Фотографии дикой природы: от лягушки до львицы
Журнал National Geographic объявил о старте Конкурса фотографии дикой природы 2017 года. Работы, которые получили организаторы конкурса в первые дни приема заявок, оказались весьма впечатляющими. Прием работ для участия в конкурсе будет завершен 17 ноября.
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Angad Achappa
Ангад Ачаппа сфотографировал эту лягушку вида Raorchestes luteolus в джунглях близ деревни Агумбе в индийском штате Карнатака. Раньше лягушку Raorchestes luteolus называли голубоглазой из-за голубых колец вокруг зрачков.
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TERUO ARAYA
Железная дорога Тадами соединяет Фукусиму и Ниигату. Это одноколейная неэлектрифицированная железная дорога. "Особенно прекрасный вид открывается, когда едешь вдоль реки Тадами", - говорит фотограф Теруо Арая. "Поезд проезжает через несколько мостов, мимо вишневых садов, которые весной в цвету, летом полны зелени, осенью украшены разноцветной листвой, а зимой укрыты снегом", - делится своими впечатлениями фотограф.
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Felix Inden
"Водоем на Лофотенских островах на севере Норвегии, заполняемый во время прилива, приковывает к себе внимание, - говорит фотограф Феликс Инден. - Во время прилива в водоем вымывается белый песок, а затем начинается волшебство".
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Sebastiaen
Раннее утро в живописном местечке в Румынии. Две лошади пасутся на лугах близ поселка Фундатура в Трансильвании. Снимок сделан фотографом Себастьяном.
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Joel Fischer
Львица потягивается. Фото сделано Джоэлом Фишером в кенийском заповеднике Масаи-Мара.
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Jerry am Ende
"Раннее утро в природном заповеднике Bombay Hook National Wildlife Refuge в американском штате Делавэр", - поясняет фотограф Джерри ам Энде. Фотографы называют это время суток золотым часом. "Не было никакого намека на ветер, когда эта большая голубая цапля начала чистить перышки", - рассказывает автор снимка.
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Todd Kennedy
Фотограф Тодд Кеннеди запечатлел с высоты птичьего полета караван верблюдов, следующий на закате вдоль пляжа Кейбл-Бич в Австралии.
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anat gutman
Анат Гутман сделал этот снимок на Камчатке. "Трехмесячный медвежонок был так мил, что я едва не уронил фотоаппарат и чуть не побежал обнять его. Но не побежал, потому что мама-медведица смотрела на меня с подозрением", - рассказал фотограф.
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Jassen Todorov
Каждый год с декабря по март Северная Калифония становится домом для тысяч перелетных птиц, в том числе для гусей, уток и цапель. Фотограф Джассен Тодоров сделал этот снимок из самолета.
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Cameron McFarlane
"Этот снимок был сделан в холодных водах Австралии близ города Уайалла во время ежегодного скопления гигантских австралийских каракатиц. В это время каждый год здесь собираются сотни тысяч каракатиц, чтобы найти себе пару. Воды близ города Уайалла - единственное известное место, где каракатицы регулярно собираются в таком огромном количестве", - рассказывает фотограф Кэмерон Макфарлейн.
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Cole Frechou
Фотография аллигатора, притаившегося в зарослях, сделана в Новом Орлеане. Фотограф Коул Фрешу говорит, что сделала этот снимок прямо с пешеходной дорожки, не приближаясь к объекту съемки. "Поэтому переживать за меня не стоит", - добавляет автор снимка.
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Adam Silverman
"Это одна из моих любимых фотографий моего любимого существа, - признается фотограф Адам Сильверман. - Снимок сделан с 25-кратным увеличением и позволяет в деталях рассмотреть эту очень маленькую морскую козочку. Очень хорошо видны ее мордочка, ее красноватые глаза, и то, как она смотрит в мою камеру, широко и почти симметрично раскинув лапки".
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Csaba Daroczi
Фотограф Чаба Дарочи вспоминает, как он делал этот снимок: "Я возвращался утром домой после съемки, когда увидел большую стаю гусей на озере. Я быстро включил дрон и запустил его так, чтобы он пролетел над птицами, не потревожив их. Я уже сделал несколько снимков и искал подходящую композицию, когда еще одна небольшая стая гусей прилетела на озеро".
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Calin Stan
"Эта дорога Кея DN1A ведет в Трансильванию, - говорит Кэйлин Стэн. - Да, ту самую Трансильванию, родину легендарного Дракулы. На этом снимке представлен вид, который граф Дракула мог наблюдать во время своих ночных полетов. В любом случае это захватывающий вид на удивительную дорогу".
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Alain Boudreau
Фотограф Элейн Бодро запечатлел зеленые склоны, плавно переходящие в серые скалы горного хребта Маккензи в Канаде.
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