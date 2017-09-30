Культура в Лондоне. Дюжина событий октября

Правообладатель иллюстрации Eisenstein Centre Moscow Image caption Юбилей русской революции - одна из главных тем культурных событий октября в британской столице

Октябрь - один из самых богатых и насыщенных месяцев в культурном календаре британской столицы.

Глаза разбегаются, событий больше, чем может охватить самый заядлый и неутомимый потребитель искусства. Мне тоже было нелегко выбрать самое-самое. И все же - вот он, мой выбор:

"Опера: страсть, власть и политика". Музей Виктории и Альберта, 30 сентября - 25 февраля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Братья Италии" - грандиозное панно фотохудожника Матиаса Шалера с изображениями интерьеров 150 оперных театров страны, давшей миру это искусство

Музей Виктории и Альберта в последние годы уверенно держит первенство (в Британии точно, думаю, что и в мире) в искусстве проведения выставок. От грандиозных экспозиций, посвященных голливудскому костюму, модельеру Александру Маккуину, Дэвиду Боуи, революционным 60-м, группе Pink Floyd просто захватывало дух.

Очередной блокбастер в этой серии знаменателен еще и тем, что "оперная выставка" - первая в новом, открывшемся только летом специальном выставочном корпусе, который сильно обогатил как само пространство музея, так и экспозиционные возможности выставок.

Новая выставка, как гласит ее название, богата не только уникальными экспонатами сценического оформления - костюмы и декорации, в том числе и таких мастеров, как Мане и Дали, не только характерным для V&A ярким мультимедийным подходом, но расскажет и о политических составляющих оперного искусства.

Выставка построена вокруг семи важнейших, по мнению кураторов, премьер в истории оперы: от "Коронации Поппеи" Клаудио Монтеверди в 1642 году в Венеции до "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича в Ленинграде в 1934-м.

Марк Алмонд Shadows and Reflections RFH, 3 октября

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption В честь своего 60-летия Марк Алмонд дает тур Shadows and Reflections

В этом году легендарному Марку Алмонду, ворвавшемуся на британскую поп-сцену в начале 80-х в составе группы Soft Cell, исполняется 60 лет.

Именно к этому юбилею приурочено его турне по Британии "Тени и отражения", лондонский концерт которого пройдет в знаменитом Royal Festival Hall 3 октября.

В сопровождении большого оркестра Алмонд исполнит все свои классические хиты, в том числе из записанного им в 2003 году альбома русских песен "Сердце на снегу".

Лондонский кинофестиваль, 4-15 октября

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Лондонский кинофестиваль в этом году открывает фильм "Дыши ради нас" (Breathe), в главных ролях в котором снялись Клэр Фой и Эндрю Гарфилд

Лондонский кинофестиваль не считается фестивалем категории "А", не входит наряду с Каннами, Венецией или Берлином в мировую фестивальную элиту, но для лондонцев это грандиозный праздник кино, на котором можно увидеть все лучшее, что появилось в мировом кинематографе за минувший год.

Громкие премьеры, ретроспективы, встречи со звездами и даже клубные вечера с диджеями... Фестиваль не только захватывает несколько крупнейших центральных кинотеатров города, но на время его проведения в парке на набережной Виктории, прямо напротив Британского киноинститута, стоящего по другую сторону Темзы, возводится грандиозный временный кинотеатр - специально для показов фестивальных фильмов.

Художественная ярмарка Frieze, 5-8 октября

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот уже почти полтора десятилетия художественная ярмарка Frieze - одно из главных событий лондонского арт-сезона

Основанная относительно недавно (в 2003 году) журналом современного искусства Frieze ежегодная арт-ярмарка Frieze не только мгновенно превратилась в одно из пиковых событий культурного года британской столицы, но и продолжает бурно развиваться.

Возводимых специально для ярмарки каждый год павильонов в Риджентс-парке ей явно мало. С 2012 года она проводит еще два события, тут же в парке - Парк скульптуры и Frieze Masters.

Frieze Masters, в отличие от основной, ориентированной исключительно на современное искусство, программы, показывает работы старых мастеров. То есть искусство на любой вкус - пропустить невозможно!

"Дали/Дюшан". Королевская академия художеств, 7 октября - 3 января

Правообладатель иллюстрации Royal Academy Image caption Сальвадора Дали и Марселя Дюшана связывали не только общие темы в искусстве, но и тесная дружба

Сальвадор Дали и Марсель Дюшан были современниками, и хотя двух художников связывала тесная дружба, в их искусстве, на первый взгляд, было мало общего. Однако кураторы Королевской академии, всмотревшись в творчество Дали и Дюшана поглубже, нашли немало сходства: эротизм, использование языка, игровой подход и главное - сочетание юмора и скепсиса, с которыми каждый из них по-своему бросал вызов традиционным представлениям об искусстве и жизни.

Двизил Заппа: 50 лет Фрэнку. Royal Festival Hall, 10 октября

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смыслом своей музыкальной деятельности Двизил Заппа сделал пропаганду наследия своего великого отца

Вынесенное в название турне 50-летие относится к отмечаемому в этом году полувековому юбилею музыкальной деятельности великого рок-музыканта и композитора.

В 1967 году вышел первый альбом группы Фрэнка Заппы Mothers of Invention Freak Out.

Заппа-младший родился в 1969 году, в период расцвета музыки отца, и с раннего детства рос в ее атмосфере.

