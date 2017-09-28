СМИ России: рейтинг Навального становится проблемой для Кремля

В обзоре российских газет:

"Независимая газета": команда Навального идет на слом системы

Кампания Навального на грани гражданского неповиновения, считает "Независимая газета". Глава штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил изданию, что власти в большинстве регионов отказывают в проведении митингов, не предлагая альтернатив.

Волков рассказал, что незаконные отказы в митингах юристы обжалуют в судах, и уже успешно выиграли в Кирове и Новокузнецке, в Ижевске и Самаре. По информации Волкова, безальтернативных отказов в проведении митинга на этой неделе пришло 75 (из 120 поданных заявок). В 16 городах мэрия перенесла время и дату мероприятия, например, в Казани, Петрозаводске, Новокузнецке. Почти в стольких же - в 19 городах не пришел ответ в установленный срок. На плохую площадку митинги перенесли в пяти городах.

Волков говорит, что штаб будет действовать строго в рамках закона: "Мы собираемся проводить исключительно согласованные акции. Но мы умеем читать закон, и, если власть не дала ответа вовремя, не предложила альтернативную площадку или сделала это не по закону, то такая акция считается согласованной. Эта позиция совпадает с позицией Верховного и Конституционного судов".

Ведь власти самой выгодно проведение несанкционированных акций: можно попугать народ революцией и выявить несогласных в регионе "Независимая газета"

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил, что от команды Навального стоит ждать последовательности: "Навальный, как неформальный лидер оппозиции, должен демонстрировать несгибаемость и идти до конца.

Для Навального любой результат - реклама. Кроме того, против него снимаются обвинения, что он проект одной из кремлевских башен".

В то же время эксперт подчеркнул, что, хотя его команда будет идти до конца, это вызовет противоположные обвинения в том, что Навальный рискует людьми, они для него просто пешки, расходный материал.

По словам Калачева, такая тактика привела к тому, что забеспокоились не только власти в регионах, но и федеральный Центр:

"Он очень технологичен и говорит с людьми на простом, понятном им языке, апеллирует к большинству. К нему растет доверие. Кому из власти это понравится?! Его рейтинг может стать проблемой для Кремля".

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что был негласный сигнал из Москвы "не особенно форсировать акции Навального", поэтому отказы в регионах были неизбежны. "Команда Навального знает это, но идет на слом системы.

Но в этом есть элемент провокации, хотя оппозиция и возразит: власть сама виновата. Но если бы он думал о людях, то пытался бы договориться. Ведь власти самой выгодно проведение несанкционированных акций: можно попугать народ революцией и выявить несогласных в регионе", - отметил эксперт.

Между тем Волков допустил и возможный арест Навального в каком-нибудь из регионов, заметив, что "кампания будет продолжаться в любом случае".

По мнению Константина Калачева, если Навального арестуют, то его команда будет устраивать митинги в регионах уже без лидера, но много народа они не соберут.

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"Коммерсант": губернаторы сбили с толку Кремль

В начавшейся 25 сентября череде губернаторских отставок произошел сбой, пишет "Коммерсант". Главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов, не дожидаясь указов президента, сами объявили об уходе со своих постов.

После отставок глав Самарской и Нижегородской областей Николая Меркушкина и Валерия Шанцева в среду ожидались новые кадровые указы президента. В числе очередных отставников назывались Виктор Толоконский, Игорь Кошин, Марина Ковтун.

Виктор Толоконский не стал дожидаться указа и о своем уходе объявил сам на встрече с членами красноярского правительства, депутатами, руководителями органов госвласти.

"Я ухожу. И даже уезжаю. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца", - сказал он, не объяснив причин своего решения.

Вскоре его примеру последовал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, объявивший о своем уходе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Уходящий губернатор ничего плохого не сделал, но и ничего хорошего тоже. Он был таким образцовым губернатором эпохи 2010-2020: что бы ни делать, лишь бы ничего не происходило "Коммерсант"

Публичное объявление губернаторами о своих отставках ломает привычный сценарий АП, отметил политолог Александр Кынев: "Это такое хлопанье дверью. Формально они ушли с поднятой головой, а не как люди, про которых выяснилось, что их уволили. Подобный уход показывает, что человек был политиком, а не бюрократом", - считает эксперт.

Политолог Василий Дамов характеризует годы правления Толоконского как "время застоя, и это лучшее, что можно сказать про это время".

"Уходящий губернатор ничего плохого не сделал, но и ничего хорошего тоже. Он был таким образцовым губернатором эпохи 2010-2020: что бы ни делать, лишь бы ничего не происходило", - отметил эксперт.

Депутат Госдумы Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году, когда президент досрочно отправил в отставку Магомедсалама Магомедова.

Это такое хлопанье дверью. Формально они ушли с поднятой головой, а не как люди, про которых выяснилось, что их уволили. Подобный уход показывает, что человек был политиком, а не бюрократом "Коммерсант"

Он был выбран как компромиссная фигура, поскольку он до сих пор не участвовал в местной политике и не представлял ни один из противоборствующих кланов.

Абдулатипов не пользовался авторитетом в Дагестане, да и команды своей не имел. Слухи об отставке сопровождали главу Дагестана на протяжении всего срока нахождения у власти.

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РБК: дефицит валюты может привести к падению курса рубля

У банков кончились доллары и евро, сообщает газета РБК. Потребность в валюте еще какое-то время сохранится, что ослабит рубль, но ситуация может быть сглажена ростом цен на нефть, считают эксперты.

Банки заняли у ЦБ по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 года) объем средств - 1,5 млрд долларов, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ЦБ. Это говорит о значительном росте дефицита валюты у некоторых участников рынка, оценили ситуацию в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

"Сейчас запас валюты у банков равен нулю", - констатировал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай и пояснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.

Рост спроса на данный инструмент свидетельствует о том, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, указывает и начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сокращение запасов валюты наблюдалось с весны.

В числе причин резкого оттока в последнем квартале эксперты перечисляют несколько факторов. По мнению Порывая, основная - это высокий объем выплат по внешним долгам.

Сергей Романчук также говорит, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки "Роснефти" с Essar (покупка второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии).

К тому же российский банковский сектор переживает определенную турбулентность, так как ЦБ начал санацию двух крупных частных банков - "ФК Открытие" и Бинбанка, говорится в комментарии старшего экономиста департамента стратегической торговли Danske Bank Владимира Миклашевского.

Рост потребности в долларах на денежном рынке может в некоторой степени негативно сказаться на стоимости рубля.

По прогнозу Росбанка, к концу года можно будет увидеть курс на уровне 60,3 руб. за доллар. Примерно такой же прогноз дает и Металлинвестбанк, согласно которому к концу года доллар может стоить около 60 руб.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си.

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