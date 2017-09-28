Пресса Британии: социалистическое будущее Британии: кошмар или спасение?

В обзоре британских газет:

Корбин преобразит Британию

Все британские газеты горячо и подробно обсуждают программную речь лидера лейбористов Джереми Корбина на завершившейся в среду в Брайтоне ежегодной партийной конференции.

"Как Эттли и Тэтчер до него, Корбин полностью преобразит Британию", - под таким заголовком Guardian публикует статью известного идеолога левого движения Оуэна Джонса.

Клемент Эттли [лейбористский премьер-министр с 1945 по 1951 гг. При Клементе Эттли были проведены фундаментальные преобразования социалистического толка - национализированы основные отрасли экономики, введена система национального медицинского обслуживания, началось крупномасштабное строительство государственного жилья и т.п. Многие из этих начинаний просуществовали вплоть до прихода к власти Маргарет Тэтчер - примечание Би-би-си], Маргарет Тэтчер, Джереми Корбин.

Первые два возглавляли правительства, при которых в Британии была установлена новая политическая система.

Можно не сомневаться: цели проекта Корбина не менее амбициозны. Эттли хотел отменить порочную систему, которая привела к великой депрессии, голодным 30-м годам и убийственной Второй мировой войне. Тэтчер поставила своей целью уничтожить эту "социалистическую машину", как она ее называла. Лейбористы капитулировали - настолько, что их нового лидера Тони Блэра Тэтчер с гордостью называла своим "величайшим достижением".

И эттлизм, и тэтчеризм пережили два ключевых момента, символизировавших в их глазах крах той системы, которую они считали себя призванными сменить. Для послевоенной социал-демократии таким моментом стали голодные марши 30-х годов.

Для Тэтчер это была зима 1978-79 годов с массовыми забастовками и крахом основных социальных служб.

Для набирающего силу нового левого движения таким моментом стал пожар в жилом доме Гренфелл-Тауэр: десятки рабочих людей погибли в обществе, в котором прибыль господствует не только над потребностями и стремлениями людей, но и над их жизнями.

"Это символ потерпевшей крах и порочной системы, которую лейбористы должны сменить, и которую они сменят", - заявил на месте пожара под восторженные аплодисменты Джереми Корбин.

Его целью стала не только отмена введенной консерваторами посткризисной политики жесткой экономии, но и "преобразование экономики путем создания нового динамичного государственного сектора".

В экономику и на рабочие места должна прийти демократия. Должна произойти очередная попытка реализовать манифест лейбористов 1974 года: "фундаментальный и необратимый сдвиг в балансе власти и богатства в пользу рабочих людей и их семей".

Политическая логика нашего времени до сих пор звучала так: если ты не признаешь низкие налоги для богатых, постоянно растущую роль частного сектора, ограниченное влияние государства, дерегуляцию банковской системы, ослабление профсоюзов и т.п., то ты, как политик, неизбираем. Эта логика называлась "центризм".

Однако, как правильно заметил Корбин, "политический центр тяжести не стоит неподвижно и непоколебимо на одном месте".

Эттли дерзко нарушил казавшуюся незыблемой мантру своего времени: он сумел вырвать власть из рук всенародно признанного героя только что завершившейся победоносной войны. Поверженный Черчилль в истерике провозгласил, что для реализации своих целей лейбористы введут "разновидность гестапо".

Как и Корбину сегодня, и Эттли, и Тэтчер также приходилось вести борьбу внутри своих партий с теми, кто был прочно укоренен в прежней системе.

Эттлизм стал порождением бед великой депрессии и Второй мировой войны. Повивальной бабкой тэтчеризма стала свирепствовавшая в конце 70-х стагфляция.

Финансовый крах 2008 года породил у многих левых чувство злорадства и оказавшихся преждевременными надежд.

Казалось, что рыночный фундаментализм дискредитирован, что правящие экономические элиты Запада и их политические представители будут призваны к ответу, и что левое движение восстанет из пепла. Вместо этого пришла политика жесткой экономии, беспощадного наступления на остатки завоеваний социал-демократии и отравляющая ксенофобия крайне правого толка.

Козлами отпущения стали мигранты и сидящие на пособиях, в то время как спасенные за счет денег налогоплательщиков банки продолжали выплачивать своим менеджерам гигантские премии и жировать за счет сниженных налогов.

Всего лишь два года назад, после пяти лет жесткой экономии, консерваторы вновь пришли к власти, опровергнув сделанное в 2010 году тогдашним главой Банка Англии Мервином Кингом предсказание, что какая бы политическая сила ни пришла к власти в посткризисный период, суровые меры экономии, которые ей предстоит провести, сделают ее "неизбираемой на целое поколение".

Неудивительно потому, что такими аплодисментами были встречены слова Корбина: "2017 станет годом, когда крах 2008 года наконец-то настигнет и политику".

Важно понять политическое лицо проходящей сейчас конференции лейбористской партии, столь громко аплодировавшей речи Корбина.

Это активисты, разочарованные и разгневанные тремя вещами: крушащим все на своем пути тэтчеризмом 80-х, воплощенным в политике нового лейборизма Тони Блэра компромиссом с тэтчеризмом и беспощадным наступлением после 2010 года политики жесткой экономии.

