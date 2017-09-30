Жизнь в КНДР и Южной Корее в девяти графиках: кто счастливее?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так ли счастливы жители Северной Кореи?

Мы плохо представляем себе, как воспринимают нынешнее обострение ситуации вокруг Северной Кореи сами жители КНДР, так как режим Ким Чен Ына жестко контролирует всю информацию, поступающую в страну.

В западных СМИ часто пишут о Северной Корее как о стране, полностью изолированной от внешнего мира и живущей в прошлом веке.

Статистических данных очень мало, и часто они основаны на экстраполяциях. Но что они могут рассказать о жизни на севере Корейского полуострова? Какова эта жизнь в сравнении с южным соседом КНДР?

Ким Ир Сен стал первым лидером КНДР в 1948 году, основав династию Кимов, и с тех пор его потомки правят страной.

За тот же исторический период в Южной Корее сменилось шесть республик, случились революция, пара военных переворотов и переход к свободным, демократическим выборам. Всего в стране сменилось 12 президентов.

3 миллиона мобильных телефонов в КНДР - казалось бы, немалая цифра, но для страны с населением в 25 миллионов человек это означает, что владельцев мобильных телефонов здесь в лучшем случае чуть больше 10 процентов населения. Большинство их проживает в Пхеньяне.

В Южной Корее, где население превышает 51 миллион человек, мобильных телефонов больше, чем людей.

В КНДР до недавнего времени существовала компания мобильной связи Koryolink. Это небольшая компания, но она продолжает расти. Первоначально она была создана в сотрудничестве с египетской компанией Orascom и в течение многих лет была единственной на северокорейском рынке мобильной связи.

Однако в 2015 годы Orascom обнаружила, что в КНДР создается другая мобильная сеть под названием Byol. Египетская компания была вынуждена признаться инвесторам, что она практически утратила контроль над тремя миллионами подписчиков компании.

Есть основания скептически относиться к заявленному числу подписчиков. Оказывается, многие северокорейцы считают, что им дешевле купить новую подписку, чем платить за дополнительные минуты разговора по телефону.

Кроме того, доступ к интернету в стране остается ограниченным - владельцы телефонов могут подключаться только к закрытой сети типа интранет, которая не имеет внешнего выхода в глобальную сеть.

В 2016 году сообщалось, что в КНДР имеется всего 28 зарегистрированных доменных имен.

Имеются данные о том, что мужчины в КНДР в среднем ниже ростом, чем в Южной Корее.

Профессор Даниель Швекендик из университета Сонгюнгван в Сеуле изучил данные о росте мужчин-перебежчиков из Северной Кореи и обнаружил, что разница в росте составляет 3-8 см.

Швекендик указывает, что эта разница не может объясняться генетическими причинами, так как население обеих стран составляет одну этническую группу.

Он также не согласен с теми, кто доказывает, что перебежчики должны принадлежать к малоимущим слоям населения и поэтому иметь низкий рост.

Недоедание считается основной причиной столь резкого различия в физическом облике корейцев на севере и юге полуострова.

Фотографии столицы КНДР Пхеньяна изображают пустые широкие проспекты и чистые улицы без машин. Реальность выглядит несколько иначе.

В КНДР общая протяженность автомобильных дорог составляет 25 тысяч 554 км по данным на 2006 год, но только 3% из них заасфальтированы, то есть всего 724 км.

По другим оценкам, автовладельцев в КНДР всего 11 человек на тысячу, что означает, что большинство жителей страны пользуются автобусами и другими видами общественного транспорта.

Северная Корея в основном экспортирует каменный уголь, но объемы этого экспорта остаются государственной тайной, о них можно судить только по данным стран, закупающих этот уголь.

Большая часть северокорейского угля экспортировалась в Китай, который официально прекратил закупки в феврале 2017 года. Однако есть эксперты, подвергающие этот факт сомнению.

"Есть люди, которые отслеживают прибытие судов из Северной Кореи на угольные терминалы в Китае даже после введения запрета на импорт. Я считаю, что этот запрет существует, но выполняется не полностью", - говорит Кент Бойдстон, сотрудник института международной экономики Петерсона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Общественный транспорт в Северной Корее развит плохо

До 1973 года экономики Северной и Южной Кореи находились примерно на одном уровне по размерам ВВП.

С тех пор Республика Корея рванулась вперед, превратившись в одну из ведущих стран мира с развитой промышленностью. Компании типа Samsung или Hyundai стали известны во всем мире.

В 1980-е годы экономика КНДР прекратила рост, никаких реформ там не проводилось, в стране господствует государственный монополизм сталинского типа.

КНДР занимает 52-е место в мире по численности населения, но при этом численность вооруженных сил ставит ее на четвертое место.

Расходы на военные цели составляют до 25% ВВП, и почти все мужчины проходят военную подготовку в той или иной форме.

Неурожаи и голод, неоднократно поражавшие страну с конца 1990-х годов, привели к резкому снижению продолжительности жизни в КНДР, но даже без учета этого фактора Северная Корея отстает от Юга на 12 лет.

В КНДР сохраняется острый дефицит продуктов питания; жители Южной Кореи живут заметно дольше отчасти потому, что лучше питаются.

В 2017 году уровень рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкой отметки, несмотря на усилия правительства по ее стимулированию.

Власти Южной Кореи потратили уже около 70 млрд долларов на выплату премий за рождение ребенка, увеличения декретных отпусков и отпусков по уходу за новорожденными детьми, а также на оплату лечения от бесплодия.