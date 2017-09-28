Фотографии дикой природы: от лягушки до львицы

Фотограф Чаба Дарочи вспоминает, как он делал этот снимок: "Я возвращался утром домой после съемки, когда увидел большую стаю гусей на озере. Я быстро включил дрон и запустил его так, чтобы он пролетел над птицами, не потревожив их. Я уже сделал несколько снимков и искал подходящую композицию, когда еще одна небольшая стая гусей прилетела на озеро".