СМИ России: почему государство заплатит за "ВИМ-Авиа"?

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"Независимая газета": ни банковского надзора, ни транспортного контроля

Частная авиакомпания передала свои убытки государству, комментирует "Независимая газета" ситуацию с банкротством перевозчика "ВИМ-Авиа".

"Национализация убытков крупного бизнеса становится в России чуть ли не ежедневной процедурой", пишет издание, сетуя на то, что после "заливания госденьгами очередной партии банков-банкротов" государство приняло на себя обязательства разорившейся авиакомпании.

Власти не могут оценить масштаб убытков, которые они перекладывают на плечи граждан. Вывозить обманутых пассажиров будут госкомпании, а заплатить по ее долгам обещают "из внебюджетных источников".

"События последних дней доказывают, что в стране нет не только работающего банковского надзора, но и сколько-нибудь эффективного авиатранспортного контроля. И такое положение сохранится, пока чиновники будут безболезненно для себя сбрасывать на население все свои недоработки", - негодует газета.

"НГ" также сообщает, что перед банкротством десятая по величине авиакомпания России продала более 196 тыс. билетов. Сейчас более 40 тыс. пассажиров находятся за рубежом. Кроме того, 1550 человек должны быть возвращены домой в рамках чартерных программ из российских курортов.

Необходимо также вернуть на родину 2,2 тыс. китайских туристов, которые застряли в России из-за отсутствия должного контроля авиационного сообщения в России. Кроме того, сотни китайских туристов находятся в Европе, и они "сбиты с толку и разгневаны".

Пострадали и работники авиакомпании: экипажи застряли в других городах и государствах, у них заканчиваются визы и нет никакой информации, как их будут вывозить из-за границы.

"События последних дней доказывают, что в стране нет не только работающего банковского надзора, но и сколько-нибудь эффективного авиатранспортного контроля "Независимая газета"

В федеральном бюджете выделено около 200 млн рублей для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях.

"Заранее финансовые проблемы авиакомпаний у нас не мониторятся, и проблемы вылезают на поверхность, когда их деятельность уже становится невозможной. Пассажирам и персоналу всегда стараются помочь. Если бы такие же усилия направлялись на мониторинг финансово-хозяйственной деятельности компаний, то о проблемах у туроператоров и перевозчиков мы бы слышали гораздо реже", - комментирует начальник управления компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Право санации "ВИМ-Авиа", вероятно, возьмет на себя потенциальный "поглотитель". То есть та компания, которой нужны маршруты перевозчика, ее штат и флот. Нынешняя ситуация похожа на банкротство "Трансаэро", только в меньшем масштабе", - отмечает доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

РБК: "осколок империи Лужкова" поменяли на "человека Сечина"

Президент Владимир Путин отправил в отставку "по собственному желанию" губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, предварительно наградив его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, пишет РБК. Главой региона он назначил Глеба Никитина, 40-летнего заместителя министра промышленности и торговли. Путин попросил его заняться подготовкой региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В понедельник президент отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина и поставил на его место сенатора Дмитрия Азарова.

Если назначенный накануне и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обещал "тотальную ревизию" деятельности команды предшественника Николая Меркушкина, то Никитин настроен обойтись без "тотального аудита" команды Шанцева, проводит параллели газета.

Назначение Никитина и Азарова исполняющими обязанности глав регионов - это продолжение линии на обновление губернаторского корпуса, начатой с выборов 10 сентября, сказал РБК источник во внутриполитическом блоке Кремля. Ставка делается на успешных, имеющих разносторонний опыт управленцев, которые работали как в регионах, так и на федеральном уровне, утверждает собеседник.

Связь с субъектом приветствуется, но не является обязательной, добавил источник во внутриполитическом блоке Кремля. "Важнее потенциал развития [региона], и в этом смысле возраст новых кандидатов на должности губернаторов имеет значение".

Ранее источники РБК сообщали, что во внутриполитическом блоке Кремля разработали новые критерии эффективности губернаторов, которые учитывались во время отставок глав регионов в начале года. Это динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликта элит и коррупционная составляющая. Кроме того, учитывался запрос того или иного региона на обновление.

