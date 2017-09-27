100 женщин: могут ли женщины изменить мир за неделю?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, американский астронавт Пегги Уитсон и английская футболистка Стефани Хьютон

Удостоенный награды спецпроект "100 женщин" возвращается на Би-би-си и набирает новые обороты.

Сезон начинается с публикации имен 60 выдающихся женщин, среди которых - астронавт НАСА американка Пегги Уитсон, президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф и английская футболистка Стефани Джейн Хьютон.

Среди участниц проекта - женщины из России и из других стран СНГ: математик Мухаббат Шаропова из Узбекистана, которая была удостоена высшего государственного звания "Герой Узбекистана" и Марина Потокер - управляющий директор компании "Роквул", где она занимается разработкой программ для личностного роста персонала.

Заключительные 40 имен женщин этого сезона будут опубликованы в октябре.

В этом году в рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы не только рассказываем о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются женщины, но и призываем их к действию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В списке 100 выдающихся женщин - китайская балерина Цзинь Син

Бесконечные истории о сексуальных домогательствах в отношении женщин, неравенстве на работе и в быту, а также недостаточное представительство женщин во многих сферах общества могут вызвать отчаяние и вогнать в тоску.

Поэтому мы обращаемся в этом сезоне к влиятельным, вдохновляющим своим примером женщинам с просьбой помочь найти решение некоторых важных проблем, с которыми сталкиваются женщины по всему миру.

В рамках проекта, который в 2017 году отмечает cвою пятую годовщину, мы затронем четыре женские проблемы: ограничения карьерного роста, женская неграмотность, уличные домогательства и сексизм в спорте.

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни влиятельных и вдохновляющих своим примером женщин в XXI веке в разных странах.

В 2017 году мы просим женщин помочь найти решения четырех наиболее актуальных женских проблем - ограничений карьерного роста, женской неграмотности, уличных домогательств и сексизма в спорте.

С вашей помощью участницы проекта помогут найти практические решения проблем. Но мы хотим услышать и ваши идеи.

Примите участие в проекте через наши социальные сети, используя хэштег #100Women.

Одни участницы проекта в течение октября соберутся в четырех разных городах в поисках инновационного решения проблемы, с которой сталкиваются женщины в своем регионе. Другие будут оказывать поддержку и вдохновлять женщин в разных точках планеты.

Би-би-си опубликует заключительные 40 имен женщин в октябре по мере того, как к проекту присоединятся новые участницы, которые поделятся свежими идеями и профессиональным опытом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Проблема ограничений карьерного роста женщин будет обсуждаться в Сан-Франциско

Если проект выдержит испытание, то это благодаря тому, что женщины со всего мира помогли сформировать понимание того, как и почему эти проблемы важны для региона или города, в котором они живут.

Быть может, они стали свидетелем необычной ситуации, которой хотят поделиться, или желают рассказать собственную идею.

Проект "100 женщин" посвящен не только поиску инновационных решений. Мы будем вести дискуссии на актуальные темы по радио, на сайте Би-би-си и в социальных сетях.

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Проблема ограничений карьерного роста женщин будет обсуждаться в Сан-Франциско, проблема женской неграмотности - в Дели, проблема уличных домогательств - в Найроби, и тема сексизма в спорте - в Рио.

Однако для нас важна глобальная дискуссия, в ходе которой мы услышим истории женщин из разных уголков планеты.

"В 2015 году женщины приняли участие в 150 дебатах на 10 языках в 30 странах мира, - говорит Фиона Крак, редактор проекта "100 женщин". - В 2016 году в "Википедии" были написаны 450 статей о женщинах, достойных внимания и часто незаслуженно забытых. И, наконец, в 2017 году мы выводим проект на совершенно новый уровень".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Рио-де-Жанейро будет обсуждаться тема сексизма в спорте

"Будет захватывающе следить за тем, что предпримут талантливые 100 женщин, и получится ли у них воплотить идеи в жизнь за один месяц", - добавила Фиона.

Мы открываем наш сезон со списка девяти женщин-изобретательниц, которые стоят за привычными для нас вещами домашнего обихода и грандиозными научными открытиями.

Мы также рассказываем о решениях некоторых глобальных проблем, связанных с вопросами женского здоровья и безопасности.

Если вы хотите поучаствовать в проекте, свяжитесь с нами, заполнив форму ниже, а также через социальные сети, используя хэштег #100Women.