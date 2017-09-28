"Фильм нормальный, если помнить, что это лютая пропаганда". В России вышел в прокат "Крым"

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В российский прокат вышел фильм "Крым", который бывший сенатор Алексей Пиманов снял по предложению министра обороны Сергея Шойгу. Зрителям драмы обещают показать "неизвестные подробности работы "вежливых людей" по спасению Крыма от большой войны".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си посмотрели "Крым" вместе с критиком Егором Беликовым и редактором портала Cinemaholics Дарьей Постновой, которые в киноленте обнаружили только набор пропагандистских штампов о событиях 2014 года, зачастую не имеющих никакого отношения к тому, что на самом деле происходило в Крыму.

Дарья Постнова: Фильм нормальный в целом, если помнить о том, что это лютая пропаганда. В этом смысле он абсолютно честный и понятно, по чьему заказу это делалось, с какими целями и для какой аудитории. Я знала, на что шла, поэтому ничему не удивлена. Он составлен из кусков, которые между собой не очень хорошо связаны. Но это хороший телевизионный продукт. Пиманов сделал то, что он умеет лучше всего.

Егор Беликов: Мне так не кажется. Это чудовищный телевизионный продукт. Собственно, если смотреть фильмы Пиманова, которые он делал для ТВ, у него была неплохая мелодраматическая комедия, которая называлась "Мужчина в моей голове". Она выходила как-то под Новый год, и он рассказывал, что рейтинги были больше, чем у новогодних программ.

Здесь же он взялся за драматическую основу, из которой надо было вывести победу русского оружия в Крыму. В результате чего у него не получилось ни показать любовную линию, ни хоть какую-то военную драму с шпионами и диверсантами, вторгающимися в Крым. Просто чудовищная пропаганда и ничего больше. Совершенно нечего анализировать с художественной точки зрения. Перемешаны эпизоды, в которых совершенно непонятно, где украинцы, а где не украинцы, непонятно, в какой ситуации сейчас находятся герои. В каких-то случаях непонятны даже их локации, когда они то ли на вокзале, то ли в храме, совершенно бессмысленная трата госсредств и провальное с коммерческой точки зрения кино, хотя этих людей, наверное, это абсолютно не волнует.

Би-би-си: Для кого сделан этот телевизионный продукт? Кому он адресован?

Дарья Постнова: Что они пытаются донести, понятно. Я на самом деле с Егором соглашусь в том плане, что если человек хочет разобраться в том, что произошло в Крыму, узнать о событиях февраля-марта 2014 года, то если он придет на этот фильм, он ничего не поймет даже с точки зрения пропаганды.

Егор Беликов: С точки зрения пропаганды это даже какая-то ложь. Всем же известно, что "вежливые люди" заняли его без единого выстрела, а тут какие-то сверхсекретные снайперы, все друг в друга стреляют, диверсанты.

Дарья Постнова: С точки зрения аудитории, если бы рейтинг был 12+, а не 16+ и режиссер обошелся без этих абсолютно ненужных любовных сцен, то, наверное, школьников бы классами организованно водили. А с маркером 16+ фильм рассчитан на возрастную аудиторию, на тех, кто привык получать информацию из телевизора.

Правообладатель иллюстрации Fadeichev Sergei / TASS Image caption Режиссер фильма Алексей Пиманов в первую очередь известен как ведущих программы "Человек и закон" и один из основателей телекомпании "Останкино"

Би-би-си: Этой возрастной аудитории три года рассказывали, что в Крыму никто не погиб и не было пролито ни капли крови, люди не обратят внимания, что это не стыкуется с тем, что снял Пиманов?

Егор Беликов: Мне кажется, у людей, которые верят в "вежливых людей", не будет никакого разрыва шаблона. Им красиво показывают, как российская армия без нашивок вторгается в Крым, захватывает его и спасает от "майданутых". С точки зрения пропаганды, тут все понятно. Есть герои - российские военные. Есть бессмысленные украинцы, сотники на Майдане и кто-то еще, чья цель - навредить, убить и сжечь весь Крым вместе с древним Херсонесом.

Би-би-си: Это фильм может быть коммерчески успешным?

Егор Беликов: С точки зрения проката, это единственный главный фильм, который выходит в этот уикенд. Но с другой стороны, у него есть серьезные конкуренты с прошлых недель, например, громящее российский кинопроект "Оно". Значительную часть кассы они отъедят. "Крым", возможно, станет лидером этого уикенда, но это будет провальный уикенд.

Дарья Постнова: У "Крыма" широчайший прокат, он будет брать за счет невероятного масштаба проката, его все взяли: и кто хотел, и кто не хотел. На нашем сеансе было человек 10, но зачем российскому зрителю идти на российский блокбастер про аннексию Крыма, я не очень понимаю, честно говоря.