Руководитель фонда "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко связал отставку Шанцева с борьбой элитных групп за влияние в регионе. Если Шанцев считался "осколком империи бывшего мэра Москвы", то Никитин, в свою очередь, близок к главе "Роснефти" Игорю Сечину, отметил эксперт.

С ним не согласен нижегородский политолог Андрей Вовк, по сведениям которого новый губернатор связан с генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Действительно, бывший замминистра в минпромторге отвечал за взаимодействие с предприятиями госкорпорации, указал глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров "крайне лоялен" к главе "Ростеха", добавил он.

"Коммерсант": санация банков

Две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными, пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследование международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Треть уже потребовала повторной санации, так как инвесторы сами обанкротились или были санированы. Государству в итоге санации обошлись на 500 млрд руб. дороже, чем возможные банкротства.

Агентство посчитало, что 10 проектов из 30 последних санаций закончились плачевно. Санаторы сами обанкротились или были санированы ("Открытие", Бинбанк, Татфондбанк и Пробизнесбанк оздоравливали 10 проблемных банков). При этом 20 оздоравливаемых банков не показывают достаточной прибыли для того, чтобы вовремя восстановить капитал.

Санированные банки имеют отрицательный капитал.

"Смогут ли они восполнить провал по капиталу - большой вопрос, - подчеркнул старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов. - Таким образом, на эти проекты может потребоваться дополнительный объем поддержки".

В Промсвязьбанке и СМП-банке не согласны с оценкой агентства. "Банк считает некорректными данные формулировки, - сообщили в пресс-службе СМП-банка. - Переданные активы размещалась против обеспечения в виде ценных бумаг высоконадежных эмитентов, а также в виде помощи инвестора санируемому банку с целью создания эффективно работающего кредитного портфеля и удержания и развития клиентской базы. Процесс санации кредитных организаций идет в полном соответствии с утвержденным планом". Уверены в эффективности оздоровления и в Промсвязьбанке.

Новый механизм санации - рекапитализация проблемного банка с использованием средств фонда консолидации ЦБ более перспективен, считает Fitch Ratings. По мнению аналитиков агентства, прежний механизм не работает из-за больших затрат и сроков оздоровления, а также использования некоторыми инвесторами баланса спасаемого банка для передачи своих проблемных активов.

Но банкиры уверены: проблема не в механизме. "Старый механизм санации банков абсолютно рабочий при соблюдении двух условий, - отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский (с 2015 года санирует банк "Экспресс-Волга"). - Во-первых, инвесторы должны были хеджировать процентный риск сразу после получения кредита на оздоровление. Во-вторых, очень важно грамотно провести due diligence, ведь санация ничем не отличается от покупки банка, и если ты недооценил масштаб проблем, то это твой бизнес-просчет".

По мнению главы Абсолют-банка Андрея Дегтярева, (с 2016 года санирует Балтинвестбанк), и в старом механизме были возможности для успешной санации проблемного банка при условии добросовестного выполнения плана финансового оздоровления, однако новый механизм (через фонд консолидации банковского сектора) менее затратен для государства, так как средства напрямую поступают в капитал банка.

"Дождь": Telegram не выполняет требования

ФСБ составила на Telegram протокол за отказ предоставить доступ к сообщениям пользователей, сообщает телеканал "Дождь", ссылаясь на сообщение основателя Telegram Павла Дурова.

В документе говорится об административном нарушении по части 2.1 статьи 13.31 КоАП из-за "неисполнения обязанности предоставлять... информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений".

Комментируя ситуацию, Дуров написал, что Россия "стремится к Ирану", который накануне инициировал в его отношении уголовное преследование, "в вопросе заведения дел на руководство Telegram".

"Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - написал он.

Телеканал напоминает, что в июне 2017 года Дуров под угрозой блокировки согласился зарегистрировать мессенджер в реестре распространителей информации, который ведет Роскомнадзор, однако отказался передавать властям данные о пользователях.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си