Они хотели политической альтернативы, за что подвергались осмеянию, демонизации и игнорированию. Их аплодисменты - долгожданное подтверждение собственной правоты. Они понимали, что с робкой половинчатой программой лейбористы не смогут рассчитывать на самый значительный прирост голосов со времен самого Эттли. Именно этот переход из политических маргиналов в "политический мейнстрим", как выразился Корбин, и был моментом восторга, вылившегося в стоячую овацию.

Давно вызревавшие в общественном мнении левые идеи о национализации или повышении налогов на богатых получили толчок в виде идеологического кризиса доверия, который переживают консерваторы.

Лейбористы пока еще не победили. На следующих выборах тори вряд ли проведут столь же беспомощную кампанию, какую они провели весной этого года. Для фундаментальных политических перемен лейбористам нужно еще заручиться поддержкой избирателей старшего поколения. В случае победы им придется столкнуться с сопротивлением экономических интересов, которым они намерены бросить вызов.

И Эттли, и Тэтчер пришлось немало работать над тем, чтобы увековечить свое политическое наследие так, чтобы последующие поколения политиков не могли бы его уничтожить. Лейбористам нужно серьезно думать над тем, как и им добиться такого же результата. Однако корбинизм уловил дух времени точно так же, как это в свое время сделали эттлизм и тэтчеризм. Старый порядок прогнил, симптомы его болезни видны повсюду. Социализм возвращается. И приветствовать его возвращение будут далеко не только на пляжах Брайтона, где в эти дни на партийной конференции лейбористские активисты аплодируют своему лидеру.

Джереми Корбин должен быть остановлен

Daily Telegraph в своей редакционной статье обрушивается с критикой на Джереми Корбина. По мнению издания, лидер лейбористов, утверждающий, что политика сегодня "как будто застряла во времени", сам глубоко укоренен в прошлом, а программная речь его звучит как выступление завзятого левака из 1980-х.

"Трудно представить более всеобъемлющий пакет мер, гарантирующих Британии банкротство, - иронизирует газета. - Он ориентирован на развитие за счет внутренних факторов и протекционизм. А еще это неуловимо нелиберальное, патерналистское, опасное и агрессивное вероучение, продвигаемое идеологами-хулиганами, которые не получают отпора даже в собственных рядах".

"Партия будущего" планирует ренационализировать коммунальные предприятия, возродить власть профсоюзов, ввести новые меры регулирования торговли, поднять налоги, увеличить государственные расходы до рекордного уровня, реквизировать частную собственность и контролировать цены и ввести налоги для новых технологий.

По мнению Daily Telegraph, программа лейбористов - это набор обещаний, которые должны быть оплачены дополнительными налогами на богатых и на крупные компании, которые и так уже обеспечивают львиную долю доходов страны. Лейбористы, похоже, просто не понимают, что их политика оставит Казначейству еще меньше средств на программы здравоохранения, образования и социального обеспечения, которые партия обещает расширить.

Daily Telegraph считает, что если реализация такой программы сделает страну беднее, но вряд ли это заботит лидера партии, ведь для левых равенство всегда важнее процветания. Впрочем, "корбинисты" считают, что когда "истинный" социализм получит распространение, мир оценит его достоинства.

По мнению издания, на самом деле ни о какой "новой политике" речи не идет. Это традиционная риторика лидеров оппозиции, которые веками хотели продемонстрировать, что люди для них важнее всего.

Особенно поразило Daily Telegraph то, что Корбин свою позицию теперь называет центристской. По мнению издания, агитатор из левого крыла, партийный пария, которого не хотели видеть лидером подавляющее большинство коллег по палате общин, за два года ну никак не смог стать мейнстримовым политиком. Взгляды Корбина за 40 лет в политике совершенно не изменились, полагает издание, просто теперь он бы предпочел, чтобы они забылись.

Однако Daily Telegraph признает, что над лейбористской конференцией в Брайтоне витал триумфаторский дух.

И чтобы "импульс Корбина" не отправился разрушительно гулять по стране, издание считает, что консерваторы должны его срочно остановить. Для начала им стоит на собственной конференции в Манчестере на следующей неделе проявить такую же уверенность в себе и установить собственную повестку дня, а не следовать той, что предлагает Корбин.

"В некотором смысле Корбин прав, говоря, что политика, похоже, застряла во времени, - говорится в заключение статьи в Daily Telegraph. - Необходимо снова повторить аргументы в пользу свободы против социализма".

Мигрантов из Африки начнут ввозить в ЕС легально

Daily Mail стали известны планы Брюсселя привезти 50 тысяч беженцев прямо из стран Африки, чтобы противодействовать тем, кто зарабатывает на незаконной перевозке мигрантов.

Газета пишет, что европейские чиновники собираются потратить 439 миллионов фунтов стерлингов на новую схему, на основании которой в Европу привезут беженцев из Нигера, Судана, Чада, Эфиопии и Египта в течение следующих двух лет.

Официальные лица в Брюсселе считают, что помимо помощи беженцам это поможет привезти на стареющий континент молодые рабочие руки.

В Брюсселе было подчеркнуто, что в рамках разрешения миграционного кризиса в центре новой программы окажутся жители Африки, чтобы помочь им избежать смертельно опасных нелегальных маршрутов через Средиземное море.

Критики новой инициативы считают, что она может напротив спровоцировать еще больший кризис, так как в Северной Африке миллионы людей мечтают перебраться в Европу любыми способами и на любых основаниях и не очень понятно, как Брюссель надеется ограничить их число десятками тысяч.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com