Би-би-си: На эту тему сейчас вообще может быть снято хорошее кино? Есть в России за последние 15 лет примеры хорошего пропагандистского кино?

Дарья Постнова: Можете закидать меня камнями, но мне в принципе понравилось "Время первых". Это тоже заказ, но там не такая острая тема - первый полет в космос. Если по Крыму есть раскол в обществе, то космосом гордятся и любят. Но там меньше было пропаганды.

Егор Беликов: "Крым" значительно более актуален, это такое высказывание на повестку дня. И тут вдруг в концовке фильма герой гибнет на Донбассе во славу русского оружия. По сравнению с "Временем первых" это действительно пропагандистское кино.

У нас были какие-то совсем поделки вроде "Детей против волшебников", которых пытались стилизовать под агитацию и пропаганду. У нас было много патриотических или военных фильмов, которые не обязательно являлись пропагандой. Пропагандистского кино и не производят в достаточной мере, чтобы его было прямо много. Это в основном постановочные новости на российском телевидении. Мне не кажется, что было хоть что-то отдаленно выдающееся.

Правообладатель иллюстрации Kinopoisk.ru Image caption По сюжету, морпех из Севастополя влюблется в журналистку из Киева, и их отношения развиваются на фоне событий на Майдане и аннексии Крыма

Би-би-си: Алексей Пиманов говорил, что фильм основан на реальных событиях и расскажет новые детали той операции. Вы для себя хоть что-то новое узнали?

Дарья Постнова: Рассматривать "Крым" по историческим фактам сложно. Тем более я расцениваю это событие как аннексию.

Егор Беликов: Безотносительно любых политических взглядов, то, что было показано - абсурдно. Какие-то российские разведчики в кафе под прикрытием вычисляют украинских официантов-диверсантов - это что-то совершенно потрясающее, просто история из американских 70-х, что-то очень смешное. Очевидно, что Пиманов многое придумал для драматизации происходящего в фильме. Другой вопрос, что ему это совсем не удалось. И подчеркнуть раскол в обществе через любовную линию: вот журналистка проукраинских взглядов, а вот парень из Севастополя весь за Россию и патриот. Фильм довольно женоневистнический получился. Это сложно соотнести с реальностью.

Дарья Постнова: Героиня показана совершенно неправой, она поддерживает целиком "бандеровцев". Хотя до момента с постельной сценой я думала, что любовная линия неплохая.

Мысль о том, что Майдан - плохой, вполне внятно авторами донесена, а что от них еще нужно было?

Егор Беликов: В какие-то моменты он вроде пытается подчеркнуть человеческое лицо украинцев.

Дарья Постнова: Он пытается гнуть линию о том, что мы все братья и никто не хотел воевать, но пришлось.

Би-би-си: Хоть что-то хорошее получилось у режиссера?

Дарья Постнова: Хорошая сцена, где героиня пьет водку и заказывает семь песен подряд (оба смеются). Этот фильм сработает как телевизионный продукт, просто его не надо было выпускать в прокат, он замечательно разойдется на ТВ. Наберет рейтинги.

Егор Беликов: Вне всяких сомнений, Крым очень красив, как и кто его не снимай. Я должен признать, что масштабные батальные сцены с демонстрацией российского вооружения и поднятием "Искандеров" - это выглядело достаточно убедительно. Бряцание оружием привычное для тележурналистики российской - люди научились это хорошо снимать за последние годы. С коптеров или вертолетов эти пейзажи с техникой - это играло на пользу концепта фильма, вот как парад победы снимают, это тоже обычно довольно красиво выглядит.

Би-би-си: Возможен ли в современной России другой фильм про Крым?

Дарья Постнова: В России невозможен, вне России, наверное, да.

Егор Беликов: Любое актуальное политическое высказывание в кино лучше делать с какой-то высоты времени. Это хорошо понимают те, кто снимает именно патриотическое кино. Лучшее в истории кино о войне снималось не о ней самой, а о более глубоких вещах: человеческой природе, метафизике и так далее. "Иваново детство" Тарковского снято не о том, что наши войска победоносно атаковали немцев. Нет, оно показывает человеческую трагедию одного конкретного мальчика. В этом смысле снимать сейчас кино о Крыме, неважно, кто это будет делать, довольно бессмысленно: никто не будет воспринимать его как нечто объективное. Кто летописи пишет, тот в свою пользу их и трактует. Имеет смысл просто подождать какое-то время. Это мог бы быть хороший совет для российского кинематографа - просто пока ничего не делать.