общается по телефону. Он плачет и очень напуган: "У меня тоже есть право на жизнь", - говорит он.

"22 сентября постучали в дверь, - вспоминает Руфат. - Мы не открыли, так как знали, что одного из наших друзей уже задержали. В квартире нас было двое. Я посмотрел в глазок и увидел много полицейских и еще одного моего друга в наручниках".

По словам Руфата, когда он открыл дверь, полицейские сразу надели на них наручники, а на просьбы объяснить причину рейда, ответили, что "не обязаны перед ним отчитываться".

Всех задержанных, как рассказывает Руфат, отвезли в отделение полиции и развели в разные комнаты для допроса: "Допрашивали, какой деятельностью занимаетесь. Я честно им сказал, что я артист".

Четыре дня в подвале

В полицейском участке троих задержанных спустили в подвал и вновь развели по разным камерам, где Руфата продержали несколько дней, в какой-то момент потребовав, чтобы он указал на других своих друзей-геев.

"Привели одного моего приятеля, с которым я иногда виделся, - я сделал вид, что его не знаю", - говорит он.

Все это время, по словам Руфата, его мать не знала, где он находится, и думала, что он пропал. Позвонить домой молодому человеку разрешили только перед самым освобождением.

По его словам, одного из друзей освободили сразу, в первый же день, но сам он находился в заключении четыре дня, а еще один из его приятелей до сих пор сидит в том подвале. Руфат рассказывает, что в полиции его избивали, а кроме того, ему известно еще о нескольких десятках подобных задержаний.

"Не одевайтесь как геи"

"Началось все не сейчас, а 10 дней назад, вечером, когда в течение двух-трех часов задержали несколько десятков человек - гомосексуалистов и транссексуалов", - рассказывает ЛГБТ-активист Фарид.

"Ловили в тех местах, где они обычно собираются и встречаются - некоторых просто жестоко били и отпускали, других везли в отделение", - продолжает он.

Также полиция наведалась в ночные клубы, где ловили геев, занимающихся проституцией.

"Но старались в сами клубы не заходить, ловили снаружи", - рассказывает Фарид.

По его словам, это происходило в Насиминском, Бинагадинском и Сабаильском районах азербайджанской столицы.

Как рассказывает Фарид, с задержанных полицейские требовали взятку за освобождение, а также ставили условие, чтобы геи не появлялись в центре города и в местах большого скопления людей. Кроме того, требовали, чтобы те не одевались "таким образом, чтобы была понятна их сексуальная ориентация".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правозащитники из Minority Azerbaijan говорят, что в Баку задерживали людей, не связанных с секс-услугами

Ориентация как "неуважение к окружающим"

Глава пресс-службы МВД Азербайджана полковник Эхсан Захидов опроверг обвинения о взятках, и заявил что причиной рейда стали многочисленные жалобы жителей города.

"Некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так", - говорит он.

"Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, - до них полиции нет никакого дела, - говорит Захидов. - Те же, чье поведение демонстративно, становятся причиной для раздражения окружающих, причиной для жалоб, с теми полиция борется".

По словам Захидова, причиной рейда стали подобные жалобы и "неуважение к окружающим" со стороны представителей ЛГБТ. Он также отверг заявления о пытках и заявил, что многие из задержанных представляли собой "угрозу для здоровья окружающих".

По его словам, некоторых представителей ЛГБТ-сообщества полиция отправляла в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где у пятерых был выявлен ВИЧ и сифилис, а еще у одного - только ВИЧ.

Ни азербайджанский Центр по борьбе со СПИДом, ни министерство здравоохранения страны не прокомментировали эту информацию.

Не рутинный рейд

"Мы узнали о произошедшем из СМИ и поначалу решили, что это рутинный рейд против ЛГБТ, какие были раньше, но тут нам в закрытую группу в "Фейсбуке" стали во множестве писать геи - о том, что их или их друзей задерживала в городе полиция", - рассказывает представитель правозащитной организации Minority Azerbaijan Гюльнара Мехтиева.

"Было ясно, что задерживают самых разных людей - как трансгендеров, так и геев, даже тех, кто не связан с секс-услугами, а работают на обычной работе", - продолжает она.

По словам Мехтиевой, из жалоб становится понятно, что людей задерживали около полуночи, отводили в полицейские участки и там штрафовали.

Мехтиева утверждает, что это первый случай преследования представителей ЛГБТ-сообщества Азербайджана подобного масштаба.

"Раньше были случаи, когда у трансгендеров, занимавшихся секс-услугами, возникали проблемы с полицией, но подобный рейд был проведен впервые", - говорит она.

Согласно отчету общественной организации ILGA-Europe [Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, следящей за соблюдением прав этих меньшинств], Азербайджан занимает последнее 49-е место среди европейских стран в рейтинге защищенности сексуальных меньшинств.

По данным организации, в Азербайджане серьезно не хватает убежищ для пострадавших от насилия представителей ЛГБТ, а в обществе распространена негативная риторика в их адрес; в отношении этих людей совершаются преступления, они никак не защищены законом, и даже в семье рассчитывать на поддержку им чаще всего не приходится.