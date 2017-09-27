50 тысяч евро на предвыборные проекты: Белых отвечает на обвинение в суде

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Следствие считает, что с 2012 года Белых четыре раза брал крупные суммы у владельцев предприятий НЛК и "Кировлес". Бывший губернатор эти обвинения называет абсурдными

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых на заседании суда в среду ответил на вопросы об участии благотворительных фондов в избирательной кампании и обстоятельствах передачи денег, которые следствие считает частью взятки. Он не отрицает получения 50 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера, но настаивает на том, что это было добровольное участие в финансировании культурных проектов перед выборами 2016 года. Остальные эпизоды обвинения не имеют ничего общего с действительностью, утверждает Белых.

Обвинение настаивает, что Белых лично и через посредника получил в общей сложности 600 тысяч евро за покровительство предприятиям НЛК и "Кировлес" (позже он был преобразован в УК "Лесхоз"). По версии следствия, благодаря содействию бывшего губернатора заявки этих компаний попали в список приоритетных инвестпроектов и получили земельные участки на льготных условиях аренды.

В начале заседания в среду Белых вновь обратил внимание судьи Татьяны Васюченко на то, что распоряжения и акты, сопутствовавшие включению кировских предприятий в список приоритетных инвестпроектов, издавались правительством области коллегиально. Это определенный законодательством порядок, глава региона же лишь обязан подписать принятые правительством акты, отметил Белых.

"Когда в протоколе [совещания] говорится "постановили", "решили" это не самомнение губернатора - "Мы, Никита Юрьевич, решили божьей милостью и голосами избирателей", а это совещание как коллегиальный орган принимает решение", - сказал экс-глава региона.

200 тысяч евро из Казахстана

Часть вопросов гособвинителя на заседании 27 сентября касалась контактов Белых с Юрием Судгаймером, купившим в 2013 году НЛК и УК "Лесхоз". Три из четырех эпизодов обвинения в получении взятки в деле связаны с этим предпринимателем.

В частности, прокурора интересовали события мая 2014 года, когда, по версии следствия, Белых получил от Судгаймера 200 тысяч евро за покровительство его предприятиям. Бывший губернатор получение денег отрицает.

"А для чего же ему [Судгаймеру] эти деньги аж из Казахстана привезли?" - поинтересовалась на заседании представитель прокуратуры.

"Ваша честь, а уместно у меня спрашивать об этом?" - возмутился Белых. "Я даже не знаю, какое он имеет отношение к Казахстану! Если ему еще что-то из Казахстана привезли, спросите сразу…", - предложил он гособвинителю.

"Меня только деньги интересуют", - ответила она.

"Я вижу…", - добавил Белых.

Благотворительные фонды и избирательная кампания

После этого представитель прокуратуры попросила рассказать об обстоятельствах встречи экс-губернатора с Судгаймером в аэропорту Риги в апреле 2016 года. Следствие полагает, что тогда Белых вновь "потребовал передать ему взятку в размере 200 тысяч евро, рассчитывая получать ее по частям, когда ему потребуется".

По словам Белых, встреча с Судгаймером проходила в Риге из-за того, что в последнее время из-за проблем с правоохранительными органами бизнесмен опасался приезжать в Россию: вместо этого он просил губернатора сообщать ему о своих командировках в Европу.

"В апреле 2016 года я был в Риге и перед поездкой сообщил об этом Судгаймеру с тем, чтобы он, если ему интересно, мог со мной встретиться", - сообщил Белых в суде.

По его словам, они среди прочего обсуждали участие предпринимателей в предвыборной кампании.

"Я сказал Судгаймеру, что в сентябре 2016 года предстоят выборы в парламент, законодательное собрание области и органы местного самоуправления, что как всегда не хватает средств на избирательную кампанию", - рассказал экс-губернатор. По его словам, за три дня до этого он провел большое совещание с крупными предприятиям Кировской области, на котором присутствовали и представители НЛК.

"Чем закончился ваш диалог об избирательной кампании и чем Судгаймер мог помочь?" - спросила бывшего губернатора прокурор.

Белых пояснил, что предприниматель, как и другие бизнесмены, мог перечислить средства на счета фондов - таких, как военно-историческое общество или фонд "Вятка". Эти организации, по словам экс-губернатора, должны были "осуществить комплекс мероприятий в сфере благоустройства, культуры и исторического наследия": установить несколько памятников и фонтанов, а также отремонтировать фасады в центре Кирова.

"Эти мероприятия не влияют на результаты конкретных кандидатов, но улучшают восприятие обществом того, что делает власть в целом", - пояснил Белых. Он уточнил, что проекты собирались завершить к сентябрю 2016 года без политической агитации, тем не менее, они должны были "позитивно повлиять на выборы - как на явку, так и на восприятие власти".

При этом бывший губернатор процитировал свой разговор с Судгаймером, который есть в материалах дела: "Я сказал, что если по возможности сможете помочь, будет замечательно".

"Будете в "Лефортово" - узнаете"

Спустя два месяца, в июне 2016-го, Судгаймер, по словам Белых, позвонил ему и сказал, что хочет передать документы. За бумагами бывший губернатор отправил свою помощницу, которая среди прочего получила конверт.

Белых утверждает, что вскрыл конверт лишь через несколько дней в Кирове и, обнаружив там 50 тысяч евро, передал их помощнику Алексею Пыхтееву для того, чтобы тот положил их на счет военно-исторического общества, которое занималось установкой двух памятников в Кирове.

Пыхтеев внес эти деньги лишь после задержания экс-губернатора. По словам бывшего главы региона, помощник не положил деньги на счет сразу, поскольку сам Белых намеревался добавить необходимую сумму из своих средств.

В этот момент прокурор попросила объяснить, почему после ареста экс-губернатор не сразу напомнил помощнику о своем указании.

- Проблемы с коммуникацией. Будете в "Лефортово" - узнаете сами, - объяснил Белых.

- Тьфу-тьфу-тьфу, - постучала по столу представитель гособвинения.

- От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь, - порекомендовал Белых, пояснив, что многие его соседи по изолятору в прошлом занимали высокие посты в органах власти и силовых ведомствах.