С 2006 года он полностью сосредоточился на исполнении огромного творческого наследия безвременно умершего в 1993 году отца. Трудно представить себе трибьют-группу, более приближенную по духу к оригиналу, чем эта.

Dance Umbrella, 11-18 октября

Правообладатель иллюстрации Dance Umbrella Image caption Dance Umbrella - крупнейший и самый авторитетный в мире форум современного танца

Крупнейший и самый авторитетный в мире форум современного танца проходит каждый октябрь в Лондоне вот уже с 1978 года.

Проходит на самых разных площадках столицы - от респектабельного театра Sadler's Wells до небольших полуклубных площадок типа Artsdepot.

Также широк и разброс участников - от балетной труппы вполне академической Лионской оперы до совсем экспериментально-авангардных молодых хореографов и танцовщиков.

Аусгейр. Roundhouse, 16 октября

Правообладатель иллюстрации Ásgeir image Image caption В своей музыке Аусгейр сочетает исландский фольклор с меланхоличной скандинавской электроникой

Крохотная Исландия не перестает поставлять в высшую лигу интеллектуальной современной рок-музыки своих первоклассных музыкантов.

Вслед за Sugarcubes, Бьорк, Sigur Ros и Mum на рок-небосклоне взошла новая звезда - Аусгейр Трёйсти Эйнарссон, сокративший, по примеру Бьорк, свое длинное исландское имя.

Музыка Аусгейра основана на богатейшем исландском фольклоре в сочетании с меланхоличной скандинавской электроникой. Идеальное для нее обрамление - легендарный концертный зал Roundhouse в Кэмдене.

"Молодой Маркс".Театр The Bridge, с 18 октября

Правообладатель иллюстрации The Bridge Theatre Image caption Молодой Маркс в спектакле театра "Мост" совсем не такой, каким его привыкли видеть

В сознании огромного большинства людей Карл Маркс - бородатый старик, умствующий в своих обширных томах на темы философии, экономики и политики.

Новый лондонский театр, открывающийся прямо у Тауэрского моста и получивший в честь своего месторасположения простое название The Bridge, первым же своим спектаклем решил начисто опровергнуть устоявшееся представление-клише. Ничуть не отходя при этом от исторической правды.

32-летний Маркс в спектакле нищенствует в лондонском Сохо, пьянствует, пытается спасти рушащийся брак, отбивается от упреков отчаявшегося побудить своего гениального друга к систематической работе Энгельса и - конечно же - беспрестанно думает о революции.

Достаточно сказать, что спектаклю сопутствует предостережение: "Содержит нецензурную лексику, сцены сексуального характера и насилие".

Постановщик - Николас Хитнер, один из самых ярких и в то же время авторитетных британских режиссеров. В течение 12 лет, с 2003 по 2015 год, он возглавлял Национальный театр Великобритании. В роли Маркса - популярный актер театра и кино Рори Киннер.

Илья и Эмилия Кабаковы: "В будущее возьмут не всех". Tate Modern, 18 октября - 28 января

Правообладатель иллюстрации Ilya and Emilia Kabakov Image caption Илья Кабаков. Инсталляция "Человек, который улетел в космос из своей квартиры"

84-летний Илья Кабаков - живой классик и самый успешный из всех современных российских художников. С 1975 года он живет в США, и с 1989-го работает в соавторстве со своей женой.

Огромная ретроспективная выставка Кабаковых в крупнейшем и одном из самых авторитетных в мире музеев современного искусства - самое убедительное доказательство их статуса признанных мэтров.

Выставка - уникальная возможность познакомиться со всем обширным творчеством Кабаковых: от сделанных еще в пору московского андеграунда живописных работ и альбомов до грандиозных, занимающих весь зал пространственных инсталляций.

Павильон-инсталляция "101-й километр". Bloomsbury Square, 18-22 октября

Правообладатель иллюстрации Alexander Brodsky Image caption Эскиз павильона "101-й километр", который будет открыт на площаде Bloomsbury Square в Лондоне с 18 по 22 октября

101-й километр (тем, кто успел пожить в Советском Союзе, не надо объяснять, о чем идет речь) - особая мера наказания для нарушивших закон, особенно политических и культурных диссидентов, которым не разрешали селиться ближе, чем на расстоянии 100 километров от крупных городов.

Известный "бумажный архитектор" Александр Бродский воспользовался этим ярким образом как метафорой для создания специального павильона в центре Лондона, в котором посетители смогут познакомиться с историей неподцензурной литературы советских лет.

Организованная находящимся тут же, на Bloomsbury Square, Пушкинским домом экспозиция посвящена 100-летнему юбилею революции.

"Октябрь" Эйзенштейна с оригинальной музыкой. Концертный зал Barbican, 26 октября

Правообладатель иллюстрации Barbican Image caption Показ фильма "Октябрь" в центре Barbican - кульминация культурных событий к юбилею революции

Занимающийся историей и восстановлением шедевров раннего советского кино лондонский фонд KinoKlassika еще весной провел посвященный 100-летию русской революции фестиваль революционного кино.

Завершающий показ - классический фильм Сергея Эйзенштейна "Октябрь", повествующий непосредственно о событиях октября 1917 года, - намечен на день самой годовщины революции, правда, по старому стилю.

Уникальность этого показа в том, что в качестве музыкального сопровождения к нему звучит оригинальная, написанная композитором Эдмундом Майзелем в 1928 году музыка к фильму.

Исполняет ее Лондонский симфонический оркестр под руководством Франка Штробеля.